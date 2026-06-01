Un rassemblement raciste s'est tenu ce week-end à Shawinigan et ça ne passe pas
« Cette cochonnerie est une honte de racisme et de lâcheté. » - Les politiciens ne mâchent pas leurs mots.
Un rassemblement raciste s’est tenu le week-end dernier dans un parc de Shawinigan, où des participants et participantes ont brandi une bannière sur laquelle il était indiqué « Je me souviens d’un Québec blanc ». Ça n’a pas passé auprès de la population et de la classe politique.
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Vers 15 h30, le samedi après-midi 30 mai dernier, un groupe de personnes toutes vêtues de noir et à visage couvert s'est présenté au parc des Vétérans de Shawinigan comme l’a d’abord rapporté Le Nouveliste et Radio-Canada.
Une manifestation raciste est survenue dans un parc de Shawinigan. Des citoyens se sont plaints sur les réseaux sociaux. Facebook
Ce groupe d’une vingtaine de personnes avait également en leur possession des drapeaux du Canada, du Québec et des drapeaux noirs sur lequel figurait un logo blanc.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs élu.e.s au niveau fédéral et provincial ont condamné la courte manifestation marginale. C’est le cas notamment de la première ministre du Québec, Christine Fréchette.
« Je condamne avec la plus grande fermeté le rassemblement tenu à Shawinigan et les messages racistes qui y ont été véhiculés [...] De tels propos sont inacceptables et n’ont pas leur place dans notre société. Ce n’est pas le Québec que nous sommes. Ce n’est pas le Québec que nous voulons », a-t-elle écrit sur le réseau X.
Elle ajoute qu’il ne faut « jamais banaliser ni tolérer ce genre de comportements » et que « chaque fois que la haine et le racisme se manifestent, nous avons la responsabilité collective de les dénoncer clairement et sans équivoque ».
Le chef du Parti libéral, Charles Milliard, a également réagi sur X. « Honte à celles et ceux qui propagent un message divisif, qui ne représente en rien l’ouverture du peuple québécois », a-t-il écrit.
Selon le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, il s’agirait d’un des « active clubs », des groupes suprémacistes blancs faisant partie d’un « réseau décentralisé qui utilise la remise en forme et les arts martiaux comme porte d’entrée vers l’activisme suprémaciste », avance-t-il sur X.
Sur Bluesky, le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, a rappelé que l’identité québécoise « serait bien superficielle si elle était liée à la couleur de la peau » et que « le suprémacisme blanc n’a pas sa place au Québec.
Sur la scène fédérale, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a martelé que « cette cochonnerie » était « une honte de racisme et de lâcheté ».
« Le Québec est, peut et doit mieux être une société riche de son histoire de diversité, française, égalitaire, dont l’État est laïque et qui accueille une immigration réussie dans l’harmonie. La haine n’y est pas bienvenue », écrit-il sur X.
Sur Facebook, le ministre fédéral des Finances et député de Saint-Maurice—Champlain, où se situe la ville de Shawinigan, François-Philippe Champagne, a également condamné l’évènement « simplement odieux ».
Cette manifestation haineuse, lâche et raciste qui a eu lieu hier est une honte.L’identité québécoise serait bien superficielle si elle était liée à la couleur de la peau.Le suprémacisme blanc n’a pas sa place au Québec.
« Jamais je n’ai vu un tel rassemblement au sein de notre communauté. Un geste des plus déplorable qui va à l’encontre de nos valeurs et que l’on doit tous et toutes condamner. Les citoyens de chez nous sont des gens accueillants, généreux et respectueux des autres », lance-t-il.