Match #3 Canadiens-Hurricanes : Voici combien coûtent 2 billets dans le top du Centre Bell
Tu as encore le temps de te partir un GoFundMe... 🫠
Ça y est, la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) débarque enfin dans la métropole. Et si tu rêvais d’assister au match numéro 3 entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline au Centre Bell, prépare-toi à sortir le chéquier... même pour des sièges perchés tout en haut de l’aréna.
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Pour plusieurs personnes, voir leur équipe de hockey préférée de leurs propres yeux, que ce soit le Tricolore ou les Canes, n’a pas de prix. Puiser dans ses économies ou remplir sa carte de crédit pour vivre ce moment peut alors se faire sans trop hésiter.
La très grande majorité du temps, les billets les plus abordables pour assister à un match au Centre Bell se trouvent dans les sections 300, tout en haut de l’amphithéâtre, juste sous la galerie de presse et les loges où prennent place les joueurs qui ne participent pas à la rencontre.
Au moment d’écrire ces lignes, l’une des paires de billets les plus dispendieuses encore en vente dans l’anneau des 300 se trouvait dans la section 308, rangée B, sièges 17 et 18.
Le prix? 3 630 $, incluant 630 $ de frais de service qui, selon Ticketmaster, « peuvent couvrir les coûts opérationnels et les bénéfices », notamment « la vérification des billets et le soutien aux fans ».
Pour 3 630 $ la paire de billets, tu peux avoir une vue directe sur la glace du Centre Bell, mais d’un seul côté. Ticketmaster
C’est pratiquement deux fois le prix moyen d’un logement 3 1/2 non meublé à Montréal, que la plateforme d’analyse immobilière liv.rent évaluait à 1 636 $ par mois en mai 2026.
Le site de revente affichait également le prix original des billets avant leur remise en vente, soit 355 $ chacun. Autrement dit, la personne qui revend ces sièges pourrait empocher plus de 2 000 $ de profit.
Des places situées à la toute dernière rangée, au sommet du Centre Bell dans la section 301, étaient légèrement plus accessibles, pour la modique somme de 1 500 $, incluant environ 260 $ de frais.
À noter qu'il existe tout de même quelques « perles rares » à moins de 450 $ le billet dans la section 300. Il faut toutefois les magasiner.
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