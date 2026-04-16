Un partisan du Lightning ne veut pas des fans des Canadiens à Tampa Bay et ça fait réagir
« Si tu dois publier ça, c’est que ta ville n’est pas une vraie ville de hockey. »
Les Canadiens de Montréal se rendront dans les prochains jours en Floride pour affronter le Lightning de Tampa Bay, dans le cadre de la première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH). Or, un amateur de l'équipe américaine ne veut pas voir de partisans et partisanes des Habs entre les murs du Benchmark International Arena.
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Sur X, une personne qui s'identifie comme Bolts Breakdown, qui prodigue une infolettre pour les amoureux et amoureuses du Lightning de Tampa Bay, y est allée d'une publication qui a fait réagir le Web, affirmant que les fans du Tricolore étaient personae non gratae.
« Pour l’amour de Dieu, ne vendez pas vos billets aux fans du Canadien. Ils ne sont pas les bienvenus dans notre aréna », peut-on lire dans la publication relayée le 14 avril dernier.
Il n'en fallait pas plus pour enflammer les amateurs et amatrices de hockey présents sur le réseau social d'Elon Musk.
« Je commente juste pour que d’autres fans du Canadien voient ça et achètent des billets », écrit un dénommé Alex, dont le commentaire a cumulé jusqu'à présent près de 1 000 « likes ».
pic.twitter.com/1UaaPLkKkN
— Bolts Breakdown (@BoltsBreakdown) April 15, 2026
«Si tu dois publier ça, c’est que ta ville n’est pas une vraie ville de hockey », écrit pour sa part coopcaufield.
« Je suis désolé de vous faire éclater votre bulle, j'ai acheté des billets pour le match », a soutenu une autre personne, alors qu'une autre affirme avoir bien hâte de voir tout le rouge parmi les chandails bleus de l'aréna.
« Y est trop tard », peut-on lire dans un GIF partagé par la chaine HFTV.
« J’achète des billets d’avion en ce moment même avec l’argent que je n’ai pas juste pour les énerver », ajoute une autre internaute.
Si tu as une impression de déjà-vu, c'est que les deux équipes se sont affrontées en 2021... en finale de la coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay avait remporté la série en cinq joutes. C'est donc une série de revanche pour les Canadiens de Montréal.
Billets pour le match Canadiens c. Lightning à Tampa Bay
Si jamais tu voulais te rendre à Tampa Bay pour assister à l'un des premiers matchs de la première ronde, les billets sont déjà en vente.
À noter toutefois que les dates n'ont toujours pas encore été annoncées. Il te faudra donc un peu de flexibilité.
Des billets sont présentement disponibles pour les deux premiers matchs en Floride du Canadien de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay.Ticketmaster
Au moment d'écrire ces lignes, des billets étaient en vente entre 92 $ américains et 479 $ américains (soit entre 126 $ et 656 $ canadiens).
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