Match #3 Canadiens-Hurricanes : Voici combien coûtent 2 billets dans le top du Centre Bell

Tu as encore le temps de te partir un GoFundMe... 🫠

Vue rendue d'un siège au Centre Bell.

Le prix d'une paire de billets dans la section 300 pour le match #3 entre les Canadiens et les Hurricanes coûtent cher.

Ticketmaster
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est, la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH) débarque enfin dans la métropole. Et si tu rêvais d’assister au match numéro 3 entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline au Centre Bell, prépare-toi à sortir le chéquier... même pour des sièges perchés tout en haut de l’aréna.

À lire également : Le salaire des Canadiens en séries est révélé et c'est rien comparé à leur paie de saison

Pour plusieurs personnes, voir leur équipe de hockey préférée de leurs propres yeux, que ce soit le Tricolore ou les Canes, n’a pas de prix. Puiser dans ses économies ou remplir sa carte de crédit pour vivre ce moment peut alors se faire sans trop hésiter.

La très grande majorité du temps, les billets les plus abordables pour assister à un match au Centre Bell se trouvent dans les sections 300, tout en haut de l’amphithéâtre, juste sous la galerie de presse et les loges où prennent place les joueurs qui ne participent pas à la rencontre.

Au moment d’écrire ces lignes, l’une des paires de billets les plus dispendieuses encore en vente dans l’anneau des 300 se trouvait dans la section 308, rangée B, sièges 17 et 18.

Le prix? 3 630 $, incluant 630 $ de frais de service qui, selon Ticketmaster, « peuvent couvrir les coûts opérationnels et les bénéfices », notamment « la vérification des billets et le soutien aux fans ».

Vue rendue d'une paire de billets au Centre Bell. Droite : une facture pour deux billets au Centre Bell. Pour 3 630 $ la paire de billets, tu peux avoir une vue directe sur la glace du Centre Bell, mais d’un seul côté. Ticketmaster

C’est pratiquement deux fois le prix moyen d’un logement 3 1/2 non meublé à Montréal, que la plateforme d’analyse immobilière liv.rent évaluait à 1 636 $ par mois en mai 2026.

Le site de revente affichait également le prix original des billets avant leur remise en vente, soit 355 $ chacun. Autrement dit, la personne qui revend ces sièges pourrait empocher plus de 2 000 $ de profit.

Des places situées à la toute dernière rangée, au sommet du Centre Bell dans la section 301, étaient légèrement plus accessibles, pour la modique somme de 1 500 $, incluant environ 260 $ de frais.

À noter qu'il existe tout de même quelques « perles rares » à moins de 450 $ le billet dans la section 300. Il faut toutefois les magasiner.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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