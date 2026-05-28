Trafic à Montréal : le Tour de l’Île force la fermeture de 126 sections de rues ce week-end
Beau week-end pour prendre une marche! 🤯
Si tu prévois te déplacer en voiture à Montréal cette fin de semaine, mieux vaut organiser tes trajets à l’avance et consulter l’état de la circulation : le Festival Go vélo Montréal va entraîner d’importantes fermetures de rues dans plusieurs arrondissements, et ce, dès ce vendredi 29 mai.
À lire également : Plus de 50 chantiers sont prévus dans le Grand Montréal cet été et ça va être le bordel
Les impacts débuteront ce vendredi 29 mai en soirée, avec le Tour la Nuit organisé par Vélo Québec. Les fermetures commenceront dès 17 h 30 sur le boulevard Saint-Laurent, à la hauteur de Jean-Talon, près du parc Jarry.
Pour le reste du parcours, les fermetures s’étendront de 19 h 30 jusqu’à minuit. Le tracé traversera les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en passant notamment par le boulevard Christophe-Colomb, le boulevard Henri-Bourassa Ouest, le boulevard de l’Acadie, le boulevard Bois-de-Boulogne, le boulevard Gouin et le boulevard Côte-Vertu.
Ce dimanche 31 mai, c'est le Tour de l'Île de Montréal qui prendra le relais, avec des fermetures de rues en vigueur dès 6 h du matin jusqu'à 16 h.
Le parcours sera particulièrement étendu cette année et traversera pas moins de huit arrondissements : Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Outremont, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Du Vieux-Montréal jusqu'au nord de l'île, en passant par NDG, le Plateau et Rosemont, une bonne partie du réseau routier montréalais sera affectée.
Des interdictions de stationnement seront également en vigueur pour les deux événements. En cas de non-respect de la signalisation, les véhicules pourront être remorqués et une amende pourra être imposée.
La Ville de Montréal recommande aux résident.e.s de planifier leurs déplacements à l'avance, de consulter les détails des parcours sur le site de Vélo Québec et de favoriser les transports en commun et la mobilité active. Les rues fermées seront rouvertes progressivement au passage des pelotons, au fil de l'avancement des parcours.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.