11 endroits au Québec où les couleurs sont à couper le souffle l'automne
Des paysages qui t'en mettront plein la vue sans quitter la belle province. 🍁😍
Quand l’automne arrive au Québec, les couleurs explosent partout où tu regardes, les boisés se parent de teintes qu'on dirait sorties d'une palette de peintre, et même les sommets offrent des vues à couper le souffle qui donnent envie de tout arrêter simplement pour les regarder. C’est une période de l’année où une simple promenade peut se transformer en une belle escapade, entre découvertes en plein air et moments pour décrocher.
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Chaque année, des milliers de personnes partent en road trip, à la recherche des plus beaux points de vue pour observer les couleurs éclatantes qui s’installent tranquillement dans les régions de la province. Que ce soit pour une courte marche, une randonnée avec un peu de dénivelé ou une sortie improvisée pour prendre l’air, le Québec regorge de lieux où la magie de l’automne est au rendez-vous.Comme la saison des couleurs ne dure que quelques semaines avant de laisser place à l'hiver, mieux vaut en profiter pendant qu'elle est à son apogée. On t'a donc préparé une sélection d'endroits qui méritent une place dans tes plans des prochaines semaines. Entre sentiers forestiers, points de vue spectaculaires et sommets qui semblent toucher les nuages, voici des coins où l'automne en met plein la vue.
Parc de la Gorge de Coaticook
Coût : 10,75 $ par adulte pour un accès journalier
Adresse : 400, rue Saint-Marc, Coaticook, QC
Le Parc de la Gorge de Coaticook promet une sortie automnale qui combine paysages impressionnants et petite dose de sensations fortes. Sa passerelle de 169 mètres suspendue au-dessus de la gorge offre une expérience à part, avec la forêt colorée et la rivière Coaticook qui se déploient tout autour. À chaque pas sur le parcours, les falaises façonnées par le temps t'en mettent plein la vue.
Le sentier de la Gorge, l'un des plus populaires du parc, te fait traverser cette structure emblématique, reconnue comme le plus long pont suspendu pour piétons en Amérique du Nord. En chemin, des panneaux d'interprétation te renseignent sur la formation de la gorge ainsi que sur la faune et la flore locales.
Au total, le parc offre 19 km de sentiers balisés répartis en trois secteurs, de quoi multiplier les découvertes selon l'humeur du jour. Le sentier de la Montagne et celui de la Promenade dévoilent chacun de nouveaux angles sur le territoire, tandis que les mordus de vélo de montagne trouveront aussi leur compte sur les parcours aménagés.
À noter : certains secteurs comportent plusieurs paliers d'escaliers, ce qui peut rendre l'accès à certains attraits moins facile pour les personnes à mobilité réduite. Les chiens sont les bienvenus, mais doivent demeurer en laisse en tout temps.
Le Sentier des cimes Laurentides
Coût : À partir de 37,90 $ par adulte pour l'accès journalier
Adresse : 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC
Difficile de trouver meilleur poste d'observation quand les Laurentides explosent en couleur. Au Sentier des cimes, une promenade surélevée accessible à tous et toutes te mène jusqu'à une tour panoramique de 40 mètres, où t'attend une vue à couper le souffle sur la forêt automnale.
L'ascension se fait en douceur, sans grande difficulté, ce qui en fait une sortie parfaite en famille, entre ami.e.s, ou simplement pour prendre une pause loin du tumulte. Une fois au sommet, la vue à 360 degrés sur les Laurentides parées de rouge, d'orange et de doré t'offre carrément une nouvelle perspective sur la forêt.
L'expérience ne se limite pas à la promenade dans les airs. Sur place, plusieurs installations permettent de prolonger le plaisir : une glissade géante de 53 mètres, un filet suspendu pour ceux et celles qui sont game, une mangeoire à oiseaux, des jardins et des espaces ludiques pour les enfants.
Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, le Sentier des cimes permet à chacun de profiter du spectacle de la forêt à son propre rythme. Une façon vraiment différente de découvrir les couleurs d'automne.
