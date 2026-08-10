Voici les meilleurs quartiers où déménager à Québec en 2026 selon ta situation
Que ce soit pour jeunes professionnels, étudiants ou une famille : certains endroits sont mieux que d’autres.
Tu as peut-être envie de quitter les régions du 514 et du 450 pour déménager à Québec, mais tu ne sais pas où exactement. La capitale nationale a de quoi plaire à peu près tout le monde, que tu sois célibataire, en couple, en famille ou aux études. On t’a déniché un palmarès qui pourrait t’aider à y voir plus clair.
À lire également : Cette ville canadienne vend des terrains à 10 $ pour te convaincre d’y déménager
Chaque année, l’entreprise technologique montréalaise spécialisée dans la simplification du processus de déménagement résidentiel, MovingWaldo, y va d’une liste de quartiers où il fait bon vivre selon ta situation, tant au Québec que dans le reste du Canada.
Pour arriver à ses fins, la plateforme a sélectionné des quartiers de Québec qui répondent aux besoins des personnes qui arrivent sur le marché du travail, des célibataires, des familles et de la communauté étudiante.
Cette sélection, dit-on, s’appuie sur les commentaires de résidents et de résidentes parmi la base de données de MovingWaldo ainsi que sur des « forums en ligne fiables ».
Les critères pris en compte comprennent les possibilités d’emploi, l’éducation, les soins de santé, la sécurité, le transport en commun, la propreté ainsi que l’accès aux installations de loisirs et aux parcs.
Pour les personnes célibataires et qui arrivent sur le marché du travail
Limoilou attire beaucoup de jeunes du milieu entrepreneurial grâce à sa scène gourmande en pleine effervescence. C’est l'arrondissement le plus peuplé de Québec. On y trouve aussi le Domaine de Maizerets, un grand parc gratuit où tu peux te balader ou faire du vélo l'été, puis skier et patiner l'hiver.
Selon MovingWaldo, le nouveau Saint-Roch, en plein cœur du centre-ville, a connu une transformation majeure. Autrefois ouvrier, le quartier est aujourd'hui branché, avec ses boutiques et ses restos qui sont à la mode, tout en affichant des prix encore relativement abordables.
Le quartier Saint-Jean-Baptiste, surnommé le « quartier bohème », séduit avec ses maisons colorées, ses petits bistros et sa vie culturelle animée.
Pour les fans de la nature
L'Île d'Orléans, à environ 20 minutes du centre-ville, offre une ambiance champêtre avec ses terres agricoles et ses paysages bucoliques, rappelle MovingWaldo.
Pour les familles
Avec son faible taux de criminalité et des prix immobiliers plus doux qu'à Montréal, Québec a de quoi séduire, même si le marché est en hausse depuis quelques mois.
En banlieue, Cap-Rouge plaira particulièrement aux jeunes familles grâce à ses nombreux parcs et à son cachet historique.
Pour celles et ceux qui rêvent de vivre au cœur du patrimoine, le Vieux-Québec demeure une option très prisée, malgré des prix plus élevés.
Parmi les secteurs les plus anciens, Beauport se démarque par son histoire remontant à 1634 et par des attraits comme le parc de la Chute-Montmorency.
Du côté de Montcalm, surnommé le quartier des arts, les familles amatrices de culture pourront profiter de nombreuses galeries et de la proximité du Festival d'été de Québec. Plus cossu, Sillery séduit quant à lui par son architecture variée et son cadre paisible près du fleuve.
Pour la communauté étudiante
Sainte-Foy est le choix le plus évident, à proximité de l'Université Laval, du cégep François-Xavier-Garneau et du cégep de Sainte-Foy, avec plusieurs centres commerciaux et un bon réseau de transport en commun.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.