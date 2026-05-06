9 activités à Montréal pour sortir sans te ruiner durant le week-end de la fête des Mères
Que ce soit pour gâter ta mère, ou toi-même!
Le week-end de la fête des Mères arrive et ce ne sont pas les idées de sorties à Montréal qui manquent, que tu sois du genre à vouloir passer du temps de qualité autour d’un bon repas, consacrer la journée à fouiller dans un marché vintage ou finir ta soirée sur une piste de danse thématique. Du 8 au 10 mai, la ville est remplie d’activités qui donnent une bonne excuse pour sortir de chez toi sans automatiquement exploser ton budget.
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Festivals culturels, expos immersives, marchés de seconde main, événements gratuits et restos plus fancy pour gâter ta mère ou te gâter toi-même, il y en a vraiment pour tous les goûts, alors jete un coup d'oeil à nos suggestions.
Aller voir un spectacle d'humour version « Twilight »
Prix : 15 $ en prévente ou 25 $ à la porte
Quand : Le samedi 10 mai 2026 à 20 h 30
Adresse : Pub L’Île Noire - 1647, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Aimer la saga Twilight, c'est aussi aimer rire de ce récit fantastique qui s'inscrit dans la culture pop. Les petites mines d'or de comédie ne manquent pas, que ce soit dans les films ou dans le lore créé par Stephenie Meyer, et ce week-end, tu peux t'installer devant un show d'humour qui revisite cet univers avec des blagues sur les relations improbables, les vampires végétariens et tous les moments cultes de la saga, pendant que des extraits et de la musique viennent ajouter à l’ambiance.
Accessibilité : Non adapté aux fauteuils roulants
Aller à une « rave » thématique Shrek
Prix : 35,49 $ par adulte
Quand : Le samedi 9 mai 2026 de 21 h à 2 h
Adresse : Cabaret Berlin - 1982, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie d’une soirée pas comme les autres? Celle-ci vaut le détour. L’ambiance tourne autour de l’univers de Shrek avec de la musique rave, des hits des films remixés et une foule prête à embarquer dans le délire. Sur place, tu peux t’attendre à des visuels funky, des cocktails thématiques et plein de petits détails qui rendent l’expérience immersive, du début à la fin. C’est clairement le genre d’événement où tu y vas pour danser, lâcher ton fou et ne pas trop te prendre au sérieux.
Accessibilité : Non adapté aux fauteuils roulants
Troquer tes vêtements pour une nouvelle garde-robe sans dépenser
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 9 mai 2026 de 14 h à 17 h
Adresse : Centre Sportif de la Petite-Bourgogne - 1825, rue Notre-Dame O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux faire du ménage de saison tout en renouvelant ta garde-robe sans dépenser, c’est une belle occasion à saisir. Tu peux apporter des vêtements ou petits objets en bon état et repartir avec d’autres trouvailles, le tout dans une ambiance simple et conviviale. C’est aussi parfait pour passer un moment avec des gens du quartier et donner une seconde vie à des items qui ne te servent plus. Pour participer, procure-toi un billet gratuit juste ici.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire de l'escalade pendant une soirée DJ
Prix : 25 $ (entrée 2 pour 1)
Quand : Le vendredi 8 mai 2026 de 18 h à 22 h
Adresse : Zéro Gravité - 4519, av. Papineau, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un vendredi par mois, tu peux faire de l'escalade tout en profitant d’un DJ set en direct à Zéro Gravité. C’est parfait pour décompresser après la semaine, essayer quelque chose de nouveau ou juste passer du bon temps avec quelqu’un, surtout avec l’offre deux pour un qui rend la sortie encore plus facile à planifier. Cette semaine, c'est le DJ Fränze qui mixera de la house durant la soirée.
