Allocation canadienne pour enfants : Tu recevras jusqu'à 680 $ ce mois-ci et voici quand
En plus, ton dépôt de juillet est plus élevé! 💰
Si tu as un ou des enfants à charge, regarde bien ton compte en banque ce mois-ci : le dépôt de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) versé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) a reçu un petit coup de pouce et a été revu à la hausse vient tout juste de changer, et pour la majorité des familles, la somme est plus généreuse qu'au mois précédent.
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Chaque année, au mois de juillet, l'ARC recalcule automatiquement les paiements de l'ACE selon la déclaration de revenus la plus récente du ménage.
Résultat : le montant que tu recevais jusqu'au mois passé ne s'applique plus, puisque le calcul se base maintenant sur ton revenu familial net rajusté (RFNR) de l'année d'imposition 2025 plutôt que celle de 2024.
Pour la période qui s'échelonne de juillet 2026 à juin 2027, voici les sommes maximales auxquelles une famille peut avoir droit pour chaque enfant à charge, à condition que le revenu net du ménage soit sous les 38 237 $ :
- Enfant de moins de 6 ans : 8 157 $ par année, soit 679,75 $ chaque mois
- Enfant de 6 à 17 ans : 6 883 $ par année, soit 573,58 $ chaque mois
Une famille avec deux jeunes enfants sous les 6 ans pourrait donc recevoir plus de 1 359 $ par mois au total, à condition de se situer sous le seuil de revenu maximal.
Et si ton revenu familial est plus élevé?
Ne t'inquiète pas si ton RFNR dépasse 38 237 $ : ça ne veut pas dire que tu n'as droit à rien. La prestation diminue plutôt de façon graduelle, selon trois paliers :
- Sous les 38 237 $ : le montant maximal est versé, sans aucune réduction.
- Entre 38 237 $ et 82 847 $ : une partie de ton revenu qui dépasse 38 237 $ sert à calculer une réduction, dont le pourcentage varie selon le nombre d'enfants à ta charge.
- Au-delà de 82 847 $ : la réduction combine un montant fixe et un pourcentage appliqué à la portion de ton revenu qui excède ce deuxième seuil, encore une fois selon le nombre d'enfants.
Plusieurs familles à revenu moyen touchent donc encore une partie de l'ACE chaque mois, même si elles sont loin du montant maximal.
Ce qui change avec l'âge de l'enfant
Le taux payé dépend toujours de l'âge de l'enfant au moment du versement, ce qui crée quelques situations particulières :
- Un enfant qui naît en cours d'année devient admissible dès le mois suivant sa naissance, ou dès le mois où les parents complètent leur inscription.
- Un enfant qui célèbre son 6e anniversaire fait passer sa famille du taux « moins de 6 ans » au taux « 6 à 17 ans » dès le mois qui suit son anniversaire.
- Un enfant qui atteint ses 18 ans reçoit son tout dernier versement, calculé au taux « 6 à 17 ans », le mois de son anniversaire.
Comment t'assurer de recevoir la hausse
Pour profiter du nouveau montant dès ce mois-ci, une seule condition s'applique : avoir produit ta déclaration de revenus 2025.
Si ce n'est pas encore fait, l'ARC pourrait continuer à te verser un montant basé sur une année de référence différente, ou carrément suspendre tes paiements jusqu'à ce que ton dossier soit à jour.
Les familles déjà inscrites au dépôt direct n'ont rien d'autre à faire : la somme est ajustée automatiquement. Si tu n'as jamais fait de demande, tu peux t'inscrire en tout temps via Mon dossier sur le site de l'ARC.
L'ACE sera versée le 20 juillet prochain.
Pour calculer précisément le montant auquel ta famille a droit selon ta situation, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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