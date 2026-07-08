Voici maintenant le criminel le plus recherché au Canada après l’arrestation d'All Boivin
Un fugitif accusé de meurtre dans la mire des autorités partout au pays. 👀
Après l'arrestation d'All Boivin, qui a fait les manchettes à travers le pays le 26 juin dernier, un nouveau nom se retrouve en tête de liste des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada. Il s'agit de Tamah McLean, un Ontarien dans la mire des autorités depuis plus d'un an alors qu'il est accusé de meurtre au second degré.
À lire également : Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées
Selon les informations du Service de police de Toronto (TPS), l'homme de 32 ans serait impliqué dans un événement survenu le 9 juin 2025. Vers 20 h 30, cette soirée-là, le corps policier a répondu à un appel dans le secteur de Cedar Drive et Eglinton Avenue East, dans l’arrondissement de Scarborough, concernant un homme en détresse.
Sur les lieux, la victime, Jordan Thompson, 33 ans, originaire de Toronto, a été retrouvé allongé près d'un arbre, souffrant d'une blessure par balle. Il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.
Les enquêteurs et enquêtrices ont ciblé deux suspects dans ce dossier, soit le Torontois Jelani DeJonge-Reece, 24 ans, qui a été arrêté le 14 juin 2025, ainsi que Tamah McLean, qui est toujours en cavale.
Armé et dangereux
Le fugitif est considéré comme armé et dangereux. Programme Bolo
Le fugitif fait face à des accusations de meurtre au second degré et est recherché par le TPS en vertu d’un mandat d’arrestation pancanadien.
McLean, qui n'en est pas à sa première condamnation, doit être considéré comme armé et dangereux, d'après ce qu'indiquent les autorités. Selon les dernières informations, le suspect se trouverait toujours dans le secteur du Grand Toronto, alors qu'il a de nombreuses attaches dans la région.
La description pour le reconnaître mentionne qu'il mesure environ 5 pi 8 po (172 cm) et pèse dans les 180 lb (82 kg). Il a les yeux bruns et les cheveux noirs. L'accusé a plusieurs tatouages distinctifs, dont le mot « Loyalty » sur l'avant-bras gauche, une couronne accompagnée des lettres « M.O.B. » ainsi qu'une représentation de la Tour du CN sur l'avant-bras droit, en plus de flammes tatouées sur chacune de ses mains.
Une récompense alléchante
Troisième au classement du top 25 depuis la mise à jour du Programme Bolo en octobre 2025, Tamah McLean s'est donc hissé au premier rang après que Bryan Fuentes Gramajo et All Boivin ont tous deux été appréhendés, respectivement en mars et en juin 2026.
Afin d'inciter la population à transmettre des signalements, une récompense allant jusqu'à 100 000 $ est prévue pour toute information menant à l'arrestation de McLean.
Quiconque ayant de l'information pouvant aider à le retrouver est invité à contacter le Service de police de Toronto (TPS) au 416-808-0606. La ligne est disponible 24h/24 et tous les appels demeurent strictement confidentiels. La récompense de 100 000 $ est offerte seulement jusqu'au 18 novembre 2026. La personne qui fournit l'information dispose d'un an à compter de la date de l'arrestation pour la réclamer.
- Voici la seule femme identifiée parmi les 25 criminels les plus recherchés au Canada - Narcity ›
- La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec ›
- Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées ›
- All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté sur un autre continent ›