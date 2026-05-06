Guide Michelin 2026 : 4 nouveaux restaurants au Québec méritent des étoiles

Deux d'entre eux se trouvent à Montréal. ✨👀

Guide Michelin 2026 : ​Le Clan et l'Auberge-Saint-Mathieu parmi les nouveaux restaurants étoilés.

Le Clan et l'Auberge-Saint-Mathieu font parti des nouveaux restaurants étoilés Michelin au Québec.

@leclanrestaurant | Instagram, Courtoisie d'Ariane Samson
Rédactrice en chef

Le moment tant attendu est enfin arrivé pour les foodies de la province, et plus particulièrement pour le personnel de l’industrie : le prestigieux Guide Michelin, qui a nommé les premiers restaurants étoilés au Québec en 2025, vient de dévoiler sa sélection 2026. Alors que neuf restaurants québécois s'étaient mérité les honneurs lors de cette première édition historique, quatre établissements supplémentaires ont décroché la précieuse distinction cette année. Ils sont situés à Montréal, Saint-Mathieu-du-Parc et à Québec.

À lire également : Ce resto italien à Montréal cache une magnifique terrasse faite pour tomber en amour

Les quatre nouveaux établissements à faire leur entrée dans le guide obtiennent chacun une étoile, tandis que La Tanière³, seul restaurant québécois à avoir décroché deux étoiles l'an dernier, réitère cet exploit et confirme sa place parmi l'élite gastronomique mondiale.

Au total, le Québec compte désormais 13 restaurants étoilés aux quatre coins de la province.

En plus des étoiles tant convoitées, 28 autres établissements se distinguent, que ce soit grâce à une Étoile Verte MICHELIN, récompensant leur engagement envers une gastronomie durable, ou à une distinction Bib Gourmand, saluant le meilleur rapport qualité-prix.

Découvre la liste complète ci-dessous.

Hoogan et Beaufort | Nouveau - Une étoile

Adresse : 4095, rue Molson, Montréal, QC

Belle année en vue pour Hoogan et Beaufort : Hugo Duchesne (Hoogan et Beaufort et Annette bar à vin, Montréal) venait tout juste d'être sacré Sommelier de l'année aux Lauriers de la gastronomie québécoise 2026, début mai.

Installé dans une ancienne friche industrielle reconvertie, cet établissement montréalais au caractère urbain et raffiné séduit autant par son cadre que par sa table. Le Guide Michelin, qui souligne au passage le talent d'Hugo Duchesne, décrit ainsi la cuisine du chef Marc-André Jetté :

« La cuisine repose ici sur la cuisson au feu de bois (y compris pour les desserts), appliquée à une sélection rigoureuse de produits frais. En ressortent des assiettes appétissantes, comme ces agnolotti maison, céleri-rave et fromage Louis d'Or, ce canard cuit sur coffre au feu de bois servi avec coings et chou pointu braisé, ou cette poire grillée avec avoine et foin d'odeur. »

Auberge-Saint-Mathieu | Nouveau - Une étoile

Adresse : 2081 chem. Principal, Saint-Mathieu-du-Parc, QC

Nichée en forêt au bord du lac Bellemare et aux portes du parc national de la Mauricie, cette auberge champêtre est la seule adresse de la région à avoir intégré le Guide Michelin 2026.

« Le chef Samy Benabedconcocte une cuisine locavore, avec des assiettes esthétiques qui font feu de tout bois : cuissons au barbecue, méthodes de conservation inspirées de la Scandinavie (lactofermentations, déshydratation…), épices et agrumes québécois en parfaite harmonie. Son dumpling en trompe-l’œil, farce de porc, bouillon de miso blanc et matsutake en est un bon exemple. Un comptoir buvette, qui sert également de coin épicerie, propose une restauration simple (à la belle saison uniquement) », peut-on lire dans le communiqué officiel du Guide Michelin 2026.

L'endroit parfait pour déconnecter, et se régaler.

Le Clan | Nouveau - Une étoile

Adresse : 33, rue des Jardins, Québec, QC

Recommandé dès la toute première cuvée québécoise du Guide Michelin l'an dernier, Le Clan franchit cette année une nouvelle étape en décrochant sa première étoile : une consécration qui vient couronner également son titre de Restaurant de l'année aux Lauriers de la gastronomie québécoise 2025.

Installé dans une charmante maison ancienne du Vieux-Québec, le restaurant du chef catalan Stéphane Modat s'impose comme l'une des adresses les plus singulières de la ville.

