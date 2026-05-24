Je suis une « accro du Dollo » : Voici 14 items que j'évite d'acheter là-bas
Même les plus fidèles du Dollarama ont leurs limites et voici les miennes.
S’il y a bien un endroit où on entre pour acheter une seule chose et où on ressort finalement avec un panier beaucoup trop rempli, c’est chez Dollarama. Entre les collations, les produits saisonniers, les essentiels du quotidien et les trouvailles inattendues, c'est difficile de ne pas se laisser tenter quand tout semble être une aubaine. Et même quand on pense faire une visite rapide, il y a toujours une nouvelle section ou un article qui attire l’attention et donne envie de parcourir toutes les rangées du magasin.
À lire également : 19 produits de beauté de marques connues à meilleur prix chez Dollarama que chez Pharmaprix
Cela dit, après plusieurs centaines de visites dans les allées du magasin du dollar, il y a certains achats que j’ai tranquillement arrêté de faire. Ce n’est pas nécessairement parce qu’ils sont mauvais, mais plutôt parce que, dans certains cas, la durée de vie ou le rapport qualité-prix ne me convainquent pas toujours. À force d’essayer toutes sortes de produits, on finit par repérer ce qui vaut vraiment le détour et ce qu’on préfère finalement acheter ailleurs.
Voici donc les items que, personnellement, j’évite maintenant d’acheter là-bas malgré mon amour assumé pour le Dollo.
Cotons-tiges
Emballages de 450 cotons-tiges en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Un emballage de 450 cotons-tiges peut donner l’impression d’un bon deal à première vue, mais la qualité laisse à désirer. La tige en plastique manque de rigidité, ce qui fait qu’il se plie facilement dès qu’on exerce un peu de pression, et les embouts en coton ont tendance à bouger ou à se détacher du bâton. Pour un produit utilisé aussi régulièrement, je préfère clairement me tourner vers une marque plus fiable, même si le prix est un peu plus élevé.
Ensembles de bijoux
Ensembles de bijoux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Même si les ensembles de bijoux en finis doré ou argenté peuvent sembler être une bonne idée pour accessoiriser un look sans trop dépenser, ce ne sont pas des achats que je recommande. Après parfois une simple utilisation, les bracelets et les boucles d’oreilles ont tendance à ternir rapidement et le métal peut s’oxyder au contact de la peau, laissant parfois des marques verdâtres sur les poignets ou les oreilles. 5 $ pour une paire de boucles d'oreilles qui a une durée de vie d'un seul usage, ce n'est pas un si bon deal, finalement!
Bacs à glaçons
Bacs à glaçons en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Sur le coup, les bacs à glaçons avec fond en silicone semblent vraiment pratiques pour démouler les cubes plus facilement, surtout avec les modèles ronds ou carrés offerts en plusieurs couleurs. En réalité, je n’ai pas trouvé que les glaçons sortaient mieux et le plastique du moule est assez fragile. Après quelques utilisations ou un peu trop de pression pour faire sortir les cubes, la partie en plastique fissure. Personnellement, je mise davantage sur les modèles entièrement en silicone ou en plastique.
Écouteurs avec fils
Écouteurs avec fils en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,55 $
Les écouteurs avec fils de la marque Tech 1 peuvent dépanner sur le moment, mais ce n’est pas le genre d’achat recommandé, même pour dépanner. Entre le fil asymétrique pas toujours pratique, le son qui semble plutôt faible ainsi que les écouteurs qui paraissent fragiles dès les premières utilisations, la qualité n’est pas au rendez-vous. J’ai aussi remarqué que le fil a tendance à s’abîmer rapidement près de la prise ou des écouteurs eux-mêmes, ce qui fait qu’ils cessent de fonctionner après peu de temps.
Câbles de recharge et de synchronisation
Câbles de recharge et de synchronisation en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Remplacer un câble pour quelques dollars peut sembler être une bonne idée au départ, mais ce type de fil Tech1 m’a souvent causé plus de frustration qu’autre chose. La recharge est lente, la connexion coupe parfois sans raison et la synchronisation ne fonctionne pas toujours correctement dans la voiture. Après peu de temps, le câble s’use près des embouts, surtout lorsqu’il est utilisé régulièrement.
Paquets de limes à ongles
Paquets de 36 limes à ongles en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Avec 36 limes à ongles dans le paquet et plusieurs formats ou couleurs offerts, l’ensemble peut sembler intéressant au premier regard. Par contre, elles sont tellement minces qu’elles plient ou cassent facilement et le grain ne lime pas très efficacement. Même pour des limes conçues pour être jetées après utilisation, je trouve qu’elles ne remplissent pas les attentes, au point où ça vaut davantage la peine d’en acheter moins, mais de meilleure qualité.
Multivitamines Jamieson
Multivitamines Jamieson en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Pour une vitamine qu’on prend quotidiennement, le format plus grand est clairement plus avantageux. Même si plusieurs produits de cette marque se retrouvent au magasin du dollar, ils restent souvent moins économiques que les formats familiaux vendus chez Walmart. Un format de 20 capsules à 4,25 $ au Dollo peut sembler pratique pour essayer ou dépanner, mais la comparaison avec un format de 115 capsules à 19,47 $ montre vite la différence. Le coût revient à environ 0,21 $ par capsule contre environ 0,17 $, soit près de 25 % plus cher au magasin à petits prix.
