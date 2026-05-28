Un nouveau parcours lumineux de 2 km débarque à Montréal et ça s'annonce époustouflant
Des milliers de lumières dans un lieu iconique de la ville = OUI!
Dans les dernières années, les promenades nocturnes illuminées de lumières féériques ont fait leur apparition un peu partout en ville, et une toute nouvelle expérience du genre débarque à Montréal en 2026. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges s’apprête à dévoiler Ancestra Lumina, un parcours hommage signé Moment Factory qui transformera une partie du mont Royal en expérience lumineuse et sonore à ciel ouvert.
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Présentée dès la fin septembre, cette déambulation de deux kilomètres prendra place après les heures d’ouverture du cimetière et proposera huit stations immersives réparties à travers les sentiers du site patrimonial. Lumières, projections, archives et ambiances sonores se mêleront pour rendre hommage aux bâtisseuses et bâtisseurs qui ont marqué l’histoire du pays.
Ancestra Lumina, un nouveau parcours lumineux à Montréal. Moment Factory | Courtoisie
Le parcours traversera une portion du plus grand cimetière au Canada, où reposent notamment des figures connues comme Maurice Richard, Émile Nelligan, Brian Mulroney et Mary Travers, alias La Bolduc. L’expérience a été pensée dans le respect du caractère commémoratif du lieu, tout en mettant en valeur la richesse naturelle et culturelle du mont Royal.
Un aperçu d’Ancestra Lumina.Moment Factory | Courtoisie
Ce nouveau projet marque une deuxième collaboration entre Moment Factory et La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, après le succès de l’expérience AURA à la basilique Notre-Dame, qui attire des visiteurs et visiteuses depuis 2017.
L’expérience promet une ambiance mémorable où la lumière et le son serviront à raconter des histoires et à faire revivre la mémoire des personnes ayant façonné Montréal et le Québec.
Un aperçu des projections lumineuses dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Moment Factory | Courtoisie
Avec ses installations lumineuses immersives en pleine nature et son concept chargé d’histoire, Ancestra Lumina pourrait bien devenir l’une des sorties les plus marquantes de l’automne prochain à Montréal.
Ancestra Lumina à Montréal
Prix : À confirmer
Quand : Dès la fin septembre 2026
Adresse : Cimetière Notre-Dame-des-Neiges - 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
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