Le Mont King
Coût 10 $ par adulte pour l'accès journalier
Adresse : 5966, ch. du Lac-La Salle, Val-Morin, QC (Chalet Far Hills)
Après environ deux heures de montée, le sommet du mont King te récompense avec un panorama qui vaut chaque goutte de sueur. Avec ses 570 mètres de dénivelé, cette montagne du parc régional offre une vue imprenable sur les paysages environnants, particulièrement magique quand le soleil commence à descendre à l'horizon.
Le parc regorge de sentiers qui permettent d'explorer un territoire aux paysages variés : sommets, plans d'eau et espaces naturels s'enchaînent au fil du parcours. La grande boucle du mont King, longue de 6,7 km, est une rando de niveau intermédiaire qui demande environ trois heures à compléter. C'est une belle façon de profiter du plein air tout en observant les décors se transformer sous tes yeux au fil des saisons.
Que tu cherches un défi accessible ou juste un coin pour décrocher du quotidien, les différents parcours du parc t'offrent une multitude de points de vue sur la région.
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Coût : 10,30 $ par adulte pour l'accès journalier
Adresse : 500, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs, QC
Avec ses montagnes imposantes, ses falaises de roc et ses panoramas à perte de vue, le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie est un incontournable pour vivre l'automne québécois dans toute sa splendeur. Quand les forêts entament leur changement de couleurs, le décor de Charlevoix devient carrément spectaculaire, que tu l'admires depuis les sentiers ou directement sur la rivière Malbaie.
Le parc doit son nom à ses vallées profondément creusées entre des parois rocheuses qui comptent parmi les plus hautes à l'est des Rocheuses. Un paysage aussi unique, ça se découvre de plusieurs façons, peu importe ton niveau. Envie de te dépasser? Le légendaire sentier de l'Acropole-des-Draveurs t'attend avec un panorama à couper le souffle en récompense. Tu préfères une sortie plus tranquille? Les sentiers du Riverain et des Rapides permettent d'explorer le secteur sans avoir à te battre avec le dénivelé.
Et pour changer complètement d'angle, rien de tel que le kayak ou le canot pour observer les montagnes flamboyantes directement depuis l'eau. Entre les sentiers, les points de vue à s'en mettre plein les yeux et les activités nautiques, ce parc a tout pour devenir ton escapade automnale par excellence.
La chute Delaney de la Vallée Bras-du-Nord
Coût : 11,21 $ par adulte pour un accès journalier
Adresse : 2180, rang Saguenay, Saint-Raymond, QC
Nichée au cœur d'un vaste territoire naturel, la Vallée Bras-du-Nord dévoile certains des paysages les plus spectaculaires pour vivre l'automne au Québec. Parmi les randonnées chouchous du secteur, le sentier menant à la chute Delaney (Sentier Bras-du-Nord) longe la rivière avant de te placer devant une cascade qui vaut clairement le détour.
D’une longueur d’environ 7,2 km aller-retour, ce parcours prend entre 1 h 45 et 2 h 45 à compléter et représente une belle façon de découvrir la région sans se lancer dans une randonnée trop exigeante. Le sentier suit la rivière Bras-du-Nord sur une bonne partie du trajet et propose une immersion en forêt, avec un dénivelé modéré qui convient autant aux personnes qui débutent qu’aux fans de plein air.
La Vallée Bras-du-Nord offre aussi un vaste réseau de sentiers pour prolonger l'aventure, que ce soit pour une courte sortie ou une expédition de plusieurs jours. Envie de voir le territoire sous un autre angle? Le vélo de montagne et la via ferrata permettent d'explorer les lieux autrement.
À noter que le secteur de la chute Delaney n'est pas accessible aux fauteuils roulants ni aux poussettes. Les chiens sont admis, mais doivent rester en laisse en tout temps.
Le Mont-Sourire
Coût : L'accès aux sentiers est gratuit
Adresse : Chemin de la Cascade à 8 kilomètres du village (à proximité du numéro civique 767, chemin Ouareau Nord)
Envie d'admirer les couleurs d'automne sans t'embarquer dans une randonnée marathon? Le Mont-Sourire à Saint-Donat est l'option parfaite pour une sortie tout en douceur, particulièrement agréable en famille.
