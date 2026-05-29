10 compagnies du Québec dans le top des meilleurs lieux de travail pour la santé mentale

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Plusieurs compagnies québécoises figurent parmi les meilleurs lieux de travail pour la santé mentale en 2026.

Michel Bussieres | Dreamstime, Great Place To Work Canada
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu cherches un emploi dans un environnement où ta santé mentale est prise au sérieux? Great Place to Work Canada vient de dévoiler son palmarès des meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental en 2026, et des compagnies québécoises y sont bien représentées.

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Au total, 96 entreprises canadiennes figurent dans ce classement 2026. Parmi elles, 10 ont leur siège social ou une présence établie au Québec, ce qui représente environ 10 % du palmarès.

Pour établir cette liste, Great Place to Work Canada s'appuie sur les résultats du sondage Trust Index, qui mesure la perception des employé.e.s quant au soutien offert par leur employeur en matière de santé psychologique, d'équilibre travail-vie personnelle et de sentiment de sécurité au travail.

À noter que ce palmarès n'est pas un classement ordonné : toutes les entreprises sélectionnées ont démontré un engagement élevé envers le mieux-être mental de leur personnel.

Voici les 10 entreprises basées au Québec qui figurent parmi les meilleurs lieux de travail pour la santé mentale au Canada en 2026 :

  • Amilia — Montréal
  • Bain Magique — Saint-Eustache
  • CGI — Montréal
  • Insight Canada — Montréal
  • ISAAC Instruments — Saint-Bruno-de-Montarville
  • Pharmascience — Montréal
  • Progesys — Laval
  • Roy. — Montréal
  • Steamatic Canada — Gatineau
  • Zoetis Canada — Kirkland

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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