14 trouvailles et nouveautés coup de coeur à moins de 5 $ au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment le détour ce mois-ci. ✨

Devanture du Dollarama. Droite : Contenants de perles rehausse-parfum Unstopables Collection Illimitée sur une tablette du Dollarama.

Les trouvailles de juin du Dollarama sont particulièrement intéressantes, des marques connues aux produits qui surprennent.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Le Dollarama se démarque de plus en plus grâce à son offre variée, et toute personne à la recherche de bon deals a intérêt à y faire des visites régulières. L’enseigne est presque devenue un Winners, avec ses arrivages surprenants, ses lots éphémères de produits de marques connues à petit prix et ses trouvailles uniques.

À lire également : 17 trouvailles des plus inattendues que tu peux dénicher au Dollarama

Que ce soit pour économiser sur des essentiels du quotidien, découvrir des collations originales ou mettre la main sur des trouvailles pratiques pour l’été, les tablettes réservent souvent quelques surprises, et ce mois-ci ne fait pas exception.

Des jeux de société en format mini aux produits de beauté qui piquent la curiosité, en passant par des articles pour la maison et le bedon, le camping ou même les animaux de compagnie, voici 14 coups de cœur du moment qui méritent franchement le détour chez Dollarama.

Jeu de Monopoly en format mini

Bo\u00eete de jeu Monopoly en format mini vendue 5 $ sur une tablette de Dollarama.

Le célèbre Monopoly est maintenant offert en format mini chez Dollarama pour seulement 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Le classique des classiques, mais en version de poche. Ce mini Monopoly à 5 $ chez Dollarama, c'est la trouvaille parfaite pour les voyages et les soirées de jeux improvisées à venir lors des soirées d'été, sans trimballer l'immense boîte habituelle.

Jeu Guess Who? en format mini

Bo\u00eete du jeu Guess Who? en format compact vendue 5 $ chez Dollarama.

Le classique Guess Who? est offert en format mini chez Dollarama pour seulement 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Dans le même style que le Monopoly mini, tu peux aussi mettre la main sur une version compacte du Guess Who?, et elle aussi se vend seulement 5 $. Le concept reste intact : poser des questions pour éliminer des personnages et deviner l'identité choisie par l'adversaire. Son petit gabarit le rend super pratique à glisser dans un sac pour les vacances ou les soirées improvisées. Si tu veux renouveler ta collection de jeux sans te ruiner, difficile de trouver mieux comme rapport qualité-prix.

Rehausseur de parfum pour la lessive Unstopables

Contenants de perles rehausse-parfum Unstopables Collection Illimit\u00e9e sur une tablette du Dollarama.

Trois fragrances de la Collection Illimitée des perles Unstopables sont offertes à 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les perles parfumées Unstopables sont très coûteuses, mais sentent tellement bon. Au Dollo, tu peux actuellement mettre la main sur certaines fragrances de la Collection Illimitée à 5 $, soit Eucalyptus, pin et bois de cèdre, Rose, miel et mousse de chêne ainsi que Bergamote, iris et vétiver. Pour ceux et celles qui adorent que leurs vêtements et leur literie sentent le ciel longtemps après le lavage, c'est clairement un achat à faire.

À titre de comparaison, le même produit est affiché à 6,99 $ chez Loblaws, donc une économie d'environ 2 $ par contenant.

Ventilateur portable pour le cou 

Emballage d'un ventilateur de cou portatif rouge vendu chez Dollarama.

Ce ventilateur portable à porter autour du cou est vendu 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Je ne l'ai pas encore testé, alors je ne peux dire s'il vaut la dépense, mais en comparaison avec les prix chez les compétiteurs pour ce type de gadget, 5 $, c'est tout un deal! Ce petit ventilateur se porte autour du cou, te laisse les mains complètement libres et peut faire toute la différence lors de tes voyages, des festivals, des événements sportifs ou des journées de canicule cet été.

Désodorisant en aérosol Secret

Plusieurs a\u00e9rosols d\u00e9sodorisants Secret sans aluminium align\u00e9s sur une tablette de Dollarama.

