Les parents du Québec recevront 127 $ de plus par enfant cette semaine
Vérifie ton compte bancaire cette semaine si tu as des enfants! 👀
Si tu bénéficies de l'Allocation famille comme la majorité des familles québécoises, un petit montant supplémentaire qui se prend bien sera bientôt déposé dans ton compte de banque. En effet, ce 2 juillet 2026, Retraite Québec versera automatiquement le supplément pour l'achat de fournitures scolaires aux familles admissibles, et il est de 127 $ par enfant pour l'année scolaire 2026-2027.
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Cette aide financière est versée en même temps que l'Allocation famille et vise à donner un coup de pouce pour les dépenses liées à la rentrée scolaire. Cette année, elle a été (légèrement) augmentée pour s'ajuster à l'inflation, bénéficiant d'une hausse d'environ 2,05 %. On prend chaque dollar de plus qu'on peut!
C'est quoi exactement, le supplément pour l'achat de fournitures scolaires?
Ce montant ponctuel vise à aider les familles québécoises à couvrir les achats liés à l'éducation, qu'il s'agisse de cartables, de crayons, de sacs à dos ou d'autres fournitures essentielles. Il est non imposable et indexé chaque année, ce qui explique la légère hausse par rapport à l'an dernier. En 2026, ça représente une augmentation d'environ 2,55 $ par enfant.
Qui est admissible à ce versement au Québec?
Pour être admissible, ton enfant doit être âgé de quatre à seize ans au 30 septembre 2026. Si un supplément pour enfant handicapé est aussi versé pour cet enfant, l'âge maximal est plutôt de 17 ans.
Le montant est accordé, peu importe le revenu familial. L'admissibilité est déterminée selon l'âge de ton enfant et non selon sa fréquentation scolaire. Autrement dit, c'est son âge qui détermine l'admissibilité, et non son statut d'élève. Les parents d'un bout de chou de 4 ans qui fréquente encore la garderie y ont donc droit.
Bonne nouvelle : il n'y a aucun formulaire à remplir ni aucune demande à soumettre. Si tu reçois déjà l'Allocation famille, le supplément de 127 $ est versé automatiquement avec ton paiement de juillet.
Garde partagée : comment ça se divise?
En cas de garde partagée, chaque parent qui reçoit l'Allocation famille obtient la moitié du supplément, soit 63,50 $, à condition que la garde habituelle de l'enfant soit partagée entre 40 % et 60 % du temps.
Si ton inscription au dépôt direct auprès de Retraite Québec n'est pas complétée, c'est le bon moment pour le faire. Ça évite les délais postaux et tu reçois ton argent directement dans ton compte sans attendre.
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