Célébrer la Fête des Mères avec une sortie festive au Marché Central
Prix : Gratuit (certaines activités payantes)
Quand : Le samedi 9 mai 2026 de 11 h à 16 h 30
Adresse : Marché Central - 9187, boul. de l’Acadie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour la fête des Mères, le Marché Centre rassemble différents kiosques où tu peux t’arrêter selon ce qui t’attire. Il y aura un stand de fleurs pour repartir avec un bouquet, des tables pour des ateliers comme la création de bracelets (5 à 10 $), et des zones pensées pour les enfants avec bricolage et maquillage.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
T'amuser au Festival Asiasie
Prix : Accès gratuit, certains ateliers et événements payants
Quand : Du 7 au 10 mai 2026
Adresse : Time Out Market Centre Eaton - 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant quatre jours, le Time Out Market devient un gros point de rencontre pour découvrir différentes cultures asiatiques à travers des kiosques, des performances et plein d’activités à essayer au fil de la journée. Tu peux autant t’arrêter pour goûter à quelque chose que regarder une animation ou participer à un atelier.
Il y a entre autres une dégustation de 20 thés grands crus provenant du Japon, de la Chine et de l’Inde pour 12 $ en prévente ou 16 $ sur place. Des DJ sets gratuits sont aussi au programme, dont un qui fera jouer de la K-pop, de la J-pop et de l’électro asiatique, puis un photobooth gratuit de CBC/Radio-Canada permet aussi de repartir avec des photos souvenirs imprimées sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Profiter d'un menu spécial pour la fête des Mères
Prix : 80 $ par personne
Quand : Du 8 au 10 mai 2026
Adresse : Commodore Restaurant & Café (dans l’hôtel Honeyrose) - 355, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Commodore prépare un menu spécial Fête des Mères avec une ambiance beaucoup plus calme et raffinée qu’un brunch bondé. Le repas commence avec une flute de Bellini, puis tu choisis entre deux entrées comme une salade de crevettes aux agrumes avec sauce yuzu ou une salade d’asperges avec vinaigrette à l’échalote. Pour le plat principal, tu peux opter pour la morue poêlée au beurre d’ail noir ou une joue de bœuf braisée servie avec purée et légumes de saison, avant de terminer avec une mousse au chocolat maison. Pour une touche de plus, il y a la possibilité de précommander un arrangement floral éternel, qui sera livré aux mamans de la table durant le repas.
Si tu cherchais un endroit élégant pour célébrer ta mère, ou toi-même, tu sais où réserver!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Fouiller parmi des trouvailles vintage dans Rosemont
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 9 mai 2026 de 10 h à 17 h
Adresse : Église Saint-Jean-Berchmans - 5940, rue Chabot, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Bazar Vintage Mtl revient dans Rosemont avec des tables remplies de trouvailles rétro qui vont autant des vêtements vintage aux objets de déco des années 1970. En prenant le temps de fouiller, tu peux tomber sur des vinyles, des bijoux, des accessoires, des livres ou des revues vintage qu’on ne croise pas vraiment ailleurs et bien plus.
Plonger dans des oeuvres d'illusion d'optique
Prix : À partir de 27 $ pour les adultes et 18 $ pour les enfants de 3 à 12 ans, plus les frais de réservation
Quand : Plusieurs dates et créneaux disponibles
Adresse : Exposition M. C. Escher - 312, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition rassemble plus de 150 œuvres originales de M. C. Escher, l’artiste connu pour ses illusions d’optique et ses constructions impossibles qui donnent l’impression que tout défie les lois de la réalité. En circulant dans les salles, tu passes de dessins hyper détaillés à des installations immersives et des expériences interactives qui rendent son univers beaucoup plus vivant qu’une exposition traditionnelle. Il y a aussi des vidéos, des audioguides et des visites guidées pour mieux comprendre comment ses œuvres jouent avec la perspective et la perception. Même si tu ne connais pas particulièrement l’artiste, c’est le genre d’expo où tu risques de passer ton temps à essayer de comprendre ce que tes yeux voient réellement.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.