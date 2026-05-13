11 900 $ d'amendes du MAPAQ pour ce populaire resto mexicain du Vieux-Montréal depuis 2025
Des manquements importants se répètent. 👀
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) procède régulièrement à des inspections dans les établissements alimentaires des quatre coins de la province afin d'assurer la sécurité de la population québécoise, et il n'est pas rare de voir de populaires restaurants de Montréal dans la liste. Ce mois-ci, un restaurant mexicain bien aimé dans le Vieux-Montréal, qui a été condamné à plusieurs reprises l'an dernier, a écopé d'une sanction particulièrement importante, portant le total à 11 900 $ d'amendes en un peu plus d'un an.
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L'Escondite, situé au 12, rue Saint-Paul O., a fait l'objet de quatre condamnations distinctes pour des infractions constatées entre avril 2024 et juillet 2025. Les jugements, rendus par la Cour municipale de Montréal, s'échelonnent d'avril 2025 à mai 2026.
Pourquoi Escondite a-t-il été sanctionné par le MAPAQ?
La grande majorité des amendes, soit trois sur quatre, concerne le même type de manquement : le non-respect des températures de conservation des aliments périssables. Sur son site officiel, le ministère rappelle que :
« Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Une première condamnation de 3 000 $ a été prononcée pour une infraction constatée le 22 avril 2024, avec un jugement rendu le 25 avril 2025. Une deuxième sanction de 3 400 $, pour une infraction identique survenue le 13 novembre 2024, a été imposée lors d'un jugement rendu le 20 août 2025.
La troisième infraction, sanctionnée à hauteur de 1 500 $, concerne une problématique différente, soit la présence possible de contaminants dans les lieux, pouvant inclure insectes, rongeurs ou leurs excréments :
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. » Constatée également le 13 novembre 2024, elle a fait l'objet d'un jugement le 20 août 2025.
Finalement, ce 6 mai 2026, l'établissement a obtenu une quatrième amende, cette fois de 4 000 $, suite à une infraction constatée le 7 juillet 2025. Encore une fois, celle-ci est liée aux températures de conservation sécuritaires pour la consommation. Cette dernière a été notée à trois reprises sur une période d'un peu plus d'un an, un signal que les correctifs apportés entre chaque inspection n'ont pas suffi à rectifier le problème de façon durable.
Est-ce sécuritaire d'aller manger au restaurant Escondite malgré tout?
Cela dit, toute personne ayant fréquenté le restaurant Escondite au cours de la dernière année n’a pas à craindre pour sa santé. Comme le précise le MAPAQ sur son site officiel, un établissement qui demeure ouvert après avoir reçu une sanction a nécessairement corrigé les infractions relevées :
« Dès qu’une infraction est relevée dans un établissement, l’exploitant doit apporter les correctifs demandés par l’inspecteur. Si ce n'est pas le cas, des mesures de nature juridique peuvent être engagées dès la vérification subséquente. Les inspecteurs effectuent ensuite un suivi afin de s’assurer que le contrôle des risques est maintenu dans l’établissement.
Dans les cas où un risque immédiat pour la santé publique est constaté, une fermeture temporaire peut être imposée pour un maximum de cinq jours, renouvelable jusqu’à 30 jours si nécessaire. Ce scénario ne s’applique toutefois pas ici, ce qui est positif pour la clientèle.
Malgré les amendes, le restaurant a donc ajusté ses pratiques et se conforme désormais aux normes sanitaires en vigueur.
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