Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Le montant va augmenter dès le mois prochain! 🤑

De l'argent canadien.

Jusqu'à 666 $ attendent les parents du Québec en juin avec l'Allocation canadienne pour enfants (ACE)

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as des enfants à charge et tu attends ton prochain versement de l’allocation canadienne pour enfants (ACE)? Bonne nouvelle : le paiement de juin est en route. L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’apprête à déposer la prestation directement dans les comptes bancaires des familles admissibles avant une prochaine augmentation.

À lire également : 5 changements à tes crédits et prestations au Québec si tu atteins 65 ans en 2026

Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l’ACE est un paiement mensuel non imposable versé aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans à leur charge.

Alors que le coût de la vie continue de mettre de la pression sur le portefeuille des familles, cette prestation peut offrir un coup de pouce bienvenu. Une fois l’inscription complétée, les versements sont effectués automatiquement chaque mois, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.

L’inscription est généralement réalisée au moment de la déclaration de naissance, mais il est également possible de s’inscrire en tout temps à partir de Mon dossier de l’ARC.

Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?

Les montants versés en juin sont encore ceux calculés sur la base des revenus nets familiaux déclarés pour l’année d’imposition 2024. Si le revenu de ton foyer est inférieur à 37 487 $, tu as accès aux prestations maximales :

  • Enfant de moins de 6 ans : jusqu’à 666,41 $ par mois (7 997 $ annuellement)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 562,33 $ par mois (6 748 $ annuellement)

Si les revenus de ton ménage dépassent ce seuil, la prestation est réduite progressivement selon ta situation familiale. Ça ne veut pas dire que tu ne reçois rien. De nombreuses familles à revenu moyen continuent de toucher une partie de l’ACE.

Dans les cas de garde partagée, soit lorsque chaque parent assume au moins 40 % du temps de garde, chacun reçoit 50 % du montant calculé en fonction de sa propre situation financière.

À noter : si le total annuel estimé pour ton foyer est inférieur à 240 $, l’ARC regroupe tous les versements en un seul dépôt, habituellement envoyé en juillet. Dans ce cas-ci, on parle de juillet 2025.

Quand arrive le versement de juin 2026?

Le versement de juin de l'ACE sera effectué le 19 juin prochain. Comme chaque mois, les familles inscrites au dépôt direct recevront le montant automatiquement. Aucune démarche n'est nécessaire tant que le dossier est à jour auprès de l'ARC.

Si tu n'es pas encore inscrit.e, il est possible de le faire à tout moment via Mon dossier sur le site de l'ARC. L'inscription peut aussi avoir été complétée au moment de la déclaration de naissance de ton enfant.

Une hausse des montants à partir de juillet 2026

Juin marque le dernier mois avant une révision des prestations. Dès juillet 2026, l'ARC recalculera les montants en tenant compte des revenus déclarés pour l'année 2025. Voici ce qui changera :

  • Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 679,75 $ par mois
  • Enfant de 6 à 17 ans : 573,58 $/mois

Pour bénéficier de cet ajustement dès l'été, il est important d'avoir produit ta déclaration de revenus 2025. Si ce n'est pas encore fait, c'est le bon moment d'y voir.

Pour tous les détails sur l'ACE, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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