Accessible après une marche d'à peine un kilomètre depuis le stationnement, le belvédère t'offre une vue panoramique sur le village, le lac Ouareau et le centre de ski La Réserve. Au loin, les monts Ouareau, Kaaïkop et la montagne Noire complètent le décor avec leurs sommets qui se découpent à l'horizon. Un arrêt tout indiqué pour souffler un peu et savourer le paysage.
Pour les personnes qui souhaitent prolonger l’aventure, il est possible de poursuivre le sentier jusqu’au refuge et de réaliser une boucle d’environ 4 km aller-retour. Le parcours demeure accessible et agréable, tout en permettant de découvrir davantage la forêt environnante.
Bonne nouvelle pour les sorties avec un compagnon à quatre pattes : les chiens sont admis sur le sentier, à condition d'être tenus en laisse en tout temps.
Le Tyroparc
Coût : À partir de 45 $ par adulte, prix varient selon les forfaits
Adresse : 400, ch. du Mont Catherine, Sainte-Agathe-des-Monts, QC
Envie de voir les couleurs d’automne d’un tout autre point de vue? Le Tyroparc propose une façon originale d’explorer la forêt laurentienne en prenant de la hauteur. À environ 1 h 30 de Montréal, l’endroit permet de survoler les arbres colorés et d’admirer les paysages montagneux tout en vivant une expérience qui sort de l’ordinaire.
Les méga-tyroliennes du parc figurent parmi les activités les plus impressionnantes du site. Le parcours commence par une randonnée de 850 mètres à travers une érablière avant de laisser place à une série de descentes qui traversent la montagne. Plusieurs tyroliennes permettent de parcourir différentes sections du parcours, dont une impressionnante ligne de 900 mètres qui offre une vue dégagée sur le décor environnant.
Pour prolonger l’aventure, le Tyroparc propose aussi la via ferrata, une activité qui combine randonnée et escalade. Accompagnées par des guides certifiés, les personnes participantes peuvent progresser sur une paroi rocheuse à l’aide de prises métalliques et d’un câble de sécurité, avec différents niveaux de difficulté disponibles.
À noter que les activités du Tyroparc ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants ni aux poussettes. Il est donc préférable de prévoir une expérience adaptée aux capacités de chaque membre du groupe avant de réserver.
La tour d'observation du Mont Cayamant
Coût : Entrée gratuite
Adresse : 6, ch. Lachapelle, Cayamant, QC
Pour vivre les couleurs d'automne sous un angle complètement différent, direction la tour d'observation du Mont Cayamant, en Outaouais. Avant d'y arriver, prépare-toi à grimper : un sentier en forêt compte pas moins de 563 marches. Une fois au sommet, 125 marches supplémentaires te mènent tout en haut de la structure, où t'attend un panorama à 360 degrés.
La montée demande un effort réel, mais la récompense est à la hauteur quand les arbres se transforment en mosaïque de rouge, d'orange et de jaune. Du sommet de la tour, le paysage s'étend à perte de vue, pour un point d'observation parfait sur le spectacle de la saison des couleurs.
Le secteur propose environ 8 km de sentiers pédestres pour prolonger la sortie, avec plusieurs parcours selon l'humeur du moment. Le sentier de la Tour (1,5 km) t'amène directement vers l'attrait principal, tandis que les sentiers du Marteau, de la Chênaie, du Marais et du Campeur permettent d'explorer davantage la forêt et ses différents milieux naturels.
Sur place, tu trouveras aussi un grand stationnement, des abris d'information et 12 emplacements de camping rustique gratuits pour prolonger l'escapade. Le secteur est également prisé pour l'observation de la faune, avec plusieurs espèces de mammifères et d'oiseaux qu'on peut apercevoir en chemin.
À noter : le site n'est pas accessible aux fauteuils roulants ni aux poussettes, en raison du parcours en forêt et du grand nombre de marches à franchir.
Le Mont Chocolat
Coût : 8,70 $ par adulte pour l'accès journalier
Adresse : 300, rte du Massif, Saint-Philémon, QC
Le Mont Chocolat porte peut-être un nom qui donne envie de dessert, mais c'est surtout son paysage qui risque de te couper le souffle à l'automne. Situé au cœur du Parc du Massif du Sud, ce parcours te fait traverser des forêts flamboyantes et des érablières, avant de te récompenser avec des points de vue qui valent chaque pas de la montée.
