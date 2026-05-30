Le gouvernement du Québec embauche à Montréal avec un sec.5 et paye jusqu'à 67 716 $/an
Avec 20 jours de vacances (en plus des fériés) après un an!
Tu as un secondaire 5, deux ans d'expérience dans un poste similaire et tu cherches un emploi? Le gouvernement du Québec embauche en ce moment des préposées et préposés aux télécommunications à Montréal et les conditions qui viennent avec le poste sont vraiment pas mal. On parle d'un salaire pouvant aller jusqu'à 67 716 $ par année, une retraite à prestations déterminées, 20 jours de vacances après seulement un an en plus de 13 jours fériés, et des primes supplémentaires pour les quarts de soir, de nuit et de fin de semaine.
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Pour être admissible, tu dois détenir un diplôme d'études secondaires (ou l'équivalent) et avoir au moins deux ans d'expérience pertinente dans un rôle similaire. Une prime temporaire dégressive est aussi prévue en plus du salaire de base, soit 6 % jusqu'en juin 2027. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 4 juin 2026.
Des atouts comme de bonnes connaissances en informatique, un sens développé du service à la clientèle ou une facilité à travailler en équipe peuvent faire la différence. Le ministère recherche des personnes capables de rester concentrées sous pression, de gérer plusieurs situations à la fois et de s'adapter rapidement.
Concrètement, le travail consiste à surveiller le réseau routier à l'aide de caméras et de détecteurs, à répondre aux signalements des personnes citoyennes ou ressources, et à coordonner les interventions avec les corps policiers, les services d'urgence et les entreprises de remorquage. L'horaire se fait en quarts de 12 heures, en rotation jour-nuit-fin de semaine, pour un total de 13 quarts sur un cycle de 28 jours. C'est un poste en présentiel à Montréal.
Donc, si tu cherches un emploi stable dans la fonction publique québécoise avec de bonnes conditions et que t'as pas envie de retourner aux études, ce poste mérite clairement une place dans tes recherches.
Préposé.e aux télécommunications — CIGC de Montréal
Salaire : 49 437 $ à 67 716 $ par année + primes
Employeur : Ministère des Transports et de la Mobilité durable
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