Grande Vie : Loto-Québec cherche 1 gagnant qui perdra bientôt 25 000 $ par année à vie

Vérifie bien tes billets! 🤯

De l'argent canadien. Droite : un billet de Loto-Québec.

Loto-Québec recherche un gagnant à la loterie Grande Vie qui ignore avoir remporté 25 000 $ par année à vie.

Narcity Québec, Loto-Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

As-tu un vieux billet de Loto-Québec qui traîne dans un tiroir, une boîte à gants ou une poche de manteau? Ça vaudrait la peine d’aller fouiller et le faire valider. Une personne a remporté 25 000 $ par année à vie grâce à la loterie Grande Vie, mais n’a toujours pas réclamé son gros lot. Mauvaise nouvelle pour elle : il expire ce mois-ci.

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Ce que peu de gens savent, c’est que chaque gros lot vient avec une date de péremption. Eh non, une fois la date échue, tu ne pourras pas le retrouver chez Liquidation Marie!

Un an après le tirage, si personne ne s’est manifesté, la somme retourne dans les coffres de la société d’État pour être redistribuée sous forme de lots bonis.

Une rente à vie qui pourrait s’envoler

Le lot en question n’est pas un montant forfaitaire, mais une véritable rente : 25 000 $ versés chaque année, à vie, à la personne gagnante d’un tirage de la Grande Vie. À noter que le montant est libre d’impôt.

Le billet chanceux a été acheté dans la région de l’Outaouais. Voici les détails du billet toujours orphelin :

  • Date du tirage : 14 juillet 2025
  • Catégorie de lot : 5/5
  • Montant non réclamé : 25 000 $ par année, à vie
  • Région administrative : Outaouais
  • Sélection gagnante : 17 22 26 37 43
  • Date limite de réclamation : 14 juillet 2026

Autrement dit, la personne qui détient ce billet a jusqu’au milieu du mois pour se manifester. Passé cette date, c’est un revenu garanti pour le reste de sa vie qui lui glissera entre les doigts.

Qui plus est, la personne qui remporte la rente annuelle de Grande Vie peut choisir de recevoir un montant forfaitaire de 500 000 $ plutôt que 25 000 $ par année pendant 20 ans.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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