Le sentier s'étend sur environ 8,1 km aller-retour et présente un dénivelé d'environ 300 mètres. La randonnée, d'une durée approximative de 2 h 30 à 3 h, mène jusqu'à un sommet offrant deux des plus beaux panoramas du parc. En chemin, le parcours longe une section de rivière avant de plonger dans des paysages forestiers qui prennent une tout autre allure lorsque les feuilles changent de couleur.
Envie d'explorer davantage le secteur? Le Parc du Massif du Sud propose un vaste réseau de 71 km de sentiers de randonnée adaptés à tous les niveaux. Le parcours des Passerelles, plus accessible, permet notamment de longer le ruisseau du Milieu et de profiter d'un décor paisible entre passerelles, eaux cristallines et forêt.
Les fans de vélo de montagne y trouvent aussi leur compte, tandis qu'une nouvelle tour d'observation au sommet du mont Saint-Magloire offre désormais une vue panoramique à 360 degrés sur toute la région. Une autre belle façon d'admirer les couleurs d'automne sous un angle complètement différent.
Le verger du Flanc Nord
Coût : L'entrée est gratuite et le prix du sac de pommes varie selon la quantité choisie
Adresse : 835, ch. Rouillard, Mont-Saint-Hilaire, QC
Difficile de trouver une sortie plus représentative de l’automne québécois qu’une journée au Verger du Flanc Nord. Installé au pied du mont Saint-Hilaire, ce verger familial offre un décor digne d’une carte postale avec ses rangées de pommiers, ses champs de citrouilles, ses étangs et ses paysages colorés.
En plus de venir cueillir des pommes, les visiteurs peuvent profiter d’une foule de petits plaisirs sur place. Le site propose une mini-ferme, des jeux pour les enfants, des balades en tracteur ainsi que des aires de pique-nique pour prendre le temps de savourer la journée. Une terrasse près de la boutique permet aussi de déguster des produits faits maison, comme des pâtisseries, des jus, des confitures ou encore des cidres artisanaux préparés avec les récoltes du verger.
Répartie sur environ 10 hectares, la ferme cultive principalement des pommes, mais aussi des poires, des prunes, des cerises, des bleuets et de la rhubarbe. Selon la saison, il est également possible de repartir avec des citrouilles offertes à la boutique pour ajouter une touche automnale à la maison.
Accessible depuis plus de 30 ans pour l’autocueillette, le Verger du Flanc Nord est une destination qui combine nature, gourmandises et activités pour une sortie qui plaît autant aux petites familles qu’aux amateurs de paysages d’automne.
À noter que le site extérieur est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes.
Sentier Mekinac du parc national de la Mauricie
Coût : 10 $
Adresse : Ch. de Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan, QC
Marcher au milieu des couleurs d'automne est déjà une belle expérience, mais le faire sur une passerelle flottante au cœur de la nature ajoute un petit quelque chose de magique. C'est exactement ce qui t'attend sur le sentier Mékinac, dans le parc national de la Mauricie, où l'un des passages les plus impressionnants donne presque l'impression de marcher directement sur l'eau.
Cette randonnée en boucle de 11 km, de niveau intermédiaire, traverse une grande variété de paysages, entre ruisseaux, étangs de castors, forêt et rivière Saint-Maurice. Le parcours mène aussi jusqu'au belvédère du lac Rosoy, accessible après une montée plus soutenue, où une vue spectaculaire sur la rivière et le lac récompense largement les efforts.
Tout au long du trajet, les couleurs automnales se reflètent dans l'eau et transforment le décor en véritable carte postale. Les célèbres chaises rouges installées au belvédère offrent d'ailleurs un endroit parfait pour prendre une pause et admirer le paysage.
Comme le secteur est très populaire pendant la saison des couleurs, il est recommandé d'arriver tôt afin d'éviter l'achalandage. À noter également que les animaux de compagnie ne sont pas admis sur ce sentier.
Cet article est une version mise à jour d'un texte publié précédemment. Son contenu a été révisé et bonifié afin de refléter l'information la plus récente.