Le gouvernement du Canada émet des mises en garde à savoir avant ton voyage cet été
Des vols annulés sans préavis? Ça pourrait t'arriver, peu importe ta destination. ✈️
Si tu prévois prendre l'avion cet été, le gouvernement du Canada a émis des avertissements de voyage auxquels tu devrais jeter un oeil avant de faire ta valise. Le 12 mai 2026, Affaires mondiales Canada a publié un avis spécial lié à la situation au Moyen-Orient, qui pourrait perturber les plans de voyage de bien des Québécois et Québécoises — même ceux et celles qui ne mettent pas les pieds dans la région.
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Pénuries de carburant, annulations de vol, accès limité à des biens et services : le ministère recommande d'évaluer minutieusement les risques avant de partir, et d'être bien préparé.e si tu décides quand même de voyager à l'étranger cet été. Voici les principaux conseils à retenir.
Des perturbations à prévoir, peu importe ta destination
Les tensions géopolitiques actuelles ont des répercussions sur l'approvisionnement mondial en carburant, ce qui pourrait affecter ton voyage même si ta destination n'a rien à voir avec la zone de conflit. Concrètement, ça veut dire des vols retardés, modifiés ou carrément annulés, parfois sans préavis.
Les itinéraires peuvent s'allonger, les frais d'hébergement et de repas grimper, et la disponibilité des vols être compromise. Sur place, les transports locaux et l'accès aux biens et services essentiels pourraient aussi être touchés par des pénuries ou des mesures de rationnement temporaires.
À ça s'ajoutent des risques accrus pour la sécurité dans certaines destinations : manifestations, troubles civils ou attaques ciblées sont plus probables qu'à l'habitude. Reste attentif.ve à ton environnement dans les lieux publics et évite les grands rassemblements, selon ce que précise le gouvernement.
Vérifie ta couverture d'assurance voyage
Avant d'embarquer dans l'avion, lis attentivement les conditions de ta police d'assurance voyage, en particulier les exclusions. Certaines polices ne couvrent pas les annulations liées aux pénuries de carburant ou aux conflits régionaux — ce qui pourrait te laisser sans filet si les choses tournent mal.
Assure-toi que ta couverture inclut l'annulation et l'interruption de voyage.
Prépare tes finances pour l'imprévu
Le gouvernement du Canada est clair là-dessus : aucune aide financière ne sera fournie aux Canadiens et Canadiennes bloqué.e.s à l'étranger. Si tu te retrouves coincé.e dans un pays en raison de perturbations, c'est à toi de couvrir les frais supplémentaires comme l'hébergement, la nourriture, les médicaments et tout le reste.
Il est donc conseillé de prévoir un coussin financier pour prolonger ton séjour au besoin, et de vérifier que tu as accès à tes fonds depuis l'étranger.
Mets tes documents de voyage à jour
C'est le bon moment de vérifier la validité de ton passeport canadien. Rappelle-toi que plusieurs pays exigent qu'il soit valide pour au moins six mois après la date de retour prévue. Sinon, tu peux te faire refuser l'entrée.
Vérifie aussi si ta destination exige un visa ou une autorisation de voyage électronique, et obtiens-les avant ton départ. Le gouvernement suggère aussi de conserver des copies de tes documents importants, et d'en laisser une à une personne de confiance au Canada.
Tiens-toi au courant si tu voyages dans le Sud
Si ta destination fait partie des destinations touristiques visées par des avertissements de voyage, vérifie régulièrement les mises à jour du gouvernement. La saison des ouragans approche également, et certaines régions des Caraïbes et de l'Amérique centrale peuvent être touchées entre juin et novembre.
Pour rester informé.e, consulte ta compagnie aérienne ou ton agence de voyage avant le départ et à ton retour, et reste à l'affût des derniers avis sur voyage.gc.ca.
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