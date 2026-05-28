Un nouveau parcours lumineux de 2 km débarque à Montréal et ça s'annonce époustouflant

Des milliers de lumières dans un lieu iconique de la ville = OUI!

Ancestra Lumina, un nouveau parcours lumineux à Montréal. Droite : Une foule devant une projection lumineuse dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Quoi faire à Montréal : un nouveau parcours lumineux à ciel ouvert ouvre ses portes à Montréal en 2026.

Moment Factory | Courtoisie
Éditrice Junior

Dans les dernières années, les promenades nocturnes illuminées de lumières féériques ont fait leur apparition un peu partout en ville, et une toute nouvelle expérience du genre débarque à Montréal en 2026. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges s’apprête à dévoiler Ancestra Lumina, un parcours hommage signé Moment Factory qui transformera une partie du mont Royal en expérience lumineuse et sonore à ciel ouvert.

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Présentée dès la fin septembre, cette déambulation de deux kilomètres prendra place après les heures d’ouverture du cimetière et proposera huit stations immersives réparties à travers les sentiers du site patrimonial. Lumières, projections, archives et ambiances sonores se mêleront pour rendre hommage aux bâtisseuses et bâtisseurs qui ont marqué l’histoire du pays.

Les projections lumineuses dans le cimeti\u00e8re Notre-Dame-des-Neiges. Ancestra Lumina, un nouveau parcours lumineux à Montréal. Moment Factory | Courtoisie

Le parcours traversera une portion du plus grand cimetière au Canada, où reposent notamment des figures connues comme Maurice Richard, Émile Nelligan, Brian Mulroney et Mary Travers, alias La Bolduc. L’expérience a été pensée dans le respect du caractère commémoratif du lieu, tout en mettant en valeur la richesse naturelle et culturelle du mont Royal.

Une foule devant une projection lumineuse dans le cimeti\u00e8re. Un aperçu d’Ancestra Lumina.Moment Factory | Courtoisie

Ce nouveau projet marque une deuxième collaboration entre Moment Factory et La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, après le succès de l’expérience AURA à la basilique Notre-Dame, qui attire des visiteurs et visiteuses depuis 2017.

L’expérience promet une ambiance mémorable où la lumière et le son serviront à raconter des histoires et à faire revivre la mémoire des personnes ayant façonné Montréal et le Québec.

Une personne visitant les projections lumineuses dans le cimeti\u00e8re Notre-Dame-des-Neiges. Un aperçu des projections lumineuses dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Moment Factory | Courtoisie

Avec ses installations lumineuses immersives en pleine nature et son concept chargé d’histoire, Ancestra Lumina pourrait bien devenir l’une des sorties les plus marquantes de l’automne prochain à Montréal.

Ancestra Lumina à Montréal

Prix : À confirmer

Quand : Dès la fin septembre 2026

Adresse : Cimetière Notre-Dame-des-Neiges - 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC

Site Internet Moment Factory

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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