Un méga pique-nique party de 3000 personnes vêtues de blanc débarque à Montréal
C'est LA soirée où célébrer la fin de l'été en beauté! ✨
Il y a une soirée, chaque fin d'été, où Montréal semble se transformer comme par magie. Sans prévenir, un lieu gardé secret jusqu'à la dernière minute se remplit de milliers de personnes entièrement vêtues de blanc. Elles arrivent avec leurs pique-niques, leurs chandeliers et leurs bouteilles de vin pour partager un immense party à ciel ouvert. Quelques heures plus tard, tout disparaît. Le lendemain, il ne reste aucune trace de cette soirée éphémère. Le Dîner en Blanc est l'un de mes événements annuels favoris, et il faut le vivre pour comprendre toute la magie qui l'entoure.
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Organisé annuellement dans plusieurs villes du monde, l'événement sera de retour dans la métropole le 28 août 2026 pour une 16e édition. Une dernière grande soirée estivale, juste avant que septembre et le retour à la routine ne s'installent.
Le thème officiel de cette année, « soirée parisienne de la Belle Époque », promet une expérience plus immersive que jamais. Plutôt qu'une scène centrale où tout le monde regarde dans la même direction, des prestations musicales et artistiques circuleront parmi les tables. Concrètement, ça veut dire des performances qui te surprennent d'une table à l'autre, un peu comme si le party venait à toi plutôt que l'inverse. Les personnes présentes sont invitées à s'inspirer du thème pour leurs looks et leur déco, et oui, il y a du montre extra!
Mais attention, ce n'est pas un événement où tu peux simplement te présenter le soir même, sans préavis. Il y a plusieurs choses à savoir et règles à suivre, et c'est ce qui fait le charme de l'événement.
Deux types de billets sont offerts : une formule où tu apportes ta propre table et tes chaises (100 $ pour deux personnes) et une autre où le mobilier est fourni (140 $ pour deux personnes). Il est aussi possible d'ajouter un supplément pour profiter d'un service de navette.
Les convives doivent apporter leur nappe blanche, leurs couverts et leurs décorations de table. La règle d'or est évidente, mais respectée à la lettre : tout doit être blanc. Pas de veste en jean ou de souliers roses pour le look. Pas de nappe à carreaux rouges. Des milliers de personnes jouent le jeu et rivalisent de créativité pour décorer leur table en respectant le thème annuel. C'est vraiment impressionnant de voir comment certains groupes se donnent pour avoir des décors à couper le souffle.
Tu peux ensuite apporter ton propre pique-nique et ton alcool, ou encore réserver un panier gourmand préparé par les chefs et cheffes qui y participent.
Cette année, quatre cheffes sont à l'honneur : Magie Marier, du restaurant Ratafia, ancienne finaliste de Les Chefs! et spécialiste de la cuisine du terroir québécois; Maria-José et Zoya de Frias Lakhany, du restaurant Virunga, le seul établissement africain au Canada recommandé par le Guide MICHELIN en 2025 et en 2026; Lily Sirikittikul, du restaurant ChuChai, dont la cuisine thaïe végétarienne et végétalienne est certifiée par le gouvernement royal de Thaïlande, ainsi que Ashley Thornton, cheffe privée que tu as également vue à l'émission Les Chefs!.
Ce qui rend le Dîner en Blanc vraiment unique, à mes yeux, c'est son ambiance unique et inclusive. Malgré son allure chic, l'événement demeure étonnamment accessible. En choisissant la formule à 50 $ par personne et en apportant ta propre table pliante, tu peux vivre une soirée qui semble sortie tout droit d'un film sans te ruiner. C'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté : des personnes de tous les âges, de toutes les cultures et de tous les horizons s'y retrouvent le temps d'une soirée pour partager la même expérience.
Le plus fascinant? À la fin de la soirée, tout disparaît. Les tables sont repliées, les décorations rangées et les convives quittent les lieux sans laisser de trace. Quelques minutes plus tard, on pourrait croire que cette immense fête à ciel ouvert n'a jamais eu lieu, comme si ça n'avait été qu'un rêve.
Dîner en blanc de Montréal 2026
Prix : De 50 $ à 70 $ par personne, billets vendus par paire + Frais d’adhésion de 14 $ par personne
Quand : Le 28 août 2026
Adresse : Un lieu secret à Montréal dévoilé environ une heure avant l’événement