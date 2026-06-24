16 « hacks » et secrets bien gardés pour voyager VIP et économiser à l'aéroport de Montréal
Passer devant tout le monde pendant le « rush » des vacances à l'aéroport, c'est OUI! ✈️
Passer par l'aéroport de Montréal (YUL), c'est rarement le moment fort d'un voyage. Files interminables, frais de bagages additionnels (après avoir déboursé des centaines de dollars pour un billet d'avion), stationnement à prix d'or, chantiers, débarcadère bondé… Avant même d'avoir décollé, le stress peut s'installer, et ça, même quand tu adores prendre l'avion.
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Heureusement, il existe une foule d'astuces, souvent méconnues, qui peuvent transformer ton passage à YUL en expérience pas mal plus fluide, confortable, et même un brin VIP. Des services gratuits, des raccourcis bien cachés, des avantages auxquels tu as peut-être déjà droit sans le savoir : de quoi t'éviter du stress, économiser du temps et garder quelques dollars dans tes poches.
On a réuni 16 secrets qui rendront ton séjour plus agréable, moins cher, et qui te feront profiter d'un max de confort et d'efficacité. Des trucs pour contourner les files aux astuces pour accéder à des services premium : sors ton crayon, tu vas vouloir prendre des notes!
Pstttt : ça reste notre secret!
Reçois des alertes SMS pour tout changement d'horaire
Rien de plus VIP que de ne même pas avoir à te déplacer ni à surveiller les écrans pour être au courant des changements à l’horaire. Bien sûr, ces imprévus sont parfois décevants, mais sais-tu ce qui l’est encore plus? Quitter ton lounge VIP ou le restaurant pour ensuite réaliser que ton vol est retardé… et que tu ne peux même pas récupérer ta place.
L'aéroport offre un service d'alertes SMS et c'est 100 % gratuit. Dès qu'un changement d'horaire de plus de dix minutes survient, tu reçois une notification directement sur ton téléphone.
Concrètement, ça veut dire que tu peux tranquillement siroter un verre, travailler ou juste décompresser sans te demander si ton vol a bougé. Fini, les sprints vers la porte pour réaliser que l'embarquement a été reporté d'une heure.
Profite d'une file prioritaire gratuite au contrôle de sécurité (vols internationaux et domestiques)
YULExpress offre une file prioritaire au contrôle de sécurité à l’Aéroport international Montréal-Trudeau.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Pourquoi faire la file pour passer le contrôle de sécurité à l’Aéroport international Montréal-Trudeau quand tu peux littéralement accéder gratuitement à une ligne VIP?
YULExpress, c'est une file prioritaire vers les vols internationaux (hors États-Unis) ainsi que les vols domestiques (à l'intérieur du Canada), qui ne coûte rien pour ceux et celles qui la connaissent!
Et ça ne prends pas de poignée de main secrète ou une carte de crédit spécifique. Le système est ultra simple : jusqu’à 72 heures avant ton départ, tu choisis une plage horaire en ligne et tu reçois un code QR à présenter une fois à l’aéroport. Le jour J, il suffit de montrer ce code à l’entrée du point de contrôle pour accéder à une file prioritaire. Mieux encore, ta réservation peut inclure jusqu’à dix personnes, ce qui en fait une option parfaite pour les voyages en famille ou avec ton groupe.
Et si ton horaire change à la dernière minute? Aucun stress. YULExpress te permet de modifier ton heure de passage le jour même directement sur la plateforme (selon les disponibilités, mais généralement, c'est assez flexible).
Voilà!
Accède à la file prioritaire gratuite au contrôle frontalier (vols vers les États-Unis)
L'application Mobile Passport Control (MPC) permet d'accéder à une file prioritaire.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Bien que YULExpress (mentionné plus haut) ne soit offert que pour les vols internationaux hors États-Unis et les vols domestiques au Canada, il existe une option similaire et gratuite si tu voyages vers les États-Unis.
Cette fois, par contre, ce n'est pas au contrôle de sécurité que ça se passe, mais au contrôle frontalier, parce que oui, tu dois passer par le prédédouanement américain (U.S. Customs and Border Protection) à Montréal.
