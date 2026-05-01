Le Guide Michelin dévoilera bientôt les meilleurs restos du Québec en 2026
Tout porte à croire que des nouvelles étoiles seront données. 👀
Le compte à rebours est lancé pour les foodies et les fins palais de la belle province : le Guide MICHELIN a annoncé par communiqué que la sélection québécoise de 2026 sera dévoilée au début du mois de mai. Et si l’annonce se fera encore une fois sans tapis rouge ni cérémonie grandiose, l’effet risque d’être tout aussi explosif pour les restos qui décrocheront une étoile.
À lire également : Le Guide Michelin est dévoilé et 9 restaurants du Québec méritent des étoiles
C’est en effet le 6 mai que le célèbre guide dévoilera sa deuxième édition québécoise, confirmant du même coup quelles tables réussissent à se maintenir… et lesquelles feront leur entrée dans ce palmarès ultra convoité. Comme l’an dernier, les résultats seront partagés en ligne, via les plateformes officielles du Guide.
En coulisses, les inspecteurs et inspectrices anonymes terminent leur travail d’évaluation, scrutant chaque détail, de l’assiette au service, pour établir cette sélection. Les distinctions vont bien au-delà des fameuses étoiles : certaines adresses pourraient aussi se démarquer avec un Bib Gourmand, une Étoile Verte ou une simple recommandation, toutes très prisées dans l’industrie.
La première édition, dévoilée en 2025, avait d’ailleurs marqué un tournant pour la gastronomie québécoise. Pas moins de 102 établissements avaient été retenus, dont neuf restaurants étoilés. Parmi eux, La Tanière3 s’était illustrée en devenant le tout premier restaurant de la province à décrocher deux étoiles MICHELIN, une reconnaissance majeure.
Plusieurs autres adresses s’étaient également démarquées avec une étoile, mettant en lumière la richesse culinaire de différentes régions, de Montréal à Rimouski, en passant par Québec.
Voici les restaurants étoilés en 2025 :
Deux étoiles
- La Tanière3 (Québec)
Une étoile
- Jérôme Ferrer – Europea (Montréal)
- Sabayon (Montréal)
- ARVI (Québec)
- Kebec Club Privé (Québec)
- Laurie Raphaël (Québec)
- Légende (Québec)
- Mastard (Montréal)
- Narval (Rimouski)
Reste maintenant à voir si la sélection 2026 viendra redistribuer les cartes ou confirmer les incontournables déjà établis. Une chose est certaine, ta liste de restos où faire des réservations cet été risque de s'allonger!
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
- Tu peux manger des pâtes à volonté pour 25 $ dans ce resto à Montréal ›
- 8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets ›
- Montréal cache un bar où vins, charcuteries et plus de 30 fromages québécois sont au menu ›
- 11 terrasses romantiques et fleuries à Montréal où t'installer dès que le soleil sort ›