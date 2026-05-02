13 des meilleures trouvailles à moins de 35 $ au Costco qui valent la visite en mai 2026

Tu pourrais trouver tes nouveaux incontournables!

La façade d'un Costco. Droite : Raisins acidulés Fruit Riot

Les trouvailles de mai 2026 au Costco.

Helmiyousif | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Au Québec, la saison estivale est toujours trop courte, alors on a tendance à tout faire pour en profiter à fond. Ainsi, dès que les articles de printemps et d'été arrivent en magasin, ça veut dire que le moment est venu de faire des choix pour tirer le plus que tu le peux de la belle saison. Au Costco, les rayons sont remplis de trouvailles de toutes sortes, voici donc quelques items trouvés en mai qui méritent ton attention.

À lire également : Costco offre une trouvaille d'été au look luxueux pour 64 % moins cher que sur Amazon

Que ce soit pour recevoir, créer ton look des prochains mois, te régaler ou t'amuser, ce ne sont pas les options qui manquent!

Ensemble deux pièces pour enfants - Pekkle

Ensemble deux pi\u00e8ces Pekkle pour enfants avec motifs vari\u00e9s, au Costco.

Ensembles Pekkle à motif de fraises et de tracteur pour enfants à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 17,99 $

Si tu passes devant la section vêtements du Costco sans t'y arrêter, tu risques de manquer des options intéressantes. Tu peux notamment mettre la main sur des ensembles en molleton français pour enfant trop mignons, comme la version blanche avec des fraises et des framboises roses, ou celui d'un beau vert avec tracteur brodé ton sur ton.

Mules - Steve Madden

Mules noires ou taupes Steve Madden \u00e0 vendre au Costco.

Mules noires ou taupes Steve Madden à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $ en rabais, 29,99 $ au prix régulier

Avoir des souliers d'été de marque pour moins de 20 $, ça se prend bien! Offerte en noir et en taupe, cette paire de mules Steve Madden est tout indiquée pour compléter tes looks estivaux.

Craquelins cheddar bacon - Sonoma Creamery

Craquelins Sonoma Creamery au cheddar et bacon faits avec du vrai fromage au Costco.

Craquelins cheddar bacon Sonoma Creamery riches en protéines à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 13,99 $

Côté bouffe, garde l'œil ouvert pour ces craquelins au cheddar et bacon, parfaits pour une petite collation durant une longue journée. Ils sont faits de manière artisanale avec du vrai fromage, et te permettent de manger 10 g de protéines par portion de 30 g.

Distributeur à boisson - Studio

Distributeur \u00e0 boisson Studio en verre avec robinet et base en bois, capacit\u00e9 de 8 L, au Costco.

Distributeur à boisson Studio 8 L parfait pour recevoir à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,99 $

Alors que les soirées passées à siroter un petit verre de limonade ou de sangria sous le soleil sont arrivées, pourquoi ne pas investir dans un beau distributeur à boisson? Celui-ci est affiché à 24,99 $ et peut contenir jusqu'à 8 L de ton breuvage de choix. C'est un article pratique et à bon prix, surtout si tu aimes recevoir.

Raisins acidulés - Fruit Riot

Raisins acidul\u00e9s Fruit Riot faits de vrais fruits avec enrobage surette au Costco.

Raisins acidulés Fruit Riot à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 15,99 $

Si tu trippes sur les bonbons surette, ces raisins acidulés sont des incontournables. Avec trois saveurs, soit baies mélangées, citron lime et pomme verte, leur effet popsicle une fois congelés et le goût sûr qui risque de te faire réagir, c'est le dessert d'été qui manquait à ta vie sans que tu ne le saches.

Robe - Dalia

Robe Dalia l\u00e9g\u00e8re pour femme avec bretelles, disponible en plusieurs tailles, au Costco.

Robe d’été Dalia facile à porter à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,99 $

La saison des petites robes légères est à nos portes, alors jette un coup d’œil à ce modèle de la marque Dalia au Costco. Elle est offerte en plusieurs motifs et couleurs, et tu pourrais donc trouver exactement ce qu'il te faut, et ce, à moins de 30 $.

