Le Canada « drop » dans le top des meilleurs pays au monde et est battu par les États-Unis
Vraiment? 😳
Règle générale : le Canada fait bonne impression à travers la planète pour plusieurs raisons. Or, si tu pensais qu’il figurait encore parmi les meilleurs pays au monde, détrompe-toi. Le royaume du sirop d’érable a reculé dans un tout nouveau palmarès annuel et se retrouve même derrière les États-Unis.
À lire également : Le Canada instaure de nouvelles mesures strictes aux frontières et ça complique les voyages
Contrairement aux éditions précédentes, où le U.S. News Best Countries Ranking reposait surtout sur des sondages de perception, une nouvelle méthodologie a été adoptée cette année pour l’édition 2026.
Le classement s’appuie désormais sur 100 indicateurs statistiques répartis dans huit grandes catégories afin d’évaluer 100 pays :
- Culture et tourisme
- Développement économique
- Gouvernance
- Santé
- Infrastructure
- Environnement
- Opportunité
- Vitalité civique
Les données analysées proviennent notamment d’organisations internationales, comme les Nations unies et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
En 2026, c’est la Suisse qui trône au sommet du classement des meilleurs pays au monde, suivi du Danemark et de la Suède, qui complète le podium.
Le Canada fait « correcte » figure
Le Canada est loin d’être un mauvais élève. Cette année, le pays dirigé par Mark Carney se classe au 19e rang mondial, tout juste derrière les États-Unis de Donald Trump. Il était toutefois à la quatrième et troisième position en 2024 et 2023 respectivement. La nouvelle méthodologie a toutefois impacté le succès du pays.
Dans un palmarès qui récompense la performance globale des pays sur plusieurs fronts, certaines faiblesses continuent toutefois de lui coûter cher.
C’est en culture et tourisme que le Canada obtient son meilleur résultat avec une huitième place mondiale. La richesse créative du pays, son influence intellectuelle, portée notamment par ses 22 prix Nobel, ainsi que ses exportations culturelles évaluées à près de 40,6 milliards de dollars américains contribuent largement à cette position, indique le palmarès.
Le pays tire aussi bien son épingle du jeu en gouvernance (18e rang) et en opportunité (18e rang), entre autres grâce à un bon score en matière de protection contre la violence politique et à ses solides programmes sociaux.
Là où le portrait se complique davantage, c’est du côté de l’environnement. Le Canada se retrouve au 63e rang mondial, un résultat qui peut surprendre pour un pays reconnu pour l’immensité de ses espaces naturels.
Ses importantes émissions de carbone, ses faibles résultats en matière de biodiversité et ses performances plus modestes en commerce durable nuisent particulièrement à son classement.
En santé (27e rang) et en vitalité civique (27e rang), le Canada affiche des résultats corrects, sans toutefois se démarquer.
Le top 20 mondial (classement général 2026)
- Suisse
- Danemark
- Suède
- Allemagne
- Pays-Bas
- Norvège
- Royaume-Uni
- Finlande
- Luxembourg
- Autriche
- Belgique
- France
- Irlande
- Australie
- Islande
- Singapour
- Japon
- États-Unis
- Canada
- Corée du Sud
Pourquoi les États-Unis font mieux que le Canada?
Si ça peut sembler contre-intuitif pour certaines personnes, les États-Unis (18e rang) devancent le Canada en grande partie grâce à leur domination dans la catégorie culture et tourisme, où ils occupent le 1er rang mondial, ainsi qu’à leur puissance économique, bon pour une deuxième place en développement économique.
La taille de leur marché et leur capacité d’innovation technologique jouent notamment en leur faveur.
Les États-Unis ne sont toutefois pas exempts de faiblesses. Le pays obtient des résultats beaucoup moins reluisants en environnement, où il se classe au 72e rang mondial, ainsi qu’en vitalité civique (41e rang) et en infrastructure (39e rang).
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Le Canada classé parmi les 10 meilleurs pays au monde et pas les États-Unis ›
- Le passeport canadien a perdu beaucoup de pouvoir, mais clanche les États-Unis ›
- Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement étonnamment sévère ›
- Frontière Canada—États-Unis : Tout ce que les Québécois doivent savoir avant de voyager ›