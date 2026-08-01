Un méga pique-nique party de 3000 personnes vêtues de blanc débarque à Montréal

C'est LA soirée où célébrer la fin de l'été en beauté! ✨

Le Dîner en Blanc de Montréal. Droite : Trois femmes se rendent au Dîner en Blanc de Montréal.

Le Dîner en Blanc de Montréal se déroule à la fin août dans un lieu secret.

Dîner en Blanc
Rédactrice en chef

Il y a une soirée, chaque fin d'été, où Montréal semble se transformer comme par magie. Sans prévenir, un lieu gardé secret jusqu'à la dernière minute se remplit de milliers de personnes entièrement vêtues de blanc. Elles arrivent avec leurs pique-niques, leurs chandeliers et leurs bouteilles de vin pour partager un immense party à ciel ouvert. Quelques heures plus tard, tout disparaît. Le lendemain, il ne reste aucune trace de cette soirée éphémère. Le Dîner en Blanc est l'un de mes événements annuels favoris, et il faut le vivre pour comprendre toute la magie qui l'entoure.

À lire également : Cette terrasse tropicale cachée sur un toit à Montréal est le secret bien gardé à découvrir

Organisé annuellement dans plusieurs villes du monde, l'événement sera de retour dans la métropole le 28 août 2026 pour une 16e édition. Une dernière grande soirée estivale, juste avant que septembre et le retour à la routine ne s'installent.

Le thème officiel de cette année, « soirée parisienne de la Belle Époque », promet une expérience plus immersive que jamais. Plutôt qu'une scène centrale où tout le monde regarde dans la même direction, des prestations musicales et artistiques circuleront parmi les tables. Concrètement, ça veut dire des performances qui te surprennent d'une table à l'autre, un peu comme si le party venait à toi plutôt que l'inverse. Les personnes présentes sont invitées à s'inspirer du thème pour leurs looks et leur déco, et oui, il y a du montre extra!

Mais attention, ce n'est pas un événement où tu peux simplement te présenter le soir même, sans préavis. Il y a plusieurs choses à savoir et règles à suivre, et c'est ce qui fait le charme de l'événement.

Deux types de billets sont offerts : une formule où tu apportes ta propre table et tes chaises (100 $ pour deux personnes) et une autre où le mobilier est fourni (140 $ pour deux personnes). Il est aussi possible d'ajouter un supplément pour profiter d'un service de navette.

Les convives doivent apporter leur nappe blanche, leurs couverts et leurs décorations de table. La règle d'or est évidente, mais respectée à la lettre : tout doit être blanc. Pas de veste en jean ou de souliers roses pour le look. Pas de nappe à carreaux rouges. Des milliers de personnes jouent le jeu et rivalisent de créativité pour décorer leur table en respectant le thème annuel. C'est vraiment impressionnant de voir comment certains groupes se donnent pour avoir des décors à couper le souffle.

Tu peux ensuite apporter ton propre pique-nique et ton alcool, ou encore réserver un panier gourmand préparé par les chefs et cheffes qui y participent.

Cette année, quatre cheffes sont à l'honneur : Magie Marier, du restaurant Ratafia, ancienne finaliste de Les Chefs! et spécialiste de la cuisine du terroir québécois; Maria-José et Zoya de Frias Lakhany, du restaurant Virunga, le seul établissement africain au Canada recommandé par le Guide MICHELIN en 2025 et en 2026; Lily Sirikittikul, du restaurant ChuChai, dont la cuisine thaïe végétarienne et végétalienne est certifiée par le gouvernement royal de Thaïlande, ainsi que Ashley Thornton, cheffe privée que tu as également vue à l'émission Les Chefs!.

Ce qui rend le Dîner en Blanc vraiment unique, à mes yeux, c'est son ambiance unique et inclusive. Malgré son allure chic, l'événement demeure étonnamment accessible. En choisissant la formule à 50 $ par personne et en apportant ta propre table pliante, tu peux vivre une soirée qui semble sortie tout droit d'un film sans te ruiner. C'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté : des personnes de tous les âges, de toutes les cultures et de tous les horizons s'y retrouvent le temps d'une soirée pour partager la même expérience.

Le plus fascinant? À la fin de la soirée, tout disparaît. Les tables sont repliées, les décorations rangées et les convives quittent les lieux sans laisser de trace. Quelques minutes plus tard, on pourrait croire que cette immense fête à ciel ouvert n'a jamais eu lieu, comme si ça n'avait été qu'un rêve.

Dîner en blanc de Montréal 2026

Prix : De 50 $ à 70 $ par personne, billets vendus par paire + Frais d’adhésion de 14 $ par personne

Quand : Le 28 août 2026

Adresse : Un lieu secret à Montréal dévoilé environ une heure avant l’événement

Site Internet du Dîner en Blanc

diner en blanc activité à montréal quoi faire à montréal
Montréal Manger et Sortir Canada Choses à faire Manger et Sortir Québec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

6 activités entre 0 $ et 25 $ pour passer un week-end des plus festifs à Montréal

Ça s'annonce WOW!

9 activités à Montréal pour t'amuser avec tes personnes préfs le dernier week-end de mai

Profite de ta fin de semaine à fond!

11 activités entre 0 $ et 40 $ pour manger, célébrer et plus à Montréal cette semaine

Fête du Canada, party année 2000, concerts et tellement plus!

9 activités entre 0 $ et 10 $ à Montréal pour profiter de la ville et du Grand Prix

Ton week-end s'annonce chargé!

Cette offre du Costco te rembourse 77 % du prix de ton adhésion - Voici comment l'obtenir

Récupérer une partie de ton argent durement gagné sur tes achats, c'est OUI! 🤑

Rappel important : 6 200 bancs d'auto pour bébé rappelés au Canada

Vérifie ton auto dès maintenant, car la sécurité de ton enfant est en jeu. 😟

Rappels importants: Des collations vendues chez Costco sont visées - Tu peux être remboursé

Vérifie ton frigo ou ton garde-manger tout de suite! 😬

Omnium Banque Nationale : Voici combien d'argent gagneront les joueurs à Montréal

C'est pas mal de bidous, on va se le dire. 🎾

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ sont déposés aujourd'hui

Une somme qui va faire du bien à ton portefeuille! 🤑

L'homme le plus riche du Québec pourrait donner 1 200 $ à chaque Québécois et rester riche

N’attends pas un chèque pour demain matin, par contre! 😬

Cet item pour le menage avec 4,6/5 sur Amazon est vendu 73 % moins cher au Dollarama

Ils sont IDENTIQUES. 🤯💸

L'expérience immersive Harry Potter à Montréal est à 20 $ pendant 2 jours seulement

C'est ta chance : l'univers magique quitte bientôt Montréal. ⚡🪄

Le salaire moyen augmente au Québec et ça fera sourire ton portefeuille : Voici de combien

La province affiche l'une des meilleures croissances salariales au pays. 😌

Cet accessoire de cuisine à 27 % de rabais s’est vendu 6000X en un mois sur Amazon

4,5/5 après plus de 19 400 avis de la clientèle, ça veut tout dire. 🤩