9 activités à Montréal pour t'amuser avec tes personnes préfs le dernier week-end de mai
Profite de ta fin de semaine à fond!
Le dernier week-end de mai est arrivé et peu importe si la pluie est de la partie, les températures glaciales de l'hiver et du printemps laissent tout de même place à un temps plus clément. Au Québec, on n'est pas fait en chocolat, et la saison des festivals commence tranquillement. Ainsi, beau temps, mauvais temps, à l'extérieur ou à l'intérieur, voici neuf activités à faire à Montréal pour t'amuser du 29 au 31 mai 2026.
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Musique, arts, partys, aventures, bonne bouffe et bien plus pourront occuper tes temps libres, et il y en a pour tous les goûts ainsi que tous les budgets.
Passer ton après-midi sur une terrasse
Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Quand : Tous les jours de 12 h à 23 h (la cuisine ferme à 22 h)
Adresse : Hôtel Humaniti - 340, rue De la Gauchetière O., 9e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un plan pour profiter du week-end en ville, la terrasse Alizé pourrait bien te convaincre. Perchée au sommet de l’hôtel Humaniti, elle combine vue imprenable sur le centre-ville, ambiance chic et vibe tropicale parfaite pour l’apéro ou une soirée qui s’étire.
Et durant la fin de semaine, il y a encore plus de raisons d’y aller. Vendredi dès 18 h, les « Nuits d’Arabie » promettent une ambiance inspirée de la Tunisie avec des performances live, tandis que dimanche, les « Dimanche Spritz » offrent des Spritz à prix réduits de 15 h jusqu’à la fermeture. Le tout accompagné de plats gourmands, comme les tacos de poisson, la guédille de homard ou le poulet croustillant, sans oublier les cocktails signatures.
Plonger dans la musique au festival Dame Festive
Prix : Gratuit
Quand : Les 30 et 31 mai 2026
Adresse : Rue Notre-Dame, Lachine, QC - Entre la 10e et la 14e avenue
Pourquoi tu dois y aller : Le festival Dame Festive débarque les 30 et 31 mai avec une programmation 100 % gratuite qui promet de faire bouger le monde au rythme du swing, du jazz, du reggae, du bluegrass et du folk. Plus de 24 groupes et artistes seront de la partie pour transformer l’endroit en véritable party musical à ciel ouvert. En plus des spectacles, tu pourras faire un tour du côté des exposant.e.s de la région, entre microbrasseries, distilleries artisanales et artistes, pendant que les restos du coin sortent des plats spéciaux (payants) juste pour l’occasion. Bref, tout est en place pour une fin de semaine aussi amusante que gourmande.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Danser au soleil au Piknic Électronik
Prix : À partir de 29 $
Quand : Le dimanche 31 mai 2026, de 16 h à 21 h 30
Adresse : Jardin Le Petit Prince au Parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce dimanche, le Piknic et ses deux scènes t'attendent sur l'île avec Arielle Roberge avec Cece The Red suivies de Dombresky côté Scène Fizz, ainsi que Newfriend, CPR Annie et Traxence du côté de la scène Banque Nationale. Bref, cinq heures de musique électro en plein air avec le fleuve en toile de fond, ce n’est vraiment pas une sortie à manquer.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller aux activités des Jardins Gamelin
Prix : Gratuit
Quand : Dès le 28 mai 2026
Adresse : Place Émilie-Gamelin - 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end, les Jardins Gamelin célèbre son retour estival avec une foule d’activités gratuites du 28 au 31 mai. Jeudi, c'est la soirée d'ouverture, alors que vendredi soir, l’ambiance sera électro avec DJ Soria et Hua Li, qui monteront sur scène pour faire vibrer le Quartier des spectacles jusqu’à 23 h. Samedi, tu pourras autant participer à un atelier autour du vivant partagé en après-midi que terminer la journée en dansant lors d’une soirée salsa. Puis dimanche, place à un apéro-concert tout en douceur pour finir le week-end sur une note relax.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Partir à la conquête de l'espace (sans quitter Montréal)
Prix : Gratuit (certaines activités payantes)
Quand : Le 30 mai de 10 h à minuit et le 31 mai 2026, de 12 h à 17 h
Adresse : Planétarium de Montréal - 4801, av. Pierre-de-Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Maquillage, défis scientifiques, observation du soleil le jour, conférences, DJ et partage de télescope le soir, l'AstroFest, c'est deux jours bien remplis sous le thème Vivre dans l'espace. Que tu aies 7 ans ou 70 ans, il y a clairement quelque chose pour toi. Bonus : l'expo ROUGE 2100, qui te transporte sur la planète Mars, est offerte gratuitement durant l'événement.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Vivre le Lac des Cygnes comme jamais
Prix : De 79 $ à 168 $ (taxes et frais inclus)
Quand : Du 28 mai au 7 juin 2026
Adresse : Salle Wilfrid-Pelletier | Place des Arts - 175 rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec 75 danseuses et danseurs sur scène, 32 fouettés iconiques, Tchaïkovski joué en direct par l'Orchestre des Grands Ballets, Ivan Cavallari s'empare du classique Lac des Cygnes et le réinvente avec une vision audacieuse et résolument actuelle. On nous promet une expérience grandiose, envoutante, et le genre de spectacle dont on parle longtemps après le rideau final.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Participer à une expérience digne de l'émission « Black Mirror »
Prix : À partir de 32 $ par adulte et 28 $ pour les jeunes de 12 ans et plus
Quand : Jusqu’au 24 juin 2026
Adresse : À côté du Centre des sciences - 2, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu trippes sur les expériences immersives qui sortent complètement de l’ordinaire, celle-ci risque de te captiver. Inspirée de l’univers de Black Mirror, cette aventure interactive te plonge dans un scénario où tes décisions influencent directement le déroulement de l’histoire. Entre les décors physiques, la réalité virtuelle et les choix à faire en temps réel, tu ne fais pas juste regarder l’histoire… tu la vis. L’expérience dure environ 60 minutes et chaque parcours peut être différent selon les réactions de ton groupe, ce qui donne une bonne excuse pour y retourner une deuxième fois.
Accessibilité : Accessible aux personnes utilisant un fauteuil roulant manuel ou motorisé
Faire un pique-nique au bord de l'eau devant un phare
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours
Adresse : Quai du parc Saint-Louis - 25, 34e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le quai du parc Saint-Louis et ses deux phares offrent un décor parfait pour une balade de printemps au bord de l’eau. Dès que le beau temps s’installe, apporte-toi un lunch, un bon roman ou simplement une couverture pour relaxer face à une vue qui donne presque l’impression d’être loin de la ville, alors que tu es pourtant tout près du centre-ville.
Accessibilité : Le parc est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Assister à des concerts gratuits sur des balcons à Verdun
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 30 mai 2026, de 11 h à 20 h
Adresse : Plusieurs adresses à venir à Verdun, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le temps d’une journée, les balcons de Verdun troquent leurs plantes et leurs BBQ contre des micros et des guitares. Pendant que des artistes locaux donnent des shows en plein air, toi, tu peux te balader d’une rue à l’autre comme si le quartier s’était transformé en mini Osheaga de ruelle. Tu t’arrêtes où ça te tente, tu découvres de nouveaux talents et tu profites de l’ambiance sans sortir ton portefeuille. Et si la météo fait aussi sa diva, l’événement sera reporté au lendemain.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
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