Pour en profiter, télécharge l'application Mobile Passport Control (MPC), qui te permet de gagner du temps en remplissant ta déclaration à l'avance, directement sur ton téléphone, avant même d'arriver au poste de douane.
À YUL, tu n'as qu'à enregistrer les informations de ton passeport et à répondre aux questions habituelles liées à l'entrée aux États-Unis. Une fois le tout soumis, tu reçois un code QR valide pendant quatre heures. Dirige-toi ensuite vers la section réservée à ceux et celles qui utilisent MPC, souvent bien moins bondée que les files régulières, puis présente ton code QR et ton passeport à l'agent des douanes pour finaliser le processus.
Petit plus intéressant : tu peux créer jusqu’à douze profils, pour chaque voyageur ou voyageuse de ton groupe, à même un seul formulaire de demande. Résultat : moins d'attente, moins de stress et zéro frais.
Découvre les avantages méconnus que ta ligne aérienne offre
L'application mobile d'Air Canada, qui te permet de réserver, mettre ta carte d'embarquement, suivre les vols, et plus.
Tu n'as pas encore l'application mobile de ta compagnie aérienne? C'est le moment de la télécharger. Enregistrement en ligne, choix du siège (payant ou non), offres de surclassement, carte d'embarquement numérique : tout se gère depuis ton téléphone, avant même de mettre les pieds à l'aéroport.
En prime, ces applications donnent aussi accès au menu et aux services à bord, aux avantages réservés aux membres ainsi qu'à une foule d'autres renseignements utiles pour ton vol. Tu ne fais pas encore partie du programme de fidélité qui t'intéresse? L'inscription est souvent gratuite. Vérifie celui qui correspond à tes besoins et inscris-toi avant de regretter ton choix une fois dans les airs.
Par exemple, Air Canada offre la messagerie texte gratuite à bord de tous ses appareils équipés de la technologie Wi-Fi aux membres Aéroplan. Attention : tu dois ajouter ton numéro Aéroplan à ta réservation avant de terminer ton enregistrement. Ce service permet d'utiliser des applications populaires comme iMessage, WhatsApp, Messenger, Viber et Messages de Google pendant le vol.
Utilise le planificateur de trajets avec IA de YUL
Le planificateur de transit YUL offre le meilleur trajet en temps réel grâce à l'intelligence artificielle.
Propulsé par l'intelligence artificielle, le Planificateur de transit YUL te propose un trajet personnalisé en temps réel, selon ton lieu de départ et l'état de la circulation sur le territoire aéroportuaire. Son but : te guider vers le bon débarcadère et te faire éviter le maximum de trafic pour gagner du temps.
Par exemple, dans le cas fictif ci-dessus, on suggérait le Débarcadère Express P10, desservi par une navette gratuite toutes les cinq minutes. On conseillait aussi d'éviter le débarcadère principal ainsi que le Débarcadère Express P4, qui portaient tous deux la mention « congestion élevée ».
Relaxe dans l'un des nombreux salons et cafés VIP gratuitement ou à bas prix
Le salon Aspire AMEX à l'aéroport de Montréal.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Plusieurs personnes ignorent que l'aéroport de Montréal compte maintenant neuf salons (et espaces) VIP, et non, tu n'as pas besoin d'être une célébrité ou de connaître un mot de passe quelconque pour y accéder. Beaucoup de gens y ont déjà accès gratuitement sans le savoir, ou pourraient facilement y entrer à faible coût.
En plus d'offrir un endroit tranquille où patienter avant l'embarquement, ces espaces proposent souvent des repas, des collations et des boissons à volonté, y compris des consommations alcoolisées et du take out dans certains cas. Même lorsque l'accès est payant, la facture peut donc s'avérer plus avantageuse que celle d'un repas acheté dans les restos de l'aéroport.
Selon le salon choisi, tu pourrais également profiter d'installations comme des douches, des zones de détente, des espaces de travail ou une connexion Wi-Fi performante.
