Le salaire moyen grimpe au Québec et c’est tant mieux pour ton portefeuille - Voici combien
On a quand même des croûtes à manger comparativement à ailleurs au Canada...
Avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, une question se pose : ton revenu suit-il la réalité économique ou pas du tout? Somme toute, il existe une bonne nouvelle pour ton portefeuille : le salaire moyen au Québec continue de grimper, selon les plus récentes données publiées par Statistique Canada.
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La rémunération hebdomadaire moyenne au Canada a atteint 1 346 $ en avril 2026, en hausse de 1,0 % par rapport à mars et de 3,8 % sur un an, d’après le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants rendu public ce jeudi 25 juin. Annualisée, cette rémunération représente environ 69 992 $.
Au Québec, le montant atteint 1 292,50 $, soit une progression de 3,4 % comparé à avril 2025. Le nombre moyen d’heures travaillées par semaine, lui, est resté stable à 33,5 heures.
En projetant ce chiffre sur l’année, ça représente environ 67 210 $ de revenus annuels bruts.
Dans un contexte où le coût de la vie continue de peser sur les finances des ménages québécois, cette progression salariale est une bouffée d’air frais.
Le classement complet des salaires par province et territoire
Les territoires nordiques dominent toujours le classement, avec des conditions de travail particulières qui justifient des rémunérations nettement plus élevées. Le Nunavut mène la charge avec 1 887,89 $/semaine, tandis que l’Île-du-Prince-Édouard affiche la rémunération la plus basse des provinces à 1 161,80 $ hebdomadairement.
Voici le portrait complet de la rémunération hebdomadaire moyenne par province et territoire en avril 2026, avec la variation sur douze mois :
Nunavut : 1 887,89 $/semaine | +8,1 % | 98 170 $/an
Territoires du Nord-Ouest : 1 753,13 $/semaine | +1,2 % | 91 163 $/an
Yukon : 1 528,24 $/semaine | +3,1 % | 79 469 $/an
Ontario : 1 381,76 $/semaine | +4,1 % | 71 852 $/an
Alberta : 1 394,29 $/semaine | +2,4 % | 72 503 $/an
Colombie-Britannique : 1 357,68 $/semaine | +3,8 % | 70 599 $/an
Saskatchewan : 1 297,38 $/semaine | +3,1 % | ~67 464 $/an
Terre-Neuve-et-Labrador : 1 294,87 $/semaine | +1,6 % | 67 333 $/an
Québec : 1 292,50 $/semaine | +3,4 % | 67 210 $/an
Nouveau-Brunswick : 1 256,45 $/semaine | +6,7 % | 65 335 $/an
Manitoba : 1 234,99 $/semaine | +6,2 % | 64 219 $/an
Nouvelle-Écosse : 1 221,52 $/semaine | +5,9 % | 63 519 $/an
Île-du-Prince-Édouard : 1 161,80 $/semaine | +3,0 % | 60 414 $/an
Pourquoi les salaires augmentent-ils?
Il faut garder en tête qu’une hausse du salaire moyen n’est pas synonyme d'augmentation individuelle pour tout le monde. Statistique Canada précise que ces variations sont influencées par plusieurs facteurs : l'évolution de la composition de l'emploi entre les secteurs, les changements dans les heures travaillées et les effets de glissement annuel dans les calculs statistiques.
En avril 2026, les soins de santé et l'assistance sociale (+8 500 emplois) et les administrations publiques (+6 700 emplois) ont tiré l'emploi vers le haut.
En revanche, les services professionnels, scientifiques et techniques ont perdu 8 800 postes (-0,7 %), la fabrication 3 400 (-0,2 %) et la construction 2 600 (-0,2 %).
Au total, l'emploi salarié au Canada a tout de même progressé de 22 000 postes (+0,1 %) en avril, et de 78 100 sur un an (+0,4 %).
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