Hantavirus : 9 cas de contacts à haut risque au Canada — Voici ce qu'on sait
Santé Canada fait le point sur la situation au pays.
L'éclosion du hantavirus lié au navire de croisière MV Hondius continue de susciter des inquiétudes au pays. Ce 12 mai 2026, Santé Canada a dressé un nouveau bilan de la situation, et les chiffres ont évolué depuis les dernières mises à jour.
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Le 10 mai, les quatre passagers canadiens qui se trouvaient encore à bord du MV Hondius ont atterri sains et saufs en Colombie-Britannique. Santé Canada indique qu'à chaque étape de leur rapatriement, des examens médicaux ont été menés. À leur arrivée au pays, ils ont été conduits vers des installations désignées pour y entamer une période d'isolement obligatoire. « Ces quatre personnes restent asymptomatiques et font l'objet d'une surveillance active », précise-t-on.
Leur mise en quarantaine s'étendra sur un minimum de 21 jours et un maximum de 42 jours, à compter du 10 mai — date à laquelle un cas confirmé se trouvait pour la dernière fois à bord du navire.
Au total, cinq autres individus au Canada sont actuellement considérés comme ayant été potentiellement exposés au hantavirus Andes : deux passagers ayant quitté le MV Hondius lors d'une escale antérieure, avant même que l'alerte soit lancée, ainsi que trois personnes qui auraient été en contact avec un cas confirmé lors d'un vol commercial. Toutes restent pour l'instant sans symptômes.
Ce qui porte à neuf le nombre total de contacts à haut risque recensés au Canada.
À noter que le Québécois qui avait été identifié comme sixième personne potentiellement exposée lors d'un vol ne figure plus dans cette catégorie. Après réévaluation par les autorités locales et selon les nouvelles directives de l'OMS, il n'est désormais plus considéré comme un contact à haut risque.
L'Agence de la santé publique rappelle par ailleurs qu'aucune personne ayant séjourné à bord du MV Hondius depuis le 1er avril 2026 n'est autorisée à prendre l'avion vers le Canada.
Santé Canada tient à rassurer la population canadienne en soulignant que le risque de propagation globale demeure faible.
D'où vient cette éclosion du hantavirus?
Mais d'où vient ce virus qui fait jaser à travers la planète? Selon le gouvernement du Canada, le hantavirus Andes — aussi appelé ANDV — est un virus transmis par les rongeurs, très rare chez l'humain et qui, contrairement à la plupart des autres souches de la famille des hantavirus, peut se propager de personne à personne.
C'est précisément cette particularité qui a semé l'inquiétude lors de l'éclosion à bord du MV Hondius, un navire de croisière de 147 passager.ère.s et membres d'équipage parti d'Argentine début avril. Sur les huit cas recensés à bord, trois personnes ont perdu la vie et trois autres ont été hospitalisées. Cinq infections ont été officiellement confirmées comme étant dues au hantavirus, tandis que les trois restantes sont toujours considérées comme suspectes.
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