Tes achats chez Dollarama peuvent maintenant te rapporter des points : voici comment
Des points en plus de tes aubaines. 🤑
Si tu fais régulièrement tes courses chez Dollarama, tu pourrais maintenant en profiter un peu plus. Le détaillant à petits prix vient de s'associer au programme de fidélité Récompenses Bleu de BMO, ce qui veut dire que tes emplettes du quotidien peuvent désormais te rapporter des points.
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Si le nom Récompenses Bleu ne te dit rien, c'est sûrement parce que le programme est assez récent : BMO l'a lancé officiellement le 2 juin 2026 pour remplacer Air Miles. Les milles des anciens membres ont été convertis automatiquement en points Bleu, sans perte de valeur. Le réseau de partenaires où il est possible d'en accumuler continue de s'élargir depuis, et Dollarama est le dernier ajout en lice.
Qui peut en profiter?
Plus de monde que tu pourrais le penser. Tu n'as pas besoin d'être client ou cliente de BMO pour participer : le programme accepte aussi les cartes de crédit Mastercard émises par d'autres institutions financières canadiennes, à condition de les lier à ton compte Récompenses Bleu. Les cartes de débit BMO liées à un compte de chèques personnel sont également admissibles.
Ce qui ne fonctionne pas : les cartes Visa autres que BMO, les cartes de débit Mastercard d'autres banques, les cartes prépayées et les cartes en dollars américains.
Comment ça fonctionne?
Une fois ta carte liée à ton profil Récompenses Bleu, tu n'as rien de spécial à faire en magasin : pas besoin de scanner une carte de membre ou de mentionner le programme à la caisse. Tu paies simplement avec ta carte liée pour un achat admissible de 20 $ ou plus, et les points apparaissent automatiquement dans ton compte.
Le partenariat s'applique dans plus de 1 700 magasins Dollarama à travers le pays.
« Dollarama veut rendre les achats du quotidien simples, abordables et accessibles. Ce partenariat avec Récompenses Bleu nous permet d'aller plus loin en associant des récompenses aux achats que les clients font déjà », a expliqué Nicolas Hien, chef des technologies de l'information chez Dollarama.
Si tu détiens une Mastercard BMO Récompenses Bleu spécifiquement, l'avantage est encore plus intéressant : tu accumules dix fois plus de points sur tes achats au magasin du dollar. Selon BMO, ça peut représenter une valeur de retour allant jusqu'à 6 % sur tes dépenses admissibles.
Où accumuler et échanger les points?
Dollarama n'est pas le seul endroit où tu peux accumuler des points Récompenses Bleu. Le programme compte déjà 26 partenaires, avec des options assez variées : Instacart, Sephora, les hôtels Fairmont et Novotel, Thai Express et plusieurs autres. Les offres et les seuils d'achat diffèrent selon le partenaire, et certaines doivent être activées manuellement avant de magasiner.
Une fois tes points accumulés, tu peux les échanger notamment pour des voyages via la plateforme Voyages Récompenses Bleu, qui couvre les vols, les hôtels et la location de voitures. Tu peux aussi avoir accès à des promotions sur des cartes-cadeaux électroniques disponibles ou bien te procurer toutes sortes d'articles.
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