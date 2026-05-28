Trafic à Montréal : le Tour de l’Île force la fermeture de 126 sections de rues ce week-end

Beau week-end pour prendre une marche! 🤯

Des gens à vélo à Montréal.

Le Tour de l’Île de Montréal causera beaucoup de trafic ce week-end, avec la fermeture partielle de 126 sections de rues.

Isabel Poulin | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu prévois te déplacer en voiture à Montréal cette fin de semaine, mieux vaut organiser tes trajets à l’avance et consulter l’état de la circulation : le Festival Go vélo Montréal va entraîner d’importantes fermetures de rues dans plusieurs arrondissements, et ce, dès ce vendredi 29 mai.

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Les impacts débuteront ce vendredi 29 mai en soirée, avec le Tour la Nuit organisé par Vélo Québec. Les fermetures commenceront dès 17 h 30 sur le boulevard Saint-Laurent, à la hauteur de Jean-Talon, près du parc Jarry.

Pour le reste du parcours, les fermetures s’étendront de 19 h 30 jusqu’à minuit. Le tracé traversera les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en passant notamment par le boulevard Christophe-Colomb, le boulevard Henri-Bourassa Ouest, le boulevard de l’Acadie, le boulevard Bois-de-Boulogne, le boulevard Gouin et le boulevard Côte-Vertu.

Ce dimanche 31 mai, c'est le Tour de l'Île de Montréal qui prendra le relais, avec des fermetures de rues en vigueur dès 6 h du matin jusqu'à 16 h.

Le parcours sera particulièrement étendu cette année et traversera pas moins de huit arrondissements : Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Outremont, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Du Vieux-Montréal jusqu'au nord de l'île, en passant par NDG, le Plateau et Rosemont, une bonne partie du réseau routier montréalais sera affectée.

Des interdictions de stationnement seront également en vigueur pour les deux événements. En cas de non-respect de la signalisation, les véhicules pourront être remorqués et une amende pourra être imposée.

La Ville de Montréal recommande aux résident.e.s de planifier leurs déplacements à l'avance, de consulter les détails des parcours sur le site de Vélo Québec et de favoriser les transports en commun et la mobilité active. Les rues fermées seront rouvertes progressivement au passage des pelotons, au fil de l'avancement des parcours.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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