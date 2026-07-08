7 avertissements de voyage à connaître avant de partir aux États-Unis cet été
Nouvelles règles, nouveaux frais, nouveaux risques : voici ce qui t'attend à la douane. 😳
Traverser la frontière pour aller magasiner, visiter la famille ou simplement explorer les États-Unis semblait autrefois presque banal. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les règles d'entrée au pays se sont multipliées, et plusieurs avertissement de voyage au Québécois et Québécoises sont en vigueur et pourraient te surprendre.
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Afin d'éviter les mauvaises surprises à la douane américaine, il y a donc quelques nouveautés réglementaires à connaitre avant de faire tes valises et de te lancer dans un road trip mémorable ou même une simple excursion d'une journée.
Pour notre liste, on s'est en partie basée sur les « conseils aux voyageurs » du gouvernment du Canada.
La fouille de tes appareils électroniques
Premier point à garder en tête : les agentes et agents ont le droit d'examiner tes appareils électroniques, que ce soit ton cellulaire, ton ordinateur portable ou ta tablette. Rien n'est à l'abri d'une inspection, même sans motif particulier.
Et si tu refuses de déverrouiller ton appareil ou de collaborer, les conséquences peuvent être sérieuses. Tu peux te voir l'entrée au pays de Trump être refusée, te faire confisquer ton ou tes biens et, dans les pires cas, être détenu.e en attendant ton expuslion.
Selon les autorités américaines, ces fouilles permettent de détecter la présence de contenu jugé illégal, comme de la pornographie juvénile, des documents classifiés ou liés au terrorisme, mais aussi toute information pertinente à ton admissibilité.
lL’organisme de défense des libertés numériques Electronic Frontier Foundation (EFF) suggère quelques précautions utiles, comme éviter d’apporter son appareil principal, laisser ses appareils de travail à la maison et utiliser un cellulaire secondaire.
Tu seras dans le système pour 75 ans
Depuis décembre 2025, tes données biométriques peuvent être exigées, et ce, peu importe le mode de transport utilisé. Le tout comprend la prise de photos et de tes empreintes digitales.
Un système de reconnaissance faciale compare ensuite ton visage à tes pièces d'identité. Impossible de s'y soustraire, contrairement aux citoyennes et citoyens du pays de l'Oncle Sam.
Les images serviront entre autres à repérer des personnes recherchées ou soupçonnées de terrorisme, à détecter les fraudes, les faux papiers ou les visas échus, et à bloquer le retour illégal de personnes déjà expulsées.
Les clichés peuvent rester dans les bases de données américaines pendant 75 ans.
Rester plus d'un mois? Une inscription est maintenant obligatoire
Si ton séjour dépasse 30 jours, il y a une démarche à ne pas oublier. Depuis le printemps 2025, les personnes canadiennes qui prolongent leur visite doivent s'enregistrer officiellement auprès du gouvernement américain.
L'omission ou le refus de t'inscrire ou de fournir tes empreintes digitales est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois », indique la publication.
Selon la publication du journal officiel, les voyageurs et voyageuses devront soumettre leur enregistrement en ligne auprès des services d'immigration des États-Unis (USCIS). Le processus pour prendre un rendez-vous afin d'enregistrer les données biométriques sera alors lancé.
Certains visas sont maintenant plus chers, et peuvent être annulés
La facture pourrait aussi grimper pour certaines personnes. Depuis octobre 2025, quiconque a besoin d'un visa non-immigrant, incluant les résident.e.s permanent.e.s canadien.ne.s, doit débourser 250 $ US (environ 354 $ CA) de plus qu'auparavant.
La majorité des touristes ne sont pas touché.e.s, mais pour les familles concernées, la somme peut rapidement s'additionner.
Autre détail important : même un visa déjà obtenu n'est pas coulé dans le béton. Les autorités américaines peuvent le réévaluer et l'annuler en tout temps, notamment si les conditions d'admission n'ont pas été respectées ou si des antécédents judiciaires refont surface.
La double citoyenneté avec un pays tiers peut compliquer les choses
Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle proclamation américaine restreint l'entrée de ressortissant.e.s de certains pays jugés à risque par Washington.
Ainsi, si tu es Canadien.ne mais que tu possèdes aussi la citoyenneté d'un de ces pays, ta situation pourrait être scrutée de plus près, même si le fait de voyager avec ton passeport canadien te met normalement à l'abri de la mesure.
C'est le cas notamment des personnes venant de l'Afghanistan, d'Haïti, de l'Iran, de Cuba, du Venezuela, de la Syrie, de la Somalie, du Soudan et du Yémen, entre autres pays visés par la proclamation.
Les personnes qui n'ont que la citoyenneté canadienne ne sont pas visées par cette règle. Si ta situation est plus complexe, mieux vaut vérifier ton admissibilité avant de réserver ton voyage.
Un casier judiciaire peut te fermer la porte
Peu importe la nature ou l'ancienneté du délit, un casier judiciaire peut suffire à te faire refuser l'entrée aux États-Unis, même pour une simple escale dans un aéroport américain, rappelle le gouvernement du Canada.
Un pardon obtenu au Canada n'est pas reconnu par les lois américaines. Et comme les points d'entrée sont reliés à une base de données partagée entre les deux pays, avoir traversé la frontière sans problème par le passé ne garantit rien pour la prochaine fois.
La communauté 2ELGBTQI+
Un enjeu additionnel touche les personnes de la communauté 2ELGBTQI+. Les systèmes fédéraux américains sont en train de changer pour ne plus reconnaître les identifiants de genre, dont le « X ».
Concrètement, le sexe assigné à la naissance pourrait désormais être exigé dans plusieurs démarches fédérales, comme les demandes de visa, de NEXUS et de passeport.
Comme les lois diffèrent grandement d'un État à l'autre, certains endroits ont même adopté des mesures pouvant nuire directement aux personnes LGBTQ+. Ottawa conseille donc de vérifier les règles locales avant le départ, question d'éviter les mauvaises surprises une fois sur place.
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