« Le menu dégustation célèbre le terroir québécois et les traditions boréales à travers poissons, gibier et viandes rouges : doré du lac Champlain, omble chevalier de la Rivière-au-Renard en Gaspésie, cerf rouge de Saint-Charles-du-Bourget. Une cuisine précise, délicate et gourmande, comme ces cappelletti de lièvre au ragoût de légumes, nappés d’une onctueuse sauce hollandaise. Brunch les fins de semaine et menu à prix adapté le midi en semaine », affirme le Guide Michelin.

Pour célébrer la gastronomie et le terroir, tu sais où aller à Québec!

Sushi Nishinokaze | Nouveau - Une étoile

Adresse : 5400, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Huit places. Pas une de plus. C'est dans ce cadre intime et épuré qu'opère le chef japonais Vincent Gee, dont le Sushi Nishinokaze fait son entrée au Guide Michelin avec une première étoile.

Derrière ce comptoir à sushis haut de gamme, l'approche est « à la fois rigoureuse et profondément ancrée dans la tradition Edomae. » Le poisson, majoritairement importé du Japon et accompagné d'excellents produits canadiens, est présenté en début de service dans une boîte traditionnelle, posant d'emblée le ton de la soirée. Mais c'est le riz qui révèle peut-être le mieux le niveau d'exigence de la maison : cultivé sans pesticides, conservé dans des paniers de paille et « assaisonné d'un subtil assemblage de vinaigres », il est servi à une température ajustée selon la teneur en gras du poisson.

Le reste est à l'avenant. Maturation, marinage, chaque geste témoigne d'« une technique irréprochable qui met en valeur une expérience centrée sur la qualité intrinsèque des ingrédients » : crevettes de Nouvelle-Écosse d'une fraîcheur éblouissante, thon rouge préparé avec précision, kohada vinaigré à l'intense saveur umami.

Une adresse à découvrir, si tu réussis à obtenir une place.

Tanière3 | Deux étoiles Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 36 1/2, rue Saint-Pierre, Québec, QC

Sabayon | Une étoile Michelin - 2e année consécutive 

Adresse : 2194, rue Centre, Montréal, QC

ARVI | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 519, 3e Avenue, Québec, QC

Kebec Club Privé | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 767, rue Saint-Joseph E, Québec, QC

Laurie Raphaël | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 117, rue Dalhousie, Québec, QC

Mastard | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 1879, rue Bélanger, Montréal, QC

Légende | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 255, rue Saint-Paul, Québec, QC

Narval | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Kefta de boeuf Wagyu de Baies-des-Sables du restaurant Narval, \u00e9toil\u00e9 Michelin.

Le restaurant Narval se mérite une étoile Michelin pour une 2e année consécutive.

Restaurant Narval | Facebook

Adresse : 144-A, av. de la Cathédrale, Rimouski, QC

EUROPEA - Jérôme Ferrer | Une étoile Michelin - 2e année consécutive

Adresse : 1065, rue de la Montagne, Montréal, QC


Trois nouvelles « Étoiles Vertes MICHELIN »

Trois restaurants se sont également démarqués en décrochant une nouvelle « Étoile Verte MICHELIN », remise aux établissements qui adoptent une approche écoresponsable en cuisine : Coteau (Québec), Huit 100 Vingt (Saint-Ambroise-de-Kildare) et Les Mal-Aimés (Cookshire-Eaton). Ils rejoignent Auberge Saint-Mathieu et Espace Old Mill, déjà distingués l'an dernier, pour un total de cinq établissements portant fièrement cette distinction au Québec.


Sept nouveaux « Bib Gourmand »

Ce sont également sept nouveaux restaurants à travers la province qui ont reçu un « Bib Gourmand », une distinction qui souligne un excellent rapport qualité-prix. Bref, des adresses délicieuses qui te permettront de bien manger sans te ruiner!

Nouveaux en 2026 :

  • Baumier – 695A, chemin Avila, Piedmont
  • Bibine Buvette – 210, rue Brock, Drummondville
  • Buvette Gentille – 73, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul
  • Coquette – 10041, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré
  • Le Clocher Penché – 203, rue Saint-Joseph Est, Québec
  • Limbo – 45, avenue Mozart Ouest, Montréal
  • Saindoux Restaurant BBQ – 100, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie

En tout, le Guide Michelin recommande 121 endroits à travers la province dans sa sélection 2026. Ta bucket list d'endroits à essayer vient de s'allonger!


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