Le désodorisant en aérosol Secret de 116 g se vend 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les marques qu'on connaît et qu'on aime continuent d'apparaître sur les tablettes du Dollarama, et cette fois c'est le désodorisant Secret sans aluminium en format aérosol de 116 g qui a retenu mon attention. Si tu utilises déjà cette gamme, l'écart de prix vaut vraiment le détour : le même type de produit et format, mais d'une odeur différente, est vendu 9,49 $ chez Jean Coutu. La fragrance peut varier, mais à 5 $, c'est difficile de passer à côté. Et concombre, on aime, non?

Enduit antiadhésif Pam Grillades

Bouteilles de vaporisateur de cuisson Pam Original et Pam Grillades sur une tablette de Dollarama.

Dollarama vend maintenant le vaporisateur de cuisson Pam Grillades à 3,50 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Le classique vaporisateur de cuisson Pam Original est présent chez Dollarama depuis un bon moment, mais la version Grillades semble être une nouveauté sur les tablettes. Conçue pour les cuissons à haute température, elle pourrait être pratique pour les légumes grillés, les viandes ou les repas préparés sur le barbecue.

À 3,50 $ pour 110 g (3,18 $ par 100 g), c'est bien moins cher que chez Maxi , où le format de 141 g est affiché à 6,99 $ (4,96 $ par 100 g). Le prix des légumes est assez élevé actuellement, ne dépense pas une fortune sur ton vaporisateur de cuisson en plus!

« Mr Freeze » à saveurs de bonbons 

Bo\u00eetes de pops glac\u00e9s Skittles et Warheads expos\u00e9es sur une tablette de Dollarama.

Dollarama vend des pops glacés Skittles et Warheads à seulement 2 $ la boîte de dix.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 2 $ pour 10

Nostalgie + fraîcheur + sucre, c'est le trio gagnant de l'été. Ces « Mr Freeze » inspirés des bonbons Skittles et Warheads sont apparus chez Dollarama à seulement 2 $ la boîte de dix, et c'est le genre de trouvaille qui va faire plaisir autant aux enfants qu'aux adultes qui ont grandi avec ces saveurs-là. Les Warheads promettent une bonne dose de surette, tandis que les Skittles misent sur leurs fruits qu'on adore.

Difficile de trouver une gâterie glacée plus abordable pour survivre à la chaleur cet été!

Mayonnaise à la sriracha 

Bouteilles de mayonnaise \u00e0 la sriracha de 455 ml expos\u00e9es sur une tablette de Dollarama.

Cette mayonnaise à la sriracha de 455 ml est offerte à 3 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3 $

Si tu trippes sur la mayo épicée, cette nouveauté vaut peut-être le déplacement. Cette mayonnaise à la sriracha à 3 $ peut autant garnir tes burgers et sandwichs que servir de trempette pour les frites ou les crudités. À ce prix-là, c'est le genre d'ajout qui donne un peu de piquant aux repas du quotidien sans faire exploser le prix de l'épicerie.

Mélange de café glacé : Macchiato au caramel

Bo\u00eetes de m\u00e9lange instantan\u00e9 pour caf\u00e9 glac\u00e9 Caramel Macchiato Sunrise Coffee sur une tablette de Dollarama.

Cette boîte de 10 sachets de café glacé Caramel Macchiato coûte seulement 2,25 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 2,25 $ pour 10

Avis aux accros aux cafés glacés sucrés : il serait peut-être temps de faire des réserves. Ce mélange instantané Caramel Macchiato de Sunrise Coffee se vend 2,25 $ pour une boîte de dix sachets. Ça revient à environ 0,25 $ par portion, soit une fraction du prix d'un café glacé acheté chez un commerce. Idéal pour avoir ta dose quotidienne de bonheur glacé sans faire de détour inutile ou te ruiner!

Mousse de bain aux odeurs sucrées

Mousses de bain fouett\u00e9es Fruit Frapp\u00e9 aux parfums Cerise fouett\u00e9e et Cupcake \u00e0 la vanille sur une tablette de Dollarama.