Jouets peluches pour chien
Jouets peluches pour chien en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
prix : 4,50 $
Les peluches pour chien peuvent sembler être une bonne petite trouvaille pour gâter son animal sans trop dépenser, surtout avec un prix de 4,50 $. Par contre, le tissu et les coutures ne sont pas très résistants, même pour des chiens qui ne détruisent habituellement pas leurs jouets. Le rembourrage et certains morceaux se détachent facilement et, sachant que des matériaux ingérés peuvent entraîner des frais de vétérinaire importants, je préfère investir un peu plus dans un jouet plus solide plutôt que de retrouver la peluche en mille morceaux après une seule séance de jeu.
Contenants en plastique
Contenants en plastique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
Pour un plat de 2,2 L, le prix peut sembler intéressant au départ, surtout si tu cherches des contenants supplémentaires pour les lunchs ou les restes. Par contre, après quelques utilisations, les couvercles ont tendance à gondoler et ne ferment plus aussi bien qu’au début. Même une fois fermé, le contenant ne donne pas toujours l’impression d’être complètement étanche.
Sacs à ordures blancs
Sacs à ordures blancs en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
La mention « extra fort » sur l’emballage donne l’impression que ces sacs à ordures blancs seront plus résistants, mais la réalité est un peu différente. Le plastique est très mince et les sacs se déchirent assez facilement, surtout lorsqu’ils sont un peu plus remplis ou qu’un objet a un coin plus rigide. Ce genre d’économie finit vite par devenir frustrante quand il faut doubler les sacs ou ramasser ce qui vient de tomber au fond de la poubelle.
Trancheuse à fruits et légumes
Trancheuse à fruits et légumes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
La trancheuse en plastique avec lames intégrées peut sembler pratique, surtout pour les personnes qui sont moins à l’aise avec un couteau ou qui veulent quelque chose de plus sécuritaire. Par contre, malgré le concept, il faut quand même exercer une bonne pression pour réussir à couper certains fruits et légumes.
Chargeur portatifBarre d'alimentation vendue au Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Prix : 5,45 $ (4,75 $ + 0,70 $ d'éco frais)
Avec les écofrais ajoutés à la facture, les produits de plus de 5 $ se multiplient chez Dollarama. Narcity a testé ce chargeur portatif — aussi appelé battery pack — qui suscite plusieurs commentaires positifs dans certains groupes de fans de l’enseigne. Toutefois, l’expérience ne nous permet pas de le recommander.
Lors de la première utilisation, l’appareil a réussi à recharger correctement un haut-parleur portatif. Par contre, l’essai avec un téléphone cellulaire s’est révélé beaucoup moins concluant. Le chargement était particulièrement lent et s’interrompait à plusieurs reprises, même lorsque le chargeur demeurait immobile sur une surface stable.
Au final, il pourrait être plus avantageux d’investir dans un modèle de meilleure qualité, même à un prix plus élevé, afin d’éviter de devoir le remplacer rapidement.
Barre lumineuse avec détecteur de mouvementBarre lumineuse avec détecteur de mouvement du Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Narcity a également testé cette barre lumineuse avec détecteur de mouvement, qui semblait prometteuse sur l’emballage, surtout considérant que les piles sont incluses. À 4,50 $ incluant les batteries, ça semble un très bon deal...MAIS!
Le produit est censé détecter les mouvements dans un rayon d’environ trois mètres et rester allumé une quinzaine de secondes après le passage d’une personne. On précise aussi que le capteur fonctionne mieux dans un environnement à faible luminosité, ce qui peut être pratique pour une cuisine, un garde-manger ou un corridor.
Dans les faits, l’expérience s’est révélée beaucoup moins convaincante. Le fonctionnement du détecteur semblait complètement imprévisible : parfois, la lumière s’allumait lorsqu’on passait à proximité, mais à d’autres moments, elle ne réagissait même pas lorsqu’une main était placée directement devant le capteur.
À première vue, cette barre lumineuse semblait être une option simple et abordable pour ajouter un éclairage d’appoint à la maison. Malheureusement, son manque de fiabilité en fait un produit difficile à recommander.
Dentifrices Crest 3D white
Dentifrices Crest 3D white en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Payer 4,75 $ pour un tube de dentifrice peut sembler raisonnable jusqu’à ce qu’on compare les prix ailleurs. Au moment d’écrire ces lignes, le dentifrice 3D White de Crest 70 ml est offert à 3,97 $ en spécial chez Walmart, soit une différence d’environ 20 %. Pour ce type de produit qu’on rachète constamment, ça vaut souvent plus la peine de surveiller les circulaires et d’en acheter quelques-uns d’avance lorsqu’ils tombent en rabais plutôt que de le prendre automatiquement au Dollorama.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- Dollarama vend des vêtements qui valent le détour et voici mes 16 coups de coeur ›
- 19 produits de beauté de marques connues à meilleur prix chez Dollarama que chez Pharmaprix ›
- 13 trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées ce mois-ci au Dollarama ›
- 14 secrets bien gardés à moins de 5 $ à acheter au Dollarama selon les « accros du Dollo » ›