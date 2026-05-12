Un virus force le report d'un match des séries de la Victoire de Montréal à la Place Bell​

Une décision à quelques heures de la mise au jeu. 😳

Erin Ambrose de la Victoire de Montréal. Droite : Façade de la Place Bell à Laval.

La Place Bell de Laval accueillera finalement le match 5 de la Victoire de Montréal contre le Frost du Minnesota ce 12 mai.

@victoire_lphf | Instagram, Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

À quelques heures à peine de la mise au jeu du match 5 des séries éliminatoires de la Coupe Walter entre la Victoire de Montréal et le Frost du Minnesota, la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé le report de la rencontre « en raison d'enjeux liés à la sécurité des joueuses découlant d'une maladie ».

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Selon le communiqué émis par la ligue, la décision a été prise à la suite de consultations avec l'équipe médicale, dans le but de protéger la santé et le bien-être des joueuses, du personnel et des fans qui devaient se présenter à la Place Bell de Laval ce lundi 11 mai.

Si la nature de l'infection qui affecte les joueuses n'a pas été divulguée, la LPHF a toutefois tenu à rassurer la population : « l'évaluation médicale a déterminé que les symptômes ne correspondent pas à l'hantavirus ». Rappelons que ce virus a fait couler beaucoup d'encre depuis début mai, alors qu'une éclosion s'est propagée sur un navire de croisière, le MV Hondius, causant trois décès parmi les huit cas recensés.

Un peu plus tard en soirée, il a été confirmé que la partie se tiendra finalement ce mardi soir, le 12 mai, à 19 h, toujours à la Place Bell de Laval. Les billets achetés pour le match du 11 mai seront honorés pour cette nouvelle date.

Ce sera donc une soirée de hockey très occupée dans la province, car, de leur côté, les Canadiens de Montréal disputeront le match 4 de la ronde éliminatoire contre les Sabres de Buffalo, au Centre Bell, également à 19 h.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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