Ces mousses de bain fouettées Fruit Frappé aux fragrances gourmandes sont vendues 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Voici un produit plutôt inusité : une mousse de bain fouettée. Même si la marque Fruit Frappé n'est pas connue, il faut avouer qu'elle attire l'attention avec son emballage coloré, ses fragrances gourmandes de Cerise fouettée et de Cupcake à la vanille, ainsi que ses ingrédients populaires en soins de la peau, soit l'acide hyaluronique et la niacinamide.

À 5 $, c'est le genre de petite gâterie abordable qui peut ajouter une touche de plaisir à la routine quotidienne ou encore faire un cadeau d'hôtesse original qui sort de l'ordinaire.

Bo\u00eete de liti\u00e8re agglom\u00e9rante Litter Genie Lite de 4,5 kg sur une tablette de Dollarama.

La litière agglomérante Litter Genie Lite de 4,5 kg est vendue 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Cette nouveauté risque d'intéresser les propriétaires de chats qui cherchent à économiser sur les essentiels du quotidien. Dollarama vend actuellement la litière agglomérante Litter Genie Lite de 4,5 kg pour 5 $, ce qui revient à environ 1,11 $ le kilogramme. À titre comparatif, Walmart vend un produit similaire de Litter Genie de 15,1 kg pour 19,96 $ (1,32 $/kg).

Pour les personnes qui préfèrent acheter en petites quantités ou qui manquent d'espace de rangement, c'est une option qui mérite un coup d'œil.

Oreiller auto-gonflable

Oreillers auto-gonflables de diff\u00e9rentes couleurs suspendus dans une all\u00e9e de Dollarama.

Ces oreillers auto-gonflables pour le camping et les voyages sont vendus 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Que tu partes en camping ou road trip, cette trouvaille pourrait valoir l'achat! Dollarama vend actuellement des oreillers auto-gonflables à seulement 5 $, offerts en plusieurs couleurs. Une fois dégonflé, il se replie dans sa pochette compacte et se glisse facilement dans n'importe quel sac ou valise sans prendre de place.

C'est typiquement le genre d'accessoire auquel on ne pense pas avant de réaliser qu'il nous manque cruellement. À ce prix, ça vaut la peine d'en garder un de côté pour les escapades estivales.

Jeu pour la piscine

Ensemble de jeu de plong\u00e9e pour piscine en forme de pizza avec garnitures flottantes vendu chez Dollarama.

Ce jeu de plongée pour la piscine en forme de pizza est vendu seulement 4 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4 $

Dollarama semble déjà prêt pour les journées à la piscine avec ce jeu de plongée original en forme de pizza vendu pour seulement 4 $. L'ensemble comprend plusieurs garnitures flottantes que les enfants doivent récupérer sous l'eau, transformant une simple baignade en petit défi amusant. Cet été, ne dépense pas une fortune pour des jouets qui seront utilisés pendant seulement deux mois!

Lampe solaire en montgolfière

Bo\u00eete d'une lampe solaire d\u00e9corative \u00e0 effet flamme vendue chez Dollarama.

Cette lampe solaire à effet flamme est vendue 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Cette lampe solaire fait le buzz sur les réseaux sociaux, et c'est simplement parce qu'elle est super mignonne. Une fois allumée, elle imite le mouvement d'une flamme vacillante et crée une ambiance chaleureuse sur un balcon, une terrasse ou dans le jardin, et ce, sans avoir à gérer de véritable feu. Comme elle fonctionne à l'énergie solaire, aucun branchement n'est nécessaire.

C'est le genre de petite trouvaille qui peut donner un effet plus haut de gamme à un espace extérieur, et qu'on paye normalement plus du double du prix chez les compétiteurs.


À noter que l'inventaire du Dollarama varie d'une succursale à l'autre. Garde l'œil ouvert, tu pourrais faire des trouvailles qu'on n'a pas eu la chance de découvrir.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Lifestyle Canada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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