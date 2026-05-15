Travaux, matchs du Canadien et de la Victoire : Ce sera le chaos dans le Grand Montréal
Prépare tes déplacements tout de suite!
Les automobilistes devront s’armer de patience pendant ce long week-end de la Journée nationale des patriotes. En plus des matchs du Canadien de Montréal et de la Victoire, plusieurs chantiers majeurs risquent de compliquer les déplacements dans le Grand Montréal.
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Disons-le d’entrée de jeu : par chance, les entraves liées aux matchs de hockey masculin et féminin ainsi que les nombreux travaux prévus dans la région ne surviendront pas tous en même temps. Ça promet quand même quelques maux de tête sur les routes.
Parmi les principales entraves, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera complètement fermé dans les deux directions durant la nuit du vendredi 15 mai au samedi 16 mai, ainsi que dans la direction nord durant la nuit de samedi à dimanche.
Des détours par le pont Jacques-Cartier sont prévus, ce qui risque de créer une importante congestion dans l’est de Montréal.
Le tunnel Ville-Marie et le tunnel Viger seront aussi lourdement touchés. La R-136 est sera complètement fermée entre la sortie de la rue de la Montagne et l’accès de la rue Atateken de vendredi 23 h à lundi 5 h. Mobilité Montréal recommande carrément d’éviter le secteur en raison des risques importants de congestion.
Du côté de LaSalle, la route 138 sera perturbée jusqu’à mardi matin avec la fermeture des accès vers la rue Clément dans les deux directions. Là aussi, le ministère avertit que le secteur pourrait devenir particulièrement congestionné.
L’échangeur Turcot sera également un casse-tête pendant plusieurs nuits avec des fermetures sur les autoroutes 15 et 20, notamment des accès vers Décarie et l’autoroute Ville-Marie.
Un samedi occupé
À Laval, de la congestion est à prévoir samedi après-midi dans le secteur de la Place Bell, à la hauteur des boulevards Le Corbusier et de la Concorde, en raison du deuxième match de la finale de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) entre la Victoire de Montréal et la Charge d'Ottawa.
Du côté de Montréal, un quadrilatère autour du Centre Bell, entre la rue de la Montagne, la rue Peel, le boulevard René-Lévesque et l’avenue des Canadiens-de-Montréal, sera fermé samedi dès 13 h en raison d’un événement spécial, ce qui ajoutera encore plus de pression sur le centre-ville.
Rappelons que de nouveaux travaux commenceront dès lundi 18 mai sur l’autoroute 13 sud, entre le boulevard Dagenais Ouest et l’A-440. Les voies seront déviées et réduites jusqu’à la fin septembre.
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