Mélange coco - Innofoods

M\u00e9lange de clusters \u00e0 la noix de coco biologique Innofoods avec graines, riche en fibres, au Costco.

Clusters coco Innofoods bio riches en fibres à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 6,99 $ en rabais, 9,99 $ au prix régulier

Il faut le dire, le Costco, c'est le paradis des snacks. Il y en a pour tous les goûts, et des nouveautés viennent souvent varier l'offre. Ainsi, pour une option élevée en fibres et au goût de noix de coco, tu peux ajouter à ton panier ces bouchées faites de graines de citrouille, de tournesol et de chia, sans gluten et biologiques.

Sac fourre-tout en raphia - Banana Republic

Sac en paille tress\u00e9e Banana Republic style fourre-tout, id\u00e9al pour l\u2019\u00e9t\u00e9, au Costco.

Sac Banana Republic en paille tressée au look estival à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Quoi de mieux pour accessoiriser des tenues lors de tes sorties à la plage, tes brunchs et tes pique-niques cet été que ce joli sac fourre-tout en raphia de Banana Republic? Il est doté d’une fermeture magnétique, de pochettes intérieures et d’une doublure complète, te permettant de transporter tes effets de manière pratique et avec style.

Couverture extérieure - Hunter

Couverture ext\u00e9rieure Hunter r\u00e9sistante \u00e0 l\u2019eau avec poign\u00e9e de transport, au Costco.

Couverture extérieure Hunter pratique pour pique-nique à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Que ce soit pour un pique-nique, une sortie au parc, un après-midi à la plage, ou autre, avoir une couverture facile à transporter qui vient avec un sac de rangement, ça peut être vraiment judicieux. Costco propose ce modèle de la marque Hunter qui pourrait correspondre à tes besoins avec son look des plus sophistiqué.

Écorce de chocolat - Reese’s Pieces

\u00c9corce de chocolat Reese\u2019s Pieces avec morceaux de chocolat et arachides, format de 566 g, au Costco.

Écorce de chocolat Reese’s Pieces parfaite pour les dents sucrées à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 12,99 $

Si tu es du genre à craquer pour un dessert sucré, ces écorces de chocolat Reese’s Pieces pourraient bien te plaire. Elles combinent du chocolat crémeux avec le croquant des Reese’s Pieces, pour un mélange de textures intéressant. Emballées individuellement, elles sont pratiques à apporter partout pour combler une petite envie gourmande sur le pouce.

Bonbons gélifiés pelables - Amos Peelerz

Bonbons g\u00e9lifi\u00e9s Amos Peelerz aux fruits assortis avec texture pelable, au Costco.

Bonbons Amos Peelerz aux fruits avec texture unique à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 13,99 $

Les bonbons pelables sont très tendance sur les réseaux sociaux, et tu peux te procurer ce sac aux fruits assortis au Costco. Que ce soit pour partager ou pour faire durer le plaisir pendant plusieurs jours, tu ne risques pas d'en manquer de sitôt… à moins de passer à travers en une soirée!

Jeu de Yahtzee géant - Hasbro

Jeu de Yahtzee g\u00e9ant avec d\u00e9s surdimensionn\u00e9s et seau de transport, pour jouer \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur, au Costco.

Jeu de Yahtzee géant à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 34,99 $

Ce jeu de Yahtzee en version géante est clairement fait pour les journées au parc ou les BBQ avec la gang. Les gros dés rendent le jeu encore plus le fun et facile à jouer dehors, même en équipe. À 49,99 $, c’est le genre d’achat qui peut vraiment servir tout l’été pour mettre un peu d’ambiance dans tes sorties.

Shorts hybrides - GapFit (paquet de 2)

Ensemble de 2 shorts hybrides GapFit pour homme, l\u00e9gers, extensibles et con\u00e7us pour le confort, au Costco.

Shorts hybrides GapFit polyvalents en paquet de 2 à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 24,99 $

Ces shorts GapFit sont pratiques si tu veux quelque chose de confortable autant pour bouger que pour relaxer. Le fait qu’ils viennent en paquet de deux les rend encore plus intéressants, surtout à 24,99 $.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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