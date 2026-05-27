6 choses à savoir sur Jakub Dobes, le gardien vedette des Canadiens de Montréal
De recrue à héros des séries. 👀
Les Canadiens de Montréal vivent un printemps de rêve. Après avoir éliminé le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo — tous les deux en sept matchs — le Tricolore se retrouve en finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline. Et au cœur de cette épopée, un nom est sur toutes les lèvres : Jakub Dobes.
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Le gardien de but s'est imposé comme l'un des joueurs vedettes des séries, impressionnant autant par ses prouesses et son calme devant le filet que par son audace face aux attaquants adverses... Et ses répliques plutôt cocasses en entrevue.Comme tu n'as sûrement pas fini d'entendre parler de lui, voici quelques faits intéressants pour apprendre à mieux connaître le numéro 75 du CH.
Il a 25 ans
Jakub Dobes est venu au monde le 27 mai 2001. Celui qui célèbre son anniversaire en plein pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley est donc natif du signe astrologique des Gémeaux.
Il est né en République tchèque
D'origine tchèque, c'est dans la ville d'Ostrava qu'il est né. Il s'agit de la troisième plus grande ville de la nation après Prague et Brno.
Ses parents, Viera Dobešová, enseignante au secondaire, et Zdenek Dobeš, gestionnaire dans la construction routière, ne sont pas inconnus au monde des arénas. La mère de Dobes était une patineuse artistique de renom en Europe, tandis que son père a joué au hockey au niveau professionnel tchèque.
Du 5e tour de repêchage au gardien numéro 1 du CH
En octobre 2020, les Canadiens de Montréal sélectionnent Jakub Dobeš au cinquième tour, 136e choix au total, lors du repêchage de la LNH. Pendant les années suivantes, l'athlète a continué son développement en jouant dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA) avec l'Université d'État de l'Ohio.
Puis, c'est en mars 2023 qu'il a signé son premier contrat de la LNH avec le Bleu-Blanc-Rouge. Il a passé la saison 2023-2024, ainsi qu'une partie de la saison 2024-2025, avec le Rocket de Laval.
C'est le 28 décembre 2024 que le jeune gardien de but a été appelé à faire ses débuts dans le grand club. En juillet 2025, les Canadiens ont prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires à 965 000 $ par année. Aujourd'hui, il est l'homme de confiance de Martin St-Louis devant le filet.
Il est reconnu pour avoir de nombreux rituels
Pendant les pauses publicitaires notamment, Jakub Dobes a un rituel quasi chirurgical. Gorgées d'eau, visage épongé avec le chandail, casque replacé, étirements et visualisation : pas question de retourner au banc des joueurs pour le gardien de but qui reste dans sa zone, au sens propre et au sens figuré.
Il est allé à l'université aux États-Unis
Afin de poursuivre son rêve de jouer dans la LNH, Dobes a traversé l'Atlantique en 2017 pour aller étudier aux États-Unis et pour se développer en tant que hockeyeur. C'est à l'Université d'État de l'Ohio qu'il a déposé ses bagages en 2019 et qu'il a pu évoluer sur le circuit universitaire en tant que gardien de but pour les Buckeyes.
Il a un frère cadet
Le frère de Jakub, Zdenek, a 22 ans et est lui aussi joueur de hockey. Il évolue comme défenseur avec l'équipe de SUNY-Potsdam dans la NCAA Division III, le circuit universitaire américain.
Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 8 janvier 2025.