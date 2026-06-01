5 changements à tes crédits et prestations au Québec si tu atteins 65 ans en 2026
Vieillir vient avec BIEN des avantages fiscaux! 🤑
Au moment où une personne atteint 65 ans, une pluie de crédits d'impôt et de prestations gouvernementales entrent en ligne de compte, en plus de divers avantages fiscaux, tant du côté de Revenu Québec que de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Selon ta situation, ces mesures peuvent représenter des milliers de dollars supplémentaires chaque année.
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Certains programmes sont accordés automatiquement lorsque tu produis ta déclaration de revenus. D'autres exigent une demande ou une démarche précise. En plus, certaines règles ont été mises à jour pour l'année d'imposition 2026.
Voici ce qu'il faut savoir si tu franchis prochainement le cap des 65 printemps.
Le montant en raison de l'âge
Parmi les avantages fiscaux offerts aux personnes aînées, il y a le montant en raison de l'âge, un crédit d'impôt qui est accessible à un grand nombre de contribuables.
Pour l'année 2026, ce crédit est indexé à 9 208 $ pour les personnes dont le revenu net est inférieur à 46 432 $. Avec le taux d'imposition fédéral de 14 % maintenant en vigueur, cela peut réduire la facture fiscale d'environ 1 289 $. Un crédit semblable existe également au Québec.
Le montant accordé diminue graduellement lorsque le revenu net dépasse le seuil établi et n'est plus accessible lorsque celui-ci atteint environ 107 819 $, selon la Chaire en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l'Université de Sherbrooke.
Au Québec, le montant admissible est de 3 906 $ pour un crédit de 547 $, selon un taux d'imposition de 14 %.
Dans tous les cas, lorsqu'une personne n'utilise pas la totalité du crédit en raison d'un revenu trop faible, la portion inutilisée peut être transférée à son conjoint ou à sa conjointe.
Pour plus d'informations sur le montant en raison de l'âge, c'est par ici.
Le montant pour revenu de pension
Les personnes qui reçoivent un revenu de pension admissible peuvent réclamer un montant maximal de 2 000 $, ce qui procure une réduction d'impôt fédérale d'environ 242 $ pour les Québécois et Québécoises, en plus de l'allègement fiscal offert au provincial. Ce dernier est de 486 $ pour un revenu admissible maximal de 3 470 $.
La somme diminue à partir d'un revenu annuel familial de 42 090 $ et disparait à 60 597 $, note la CFFP.
L'admissibilité change toutefois à partir de 65 ans.
À partir de 65 ans, les retraits effectués d'un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), les revenus tirés d'un fonds de revenu viager (FRV) ainsi que certaines rentes provenant d'un REER peuvent aussi être pris en compte.
Ainsi, en convertissant une partie d'un REER en FERR à 65 ans, des retraits annuels de 2 000 $ permettraient de profiter du crédit fédéral, par exemple.
Régime de rentes du Québec, Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti
L'âge de 65 ans marque également le début de l'admissibilité à la pension pour la Sécurité de la vieillesse (SV).
Entre avril et juin 2026, la prestation maximale versée aux personnes âgées de 65 à 74 ans est de 743,05 $ par mois, selon les données de Service Canada et l'ARC.
À compter de 75 ans, une bonification permanente de 10 % s'ajoute automatiquement pour atteindre 817,36 $.
Or, si ton revenu net dépasse 95 323 $ en 2026, il faudra rembourser une partie de la SV. Le revenu du ménage dépasse 154 196 $? Le versement est entièrement éliminé.
Du côté du Régime de rentes du Québec (RRQ), les règles sont différentes. Débuter sa rente dès 60 ans est possible, mais ce choix entraîne une réduction définitive du montant mensuel. À 65 ans, la rente est versée à taux plein. Au-delà, chaque année de report supplémentaire fait grimper la somme, jusqu'à un maximum atteignable à 72 ans, établi à 2 394,15 $.
Le Supplément de revenu garanti (SRG) constitue un autre programme à ne pas négliger. Destiné aux personnes aînées à faible revenu qui reçoivent déjà la SV, il peut atteindre 1 109,85 $ par mois et n'est pas imposable.
Le fractionnement du revenu de pension
À partir de 65 ans, les règles fiscales permettent de transférer, tant au fédéral qu'au provincial, jusqu'à la moitié des revenus de pension admissibles à son conjoint ou à sa conjointe. Cette possibilité inclut notamment les retraits provenant d'un FERR ou d'un FRV.
L'avantage ne se limite pas à réduire l'impôt à payer. Cette stratégie peut aussi contribuer à diminuer le revenu net de la personne qui gagne davantage et ainsi éviter ou réduire la retenue de la SV.
Plusieurs critères sont en cause pour être admissible. Pour en savoir plus, c'est par ici au Québec et par ici au fédéral.
Le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire
Au fédéral, une personne âgée peut demander ce crédit d'impôt non remboursable « conçu pour aider les propriétaires à couvrir les coûts de rénovations visant à rendre leur logement plus accessible et sécuritaire ».
Une personne admissible peut réclamer jusqu'à 20 000 $ de dépenses par année. Parmi les dépenses admissibles figurent notamment les barres d'appui, les rampes d'accès, les baignoires adaptées, l'élargissement des ouvertures de porte et les monte-escaliers.
Qui plus est, il n'est pas nécessaire d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour profiter de cette mesure.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire, c'est par ici.
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