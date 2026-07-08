Cette nouvelle carte de crédit te donnera PLUS de remises au Costco et voici pourquoi

Salut, l'argent de plus dans tes poches! 🤑

La façade d'un Costco à Montréal.

Une nouvelle carte de crédit Mastercard bat celle du Costco et offre plus de remises en argent.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

À une époque où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, les remises en argent sont toujours bonnes à prendre, surtout si tu fais régulièrement ton épicerie chez Costco. D'ailleurs, savais-tu qu'une nouvelle carte de crédit offre des récompenses encore plus généreuses que la Mastercard du géant américain? On t'explique.

À lire également : Est-ce qu’une carte Costco JUSTE pour l'essence peut vraiment te faire économiser?

Il faut savoir que la CIBC Costco Mastercard, offerte exclusivement aux membres du club-entrepôt, permet d'accumuler des remises en argent sur plusieurs catégories d'achats.

Par exemple, les titulaires de la carte obtiennent 3 % de remise dans les restaurants, 3 % sur les achats d'essence aux stations Costco (ou 2 % dans les autres stations-service ainsi qu'aux bornes de recharge pour véhicules électriques) et 1 % sur tous les autres achats, y compris ceux effectués chez Costco.

Quant aux personnes qui détiennent une autre carte de crédit Mastercard, aussi acceptée entre les murs du géant américain, les insitutions financières ne reconnaissent pas Costco comme une épicerie, mais bien comme un magasin à grande surface.

Ainsi, si ta banque ou ta caisse promet 2 % sur tes achats au supermarchés, tu te ramasses finalement avec un taux entre 0,5 % et 1 % pour ceux effectué chez Costco.

Récompenses Bleu World Elite de BMO

C'est là que BMO vient changer la donne, du moins pour les personnes qui dépensent beaucoup chez Costco, avec sa nouvelle carte Récompenses Bleu World Elite. Certes, elle comporte des frais annuels de 150 $, mais ceux-ci sont annulés pendant la première année.

Pour rappel, le programme Récompenses bleu a remplacé Air Miles plus tôt cet été. Avec cette carte, chaque dollar dépensé dans un club-entrepôt, comme Costco, permet d'accumuler deux points, ce qui représente une remise d'environ 1,33 %.

C'est donc 0,33 point de pourcentage de plus que la CIBC Costco Mastercard, qui offre 1 % de remise sur les achats effectués chez Costco. La différence peut sembler minime, mais elle devient intéressante lorsque les dépenses augmentent.

Par exemple, si tu dépenses 5 000 $ par mois chez Costco, la carte de BMO te permettrait d'obtenir environ 804 $ en valeur de points, comparativement à 600 $ avec une carte offrant 1 % de remise.

Pour être admissible à la carte Récompenses Bleu World Elite de BMO, il faut notamment avoir un revenu annuel personnel d'au moins 80 000 $ ou un revenu familial d'au moins 150 000 $.

Les récompenses sont encore plus généreuses chez plusieurs partenaires du programme Récompenses bleu, où la carte offre 10 points par dollar dépensé, soit l'équivalent d'environ 6,7 % de remise. C'est notamment le cas chez Dollarama, dans plusieurs restaurants ainsi que chez certaines entreprises de location de voitures.

Le taux d'environ 1,33 % s'applique également aux achats effectués dans les épiceries, les stations-service, les bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que pour les achats d'alcool.

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QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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