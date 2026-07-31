Le salaire moyen augmente au Québec et ça fera sourire ton portefeuille : Voici de combien
La province affiche l'une des meilleures croissances salariales au pays. 😌
Le coût de la vie continue de peser lourd dans le portefeuille des Québécois et des Québécoises, mais il y a au moins une bonne nouvelle du côté de la paie. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le salaire moyen continue de grimper dans la province.
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Selon l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail publiée ce jeudi 30 juillet, la rémunération hebdomadaire moyenne au pays a peu bougé d'un mois à l'autre, s'établissant à 1 337,77 $ en mai 2026. Sur un an, il s'agit tout de même d'une progression de 3,4 %.
Dans la Belle Province, le salaire hebdomadaire moyen s'établissait à 1 293,11 $ en mai, une légère hausse de 0,1 % par rapport à avril. Comparé à mai 2025, où la moyenne était de 1 249,30 $, il s'agit d'une augmentation de 3,5 % en un an, un rythme supérieur à la moyenne canadienne.
En multipliant ce montant hebdomadaire par 52 semaines, ça donne un revenu annuel brut moyen d'environ 67 242 $ pour les travailleuses et travailleurs du Québec.
Du côté de l'emploi, le Québec comptait 4 083 300 emplois salariés en mai, une hausse de 5 500 postes (+0,1 %) par rapport à avril et de 7 300 postes (+0,2 %) sur un an. La province affichait aussi l'un des ratios chômeurs-postes vacants les plus bas au pays, à 2,4, à égalité avec le Manitoba et la Saskatchewan.
Le classement complet par province et territoire
Comme toujours, ce sont les territoires nordiques qui dominent largement le classement, avec des rémunérations bien au-dessus de la moyenne des provinces.
Voici la rémunération hebdomadaire moyenne de mai 2026, la variation sur douze mois, et le revenu annuel brut estimé pour chaque province et territoire :
- Nunavut : 1 862,20 $/semaine | -0,1 % | 96 834 $/an
- Territoires du Nord-Ouest : 1 765,69 $/semaine | +1,4 % | ~91 816 $/an
- Yukon : 1 505,43 $/semaine | +0,2 % | 78 282 $/an
- Alberta : 1 378,85 $/semaine | +1,4 % | 71 700 $/an
- Ontario : 1 377,49 $/semaine | +3,8 % | 71 629 $/an
- Colombie-Britannique : 1 354,67 $/semaine | +4,6 % | 70 443 $/an
- Saskatchewan : 1 298,13 $/semaine | +3,5 % | 67 503 $/an
- Québec : 1 293,11 $/semaine | +3,5 % | 67 242 $/an
- Terre-Neuve-et-Labrador : 1 266,10 $/semaine | -1,3 % | 65 837 $/an
- Nouveau-Brunswick : 1 228,55 $/semaine | +3,8 % | 63 885 $/an
- Manitoba : 1 218,31 $/semaine | +4,8 % | 63 352 $/an
- Nouvelle-Écosse : 1 217,66 $/semaine | +5,3 % | 63 318 $/an
- Île-du-Prince-Édouard : 1 189,61 $/semaine | +4,5 % | 61 860 $/an
D'où vient cette hausse?
Statistique Canada rappelle que la progression du salaire moyen ne veut pas dire que chaque personne a reçu une augmentation : plusieurs facteurs entrent en jeu, dont les changements dans la composition de l'emploi entre les secteurs, les variations du nombre d'heures travaillées et les effets de glissement annuel dans les calculs.
À l'échelle du pays, l'emploi salarié a progressé de 24 100 postes (+0,1 %) en mai, porté principalement par les administrations publiques (+11 700), les soins de santé et l'assistance sociale (+6 800), le commerce de détail (+5 600) ainsi que les services administratifs et de soutien (+3 100).
À l'inverse, la finance et les assurances (-5 700) et les services professionnels, scientifiques et techniques (-3 400) ont reculé.
Le nombre de postes vacants au pays est resté pratiquement stable, à 495 700, pour un cinquième mois consécutif, avec un taux de postes vacants de 2,8 %.
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