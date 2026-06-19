La nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie sera versée le mois prochain et voici quoi savoir
Elle est plus généreuse que le crédit pour la TPS/TVH! 🤑
Le premier versement de l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE) de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui remplace officiellement le crédit pour la TPS/TVH, arrive à grands pas. Cette nouvelle aide fédérale versée en juillet 2026 s’adresse aux personnes et familles à revenu faible ou modeste.
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Les Canadiens et Canadiennes ont eu un petit avant-goût de cette nouvelle offre gouvernementale, en raison du versement du supplément unique de l’ACEBE survenu le 5 juin dernier. Une personne célibataire a pu recevoir jusqu’à 267 $, si elle remplissait les critères d’admissibilité.
Qui est admissible à l’ACEBE?
Tu pourrais recevoir cette allocation si tu remplis certaines conditions. D’abord, tu dois être résident.e du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu le mois précédant un versement ainsi qu’au début du mois où celui-ci est effectué.
Tu dois également avoir au moins 19 ans et avoir produit ta déclaration de revenus de 2025, même si tu n’as gagné aucun revenu au cours de l’année.
Bonne nouvelle : aucune demande distincte n’est nécessaire. L’ARC détermine automatiquement ton admissibilité lorsque tu produis ta déclaration de revenus.
Les seuils de revenu à ne pas dépasser
L’ACEBE est basé sur ta déclaration de revenus de 2025. Pour les personnes seules et les familles monoparentales, voici le revenu maximal que tu pouvais avoir gagné cette année-là pour être admissible :
- Sans enfants : moins de 60 012 $
- 1 enfant : moins de 68 912 $
- 2 enfants : moins de 73 592 $
- 3 enfants : moins de 78 272 $
- 4 enfants ou plus : moins de 82 952 $
Pour les couples :
- Sans enfants : moins de 64 232 $
- 1 enfant : moins de 68 912 $
- 2 enfants : moins de 73 592 $
- 3 enfants : moins de 78 272 $
- 4 enfants ou plus : moins de 82 952 $
En situation de garde partagée, chaque parent pourrait recevoir la moitié du montant prévu pour l’enfant concerné.
Combien peux-tu recevoir?
Les versements sont calculés selon ton revenu familial net rajusté, ton état civil et le nombre d’enfants admissibles à ta charge. Les montants sont non imposables et recalculés chaque année en juillet.
Pour la période de versement de juillet 2026 à juin 2027, tu pourrais recevoir jusqu’à :
- 679 $ si tu es célibataire;
- 890 $ si tu es en couple;
- 234 $ supplémentaires par enfant admissible de moins de 19 ans.
Ces montants représentent une hausse de 25 % par rapport aux années précédentes, une bonification maintenue pour cinq ans, soit jusqu’en 2031. Tu peux estimer tes versements avec le calculateur de prestations pour enfants et familles de l’ARC.
Quand le versement de juillet sera-t-il envoyé?
Le premier versement de l’ACEBE bonifiée est prévu pour le 3 juillet. Ce versement couvre les mois de juillet, août et septembre. Par la suite, les versements trimestriels suivront ce calendrier :
- 5 octobre 2026 (octobre, novembre, décembre)
- 5 janvier 2027 (janvier, février, mars)
- 5 avril 2027 (avril, mai, juin)
Pour en savoir plus, consulte la page officielle de l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels sur Canada.ca.
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