14 des meilleures trouvailles au Costco qui valent vraiment la visite en avril 2026
Pleins de bons prix et de découvertes!
S'il y a des incontournables que tu peux (presque) toujours retrouver au Costco, il y a aussi une panoplie de nouveautés ou d'items en rotation qui font qu'une visite à l'entrepôt est souvent remplie de surprises. On a donc exploré les allées du détaillant afin de repérer les trouvailles qui retiennent l'attention en avril.
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Que ce soit pour apporter une touche d'été à ton décor, découvrir de nouvelles grignotines ou te procurer des articles du quotidien offerts en format économique, ce ne sont pas les options qui manquent.
Sac à couches - Kit + Ace
Sac à couches Kit + Ace avec ensemble complet incluant plusieurs accessoires à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 69,99 $
Si tu cherches un sac à couches tendance et pratique, tu peux mettre la main sur cet ensemble Kit + Ace, qui inclut des accessoires comme un organiseur pour poussette, un tapis à langer et une pochette pour les essentiels. Son design offre plusieurs compartiments permettant de tout garder bien organisé, et il vient en taupe, noir ou rose.
Fixateur maquillage Infallible - L’Oréal Paris
Fixateur maquillage Infallible L’Oréal Paris longue tenue en format économique à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Les fans de maquillage savent que le fixateur Infallible de L’Oréal Paris est populaire dans la beauty community en ligne. Conçu pour prolonger la tenue du maquillage jusqu’à 36 heures, ce produit coûte habituellement autour de 20 $ en pharmacie pour la bouteille de 75 ml. Ce format économique propose le double de cette quantité pour un prix très similaire, alors n'hésite pas à en profiter.
Ensemble de cuisine - Kate Spade New York
Ensemble de cuisine Kate Spade New York avec accessoires assortis à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Histoire d'ajouter un peu de couleur à ton chez-toi pour la saison estivale, cet ensemble de cuisine rouge et rose avec de jolies fraises pourrait être exactement ce que tu recherches. Il comprend des mitaines, des tire-plats et des serviettes de cuisine, pensés pour faciliter la manipulation des plats chauds grâce à leur surface en silicone antidérapante.
Onigiri au thon, saumon ou crevettes - Kimko
Onigiri au thon Kimko en format familial à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Ces onigiris de la marque Kimko sont offerts au Costco en trois saveurs, soit thon, saumon ou crevettes. Le format de six portions de 120 g est idéal pour partager ou pour prévoir plusieurs lunchs sans préparation. À 19,99 $, ça peut valoir le coup pour quelques collations sur le pouce.
Ensemble de service - Maison Neuve
Ensemble de service Maison Neuve avec bol décoratif et ustensiles à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Avec un tel ensemble de service pour enjoliver ta table cet été, tu risques de recevoir de beaux compliments de la part de tes convives. Ce grand bol de 44 cm en bois de manguier avec intérieur émaillé blanc décoré de motifs bleus vient avec deux ustensiles assortis, idéal pour présenter des salades ou des plats à partager.
Croustilles saveur pizza sauce romanoff - Miss Vickie’s
Croustilles Miss Vickie’s saveur pizza sauce Romanoff en gros format à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 8,49 $
Ces croustilles de la série Ristoranti proposent une saveur originale inspirée de la pizza avec sauce romanoff (ou vodka sauce en anglais). Miss Vickie’s se démarque souvent avec des saveurs hors du commun, alors pour goûter à cette version intéressante, tu sais où aller!
Service de table - Maxwell & Williams
Service de table de 12 pièces au design coloré à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
Pour ajouter une touche fleurie à ton service de table, cet ensemble de douze items incluant des assiettes et des bols est tout indiqué. Conçu pour un usage quotidien, il va au lave-vaisselle et au micro-ondes, ce qui le rend pratique, en plus d'être coloré.
Délices aux baies enrobées de yogourt - Galerie au chocolat
Collation aux baies Galerie au chocolat enrobées de yogourt en grand format à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 12,99 $
Que ce soit pour grignoter ou ajouter à un dessert, ce sac de bleuets, cerises et canneberges entières enrobées de yogourt offre une option parfaite pour les becs sucrés. Le format de 600 g permet d’en avoir sous la main durant un bon moment si tu cherches une alternative aux bonbons classiques avec une touche de fruits.
Céréales Cocoa Loops - Kellogg’s
Céréales Cocoa Loops Kellogg’s en grand format à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 7,99 $ plutôt que 9,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Eh oui, tu as bien vu : les Froot Loops ont maintenant un cousin appelé Cocoa Loops! Faites de grains entiers et avec du vrai cacao, ces céréales donnent un goût chocolaté au lait, ce qui risque de les rendre populaires auprès des enfants comme des adultes. Déjeuner ou dessert? C'est à toi d'en décider!
Friandises Thins beurre d’arachide - Kraft
Friandises Thins beurre d’arachide Kraft en grand format à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Ces friandises Thins de Kraft mélangent le classique combo chocolat et beurre d’arachide dans un format individuel. Le sac de 600 g te garantit d'en avoir pour les petites envies sucrées ou pour partager sans que ça parte trop vite.
Sac isotherme - Igloo Luxe
Sac isotherme Igloo Luxe parfait pour le vin et autres boissons à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 23,99 $
Ce sac isotherme Igloo Luxe est vraiment pratique pour les pique-niques ou les sorties entre ami.e.s, avec assez d’espace pour garder boissons (allô les compartiments parfaits pour les bouteilles de vin) et snacks bien au frais. Il vient en deux couleurs, ce qui te permet de choisir selon ton style, et son look très tendance fait qu’il passe autant pour un item pratique que pour un accessoire.
Bougie parfumée - Nature’s Mark
Bougie parfumée Nature’s Mark colorée et grand format à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $ chacune
Ces bougies parfumées sont parfaites pour créer une ambiance cosy à la maison, surtout avec leur grand format qui dure longtemps. Tu peux choisir parmi plusieurs fragrances, comme goyave et litchi, rhubarbe et lime, menthe et aloès ou encore lavande salée et patchouli, selon l’ambiance que tu veux donner à ta pièce. En plus, leurs couleurs et leur look texturé sont vraiment tendance, donc elles font aussi un bel élément déco.
Jeans 514 - Levi’s
Jeans 514 Levi’s pour hommes à prix Costco à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Quand les jeans Levi’s sont à vendre au Costco, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'oeil. Le 514 est un bon classique à avoir dans ta garde-robe, avec une coupe droite qui fait bien à pas mal tout le monde et qui reste facile à agencer au quotidien. Ils sont offerts en plusieurs tailles, donc tu peux trouver ton fit sans trop te compliquer la vie.
Appareil soulageant les piqûres - Beurer
Appareil Beurer pour apaiser les piqûres de moustiques à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Afin d'être préparé.e avant même que le premier moustique n'apparaisse, tu peux te procurer cet appareil vraiment pratique à avoir sous la main l’été pour calmer les piqûres de moustiques rapidement. Il utilise la chaleur pour aider à réduire les démangeaisons et l’inconfort, avec deux modes selon la sensibilité de ta peau.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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