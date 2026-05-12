Un virus force le report d'un match des séries de la Victoire de Montréal à la Place Bell
Une décision à quelques heures de la mise au jeu. 😳
À quelques heures à peine de la mise au jeu du match 5 des séries éliminatoires de la Coupe Walter entre la Victoire de Montréal et le Frost du Minnesota, la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé le report de la rencontre « en raison d'enjeux liés à la sécurité des joueuses découlant d'une maladie ».
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Selon le communiqué émis par la ligue, la décision a été prise à la suite de consultations avec l'équipe médicale, dans le but de protéger la santé et le bien-être des joueuses, du personnel et des fans qui devaient se présenter à la Place Bell de Laval ce lundi 11 mai.
Si la nature de l'infection qui affecte les joueuses n'a pas été divulguée, la LPHF a toutefois tenu à rassurer la population : « l'évaluation médicale a déterminé que les symptômes ne correspondent pas à l'hantavirus ». Rappelons que ce virus a fait couler beaucoup d'encre depuis début mai, alors qu'une éclosion s'est propagée sur un navire de croisière, le MV Hondius, causant trois décès parmi les huit cas recensés.
Un peu plus tard en soirée, il a été confirmé que la partie se tiendra finalement ce mardi soir, le 12 mai, à 19 h, toujours à la Place Bell de Laval. Les billets achetés pour le match du 11 mai seront honorés pour cette nouvelle date.
Ce sera donc une soirée de hockey très occupée dans la province, car, de leur côté, les Canadiens de Montréal disputeront le match 4 de la ronde éliminatoire contre les Sabres de Buffalo, au Centre Bell, également à 19 h.