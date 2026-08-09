Ce village à 2h30 de Montréal semble tout droit sorti d'une carte postale pendant l'automne
Un « road trip » de rêve avec ta personne préférée. ✨
Chaque automne, les villages bucoliques attirent des milliers de personnes venues admirer leurs rues bordées d'arbres flamboyants, leurs maisons historiques et leur ambiance chaleureuse. Et pas besoin d'aller bien loin pour plonger dans un décor digne d'une carte postale. À environ deux heures et demie de Montréal, Stowe, au Vermont, est le genre d'endroit où l'on ralentit naturellement le pas pour admirer les couleurs, flâner dans les rues et savourer pleinement la saison.
À lire également : 11 endroits au Québec où les couleurs sont à couper le souffle l'automne
Même sans avoir vu la série Gilmore Girls, difficile de ne pas penser à ce type de petite ville où les cafés indépendants, les boutiques locales et les clochers blancs semblent tout droit sortis d'une série réconfortante. Nichée au pied du mont Mansfield, la plus haute montagne de ce coin de pays, Stowe réussit à marier nature, gastronomie et patrimoine dans un paysage qui se transforme en véritable festival de couleurs lorsque les feuilles se parent de rouge, d'orange et d'or.
Le cœur du village se découvre facilement à pied. La rue principale est bordée de bâtiments historiques datant du 19e siècle qui abritent aujourd'hui des cafés, des restaurants, des galeries d'art, des antiquaires et une foule de petites boutiques où l'on a envie de s'attarder. C'est l'endroit parfait pour prendre une boisson chaude, magasiner des produits locaux ou simplement flâner sans véritable itinéraire.
Parmi les incontournables, Stowe Mercantile attire les visiteurs et visiteuses avec son atmosphère de magasin général d'autrefois. On y retrouve des produits de l'érable, des gourmandises, des cadeaux et plusieurs spécialités du Vermont qui permettent de rapporter un petit souvenir de son passage. Les fans d'histoire peuvent aussi faire un arrêt au Vermont Ski and Snowboard Museum ou encore visiter The Current, une galerie d'art qui met en valeur les artistes de la région.
L'automne est sans doute la période idéale pour explorer les environs du village. Le Stowe Recreation Path, un sentier pavé d'environ 8,5 kilomètres, relie le centre-ville aux montagnes en traversant rivières, champs et secteurs boisés. À pied ou à vélo, chaque portion du parcours dévoile un nouveau point de vue sur les paysages des Green Mountains, avec leurs couleurs qui semblent changer à chaque détour.
Pour admirer la région d'encore plus haut, difficile de passer à côté de la célèbre Gondola SkyRide du Stowe Mountain Resort. Cette remontée en gondole mène presque jusqu'au sommet du mont Mansfield et offre une vue panoramique sur les montagnes environnantes, particulièrement impressionnante lorsque la forêt se transforme en mosaïque colorée. Une fois en haut, il est possible de poursuivre la découverte en visitant le restaurant Cliff House ou simplement en prenant le temps de contempler le paysage.
Les fans de randonnée trouveront également leur bonheur dans les environs. Le secteur compte plusieurs sentiers de tous les niveaux, mais deux chutes sont particulièrement populaires à l'automne. Moss Glen Falls, la plus haute chute du Vermont avec ses 26 mètres de hauteur, est accessible après une courte marche d'une dizaine de minutes seulement. Son débit impressionnant et la forêt colorée qui l'entoure en font l'un des endroits les plus photographiés de la région.
À quelques minutes de là, Bingham Falls vaut aussi le détour. Bien que le sentier soit un peu plus escarpé dans sa dernière portion, il demeure relativement court et mène à une magnifique cascade entourée de formations rocheuses. Les couleurs automnales qui se reflètent dans les bassins d'eau claire créent un décor particulièrement spectaculaire.
L'escapade peut aussi prendre un rythme beaucoup plus tranquille du côté du Spa du Spruce Peak. Entre la piscine extérieure, les bains à remous, le pavillon de thermothérapie et les différents soins offerts sur place, tout est réuni pour s'accorder un moment de détente au cœur des montagnes.
Après une journée passée à explorer les sentiers et les rues du village, difficile de résister aux nombreuses adresses gourmandes de Stowe. Les restaurants comme Harrison’s et The Bench mettent souvent à l'honneur les produits locaux, tandis que plusieurs cafés proposent l'ambiance parfaite pour faire une pause avec une boisson chaude entre deux promenades.
Impossible aussi de quitter les lieux sans faire un arrêt au Cold Hollow Cider Mill, situé à quelques minutes du village. Cette adresse est reconnue dans toute la région pour son cidre frais, ses célèbres beignes au cidre préparés sur place et sa boutique remplie de produits du terroir du Vermont. C'est le genre d'endroit où l'on repart presque toujours avec quelques gourmandises pour la route.
Ceux et celles qui aiment les bières artisanales peuvent également ajouter The Alchemist à leur itinéraire. La microbrasserie est devenue une véritable institution grâce à sa célèbre bière Heady Topper et propose un espace où il est possible de découvrir plusieurs créations brassicoles locales dans une ambiance conviviale.
Que tu prévoies une simple excursion d'une journée ou un week-end complet, Stowe est le genre de destination qui donne envie de prendre son temps. Entre ses rues pleines de caractère, ses montagnes colorées, ses cafés accueillants et ses paysages dignes d'une télésérie, ce petit village du Vermont rassemble tout ce qu'on aime de l'automne. À seulement quelques heures de Montréal, c'est une escapade qui mérite assurément une place sur la liste des sorties à faire avant l'arrivée de l'hiver.
Site Internet de la ville de Stowe
Cet article est une version mise à jour d'un texte publié précédemment. Son contenu a été révisé et bonifié afin de refléter l'information la plus récente.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.