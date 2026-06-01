Brendan Gallagher fond en larmes et annonce la fin avec les Canadiens de Montréal

« Donnez-moi une seconde, svp... » 😭

Brendan Gallagher.

Le vétéran Brendan Gallagher quittera les Canadiens de Montréal après 14 saisons.

@CanadiensMTL | X
Éditrice sénior, Nouvelles

Après une défaite crève-cœur le 29 mai dernier, les Canadiens de Montréal ont officiellement été éliminés des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2026. Leur épopée haute en émotions aura rassemblé la province pendant des semaines, mais ce lundi matin, l'heure du bilan a sonné. Le vétéran Brendan Gallagher, qui a connu une fin de saison difficile, a annoncé avec beaucoup d'émotions la fin de son parcours avec les Canadiens de Montréal.

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« Je suis très reconnaissant d'avoir passé autant de temps ici. Ça a été tout un privilège de jouer devant les fans des Canadiens de Montréal. C'est une opportunité que peu de joueurs ont dans cette ligue et j'ai eu la chance de le faire pendant 14 ans. Je réalise la chance que j'avais d'appeler le Centre Bell chez moi », a-t-il d'abord indiqué en point de presse devant les journalistes.

Sans détour, il a lâché : « Le moment est venu de passer à autre chose », avant de fondre en larmes.

Interrogé sur ce qu'il ressentait, Gallagher a confié, visiblement ému : « J'ai eu une pensée pour ma mère et à la façon dont l'équipe m'a soutenu à travers tout ça. Je deviens très émotif en parlant de ça, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. »

Le joueur a ensuite demandé une seconde et a dû s'éloigner des journalistes quelques instants pour se ressaisir.

Plus de détails suivront.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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