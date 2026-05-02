13 des meilleures trouvailles à moins de 35 $ au Costco qui valent la visite en mai 2026
Tu pourrais trouver tes nouveaux incontournables!
Au Québec, la saison estivale est toujours trop courte, alors on a tendance à tout faire pour en profiter à fond. Ainsi, dès que les articles de printemps et d'été arrivent en magasin, ça veut dire que le moment est venu de faire des choix pour tirer le plus que tu le peux de la belle saison. Au Costco, les rayons sont remplis de trouvailles de toutes sortes, voici donc quelques items trouvés en mai qui méritent ton attention.
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Que ce soit pour recevoir, créer ton look des prochains mois, te régaler ou t'amuser, ce ne sont pas les options qui manquent!
Ensemble deux pièces pour enfants - Pekkle
Ensembles Pekkle à motif de fraises et de tracteur pour enfants à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 17,99 $
Si tu passes devant la section vêtements du Costco sans t'y arrêter, tu risques de manquer des options intéressantes. Tu peux notamment mettre la main sur des ensembles en molleton français pour enfant trop mignons, comme la version blanche avec des fraises et des framboises roses, ou celui d'un beau vert avec tracteur brodé ton sur ton.
Mules - Steve Madden
Mules noires ou taupes Steve Madden à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ en rabais, 29,99 $ au prix régulier
Avoir des souliers d'été de marque pour moins de 20 $, ça se prend bien! Offerte en noir et en taupe, cette paire de mules Steve Madden est tout indiquée pour compléter tes looks estivaux.
Craquelins cheddar bacon - Sonoma Creamery
Craquelins cheddar bacon Sonoma Creamery riches en protéines à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
Côté bouffe, garde l'œil ouvert pour ces craquelins au cheddar et bacon, parfaits pour une petite collation durant une longue journée. Ils sont faits de manière artisanale avec du vrai fromage, et te permettent de manger 10 g de protéines par portion de 30 g.
Distributeur à boisson - Studio
Distributeur à boisson Studio 8 L parfait pour recevoir à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Alors que les soirées passées à siroter un petit verre de limonade ou de sangria sous le soleil sont arrivées, pourquoi ne pas investir dans un beau distributeur à boisson? Celui-ci est affiché à 24,99 $ et peut contenir jusqu'à 8 L de ton breuvage de choix. C'est un article pratique et à bon prix, surtout si tu aimes recevoir.
Raisins acidulés - Fruit Riot
Raisins acidulés Fruit Riot à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15,99 $
Si tu trippes sur les bonbons surette, ces raisins acidulés sont des incontournables. Avec trois saveurs, soit baies mélangées, citron lime et pomme verte, leur effet popsicle une fois congelés et le goût sûr qui risque de te faire réagir, c'est le dessert d'été qui manquait à ta vie sans que tu ne le saches.
Robe - Dalia
Robe d’été Dalia facile à porter à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
La saison des petites robes légères est à nos portes, alors jette un coup d’œil à ce modèle de la marque Dalia au Costco. Elle est offerte en plusieurs motifs et couleurs, et tu pourrais donc trouver exactement ce qu'il te faut, et ce, à moins de 30 $.
Mélange coco - Innofoods
Clusters coco Innofoods bio riches en fibres à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 6,99 $ en rabais, 9,99 $ au prix régulier
Il faut le dire, le Costco, c'est le paradis des snacks. Il y en a pour tous les goûts, et des nouveautés viennent souvent varier l'offre. Ainsi, pour une option élevée en fibres et au goût de noix de coco, tu peux ajouter à ton panier ces bouchées faites de graines de citrouille, de tournesol et de chia, sans gluten et biologiques.
Sac fourre-tout en raphia - Banana Republic
Sac Banana Republic en paille tressée au look estival à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Quoi de mieux pour accessoiriser des tenues lors de tes sorties à la plage, tes brunchs et tes pique-niques cet été que ce joli sac fourre-tout en raphia de Banana Republic? Il est doté d’une fermeture magnétique, de pochettes intérieures et d’une doublure complète, te permettant de transporter tes effets de manière pratique et avec style.
Couverture extérieure - Hunter
Couverture extérieure Hunter pratique pour pique-nique à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Que ce soit pour un pique-nique, une sortie au parc, un après-midi à la plage, ou autre, avoir une couverture facile à transporter qui vient avec un sac de rangement, ça peut être vraiment judicieux. Costco propose ce modèle de la marque Hunter qui pourrait correspondre à tes besoins avec son look des plus sophistiqué.
Écorce de chocolat - Reese’s Pieces
Écorce de chocolat Reese’s Pieces parfaite pour les dents sucrées à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 12,99 $
Si tu es du genre à craquer pour un dessert sucré, ces écorces de chocolat Reese’s Pieces pourraient bien te plaire. Elles combinent du chocolat crémeux avec le croquant des Reese’s Pieces, pour un mélange de textures intéressant. Emballées individuellement, elles sont pratiques à apporter partout pour combler une petite envie gourmande sur le pouce.
Bonbons gélifiés pelables - Amos Peelerz
Bonbons Amos Peelerz aux fruits avec texture unique à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 13,99 $
Les bonbons pelables sont très tendance sur les réseaux sociaux, et tu peux te procurer ce sac aux fruits assortis au Costco. Que ce soit pour partager ou pour faire durer le plaisir pendant plusieurs jours, tu ne risques pas d'en manquer de sitôt… à moins de passer à travers en une soirée!
Jeu de Yahtzee géant - Hasbro
Jeu de Yahtzee géant à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 34,99 $
Ce jeu de Yahtzee en version géante est clairement fait pour les journées au parc ou les BBQ avec la gang. Les gros dés rendent le jeu encore plus le fun et facile à jouer dehors, même en équipe. À 49,99 $, c’est le genre d’achat qui peut vraiment servir tout l’été pour mettre un peu d’ambiance dans tes sorties.
Shorts hybrides - GapFit (paquet de 2)
Shorts hybrides GapFit polyvalents en paquet de 2 à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Ces shorts GapFit sont pratiques si tu veux quelque chose de confortable autant pour bouger que pour relaxer. Le fait qu’ils viennent en paquet de deux les rend encore plus intéressants, surtout à 24,99 $.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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