Salons dans la zone domestique :
Salon Aspire | Amex : Situé près de la porte 1 dans la jetée domestique, c'est un petit nouveau à YUL, ouvert en septembre 2025. L'accès est gratuit pour les titulaires de la carte Amex Platinum, de la carte Business Platinum et de la carte Centurion (émise au Canada). Sinon, il est possible d'accéder au salon via Priority Pass et DragonPass (des frais peuvent s'appliquer), ou de payer l'accès directement sur place (environ 60 $ par adulte).
Salon Feuille d'érable Air Canada – Canada : Il est situé près de la porte 5 dans la jetée domestique. Il y a plusieurs moyens d'accéder aux nombreux salons d'Air Canada, comme en détenant un billet en première classe ou en classe affaires, pour un vol d'Air Canada ou d'Emirates. Tu peux aussi y accéder si tu es membre Aéroplan Super Élite, Aéroplan 50 ou Aéroplan 75 ou membre Star Alliance Gold. Les cartes Visa Affaires TD Aéroplan, Affaires CIBC Visa Aéroplan, Affaires Aéroplan American Express, l'une cinq cartes de crédit Aéroplan prestige, la carte Chase Sapphire Reserve ou la Chase Sapphire Reserve pour entreprises t'ouvriront aussi les portes.
Finalement, si tu voyages aux tarifs Économique Privilège, économique Latitude, confort ou économique Flex, tu peux acheter un accès aux salons Feuille d’érable lors de la réservation ou au moins 24 heures avant ton voyage. Ça coûte entre 49 $ et 79 $, selon tes accès. Une cinquantaine de dollars, ça semble beaucoup, mais c'est souvent moins qu'un repas et une seule consommation aux restos de l'aéroport.
Café Air Canada : Ce printemps, Air Canada a ouvert un café inspiré de la scène « third wave », pouvant accueillir 62 personnes, aussi près de la porte 5 dans la jetée domestique. Il est accessible aux mêmes personnes que celles nommées ci-haut. Inspiré du terroir, le menu comprend des sandwichs à la viande fumée, bagels frais, viennoiseries artisanales, vins du domaine L'Orpailleur, gin de la Distillerie du Fjord et bières de la brasserie RJ Brasseur.
Salons pour les vols vers les États-Unis :
Salon Odyssée Desjardins – Plaza Premium lounge : Si tu t'envoles vers les États-Unis et que tu possèdes une carte de crédit Desjardins de la gamme Odyssée ou une Visa Platine, l'accès à ce salon, situé à proximité de la porte 76 jetée transfrontalière, te coûtera entre 0 $ et 21 $. Les personnes possédant les cartes platine d’American Express y ont aussi accès, tout comme ceux et celles qui ont la Visa Infinite Passeport de la Banque Scotia, la carte de crédit Visa Infinite Privilège TD Aéroplan, et la BMO eclipse Visa Infinite Privilege.
Salon Feuille d'érable Air Canada – États-Unis : Il est situé à la porte 73 de la jetée transfrontalière. Lire plus haut pour connaître les accès aux salons d'Air Canada, qui sont les mêmes dans toutes les zones.
Salons pour les vols à l'International :
Salon Banque Nationale : L’accès à ce salon, situé près de la porte 53, est gratuit pour les titulaires d'une carte Mastercard World Elite de la Banque Nationale, qui peuvent inviter une personne et deux enfants de 12 ans ou moins. Les membres des programmes Priority Pass ou DragonPass peuvent également y entrer, mais des frais d’accès s’appliquent. Les titulaires d’autres cartes de la Banque Nationale bénéficient d’un rabais de 25 % sur le tarif régulier. Enfin, les cartes Platine d’American Express permettent aussi un accès gratuit au salon.
Salon Odyssée Desjardins : Ce salon, qui peut accueillir jusqu'à 260 personnes, est accessible pour les mêmes personnes que l'autre salon Desjardins ci-haut. Il est situé près de la porte 63 de la zone internationale.
Salon Air France KLM : Niché entre les portes 55 et 57, ce salon est accessible aux personnes voyageant en classe affaires avec Air France-KLM, mais également à ceux et celles qui ont la Priority Pass et la DragonPass, moyennant un coût d'entrée (bien que ces personnes n'aient pas la priorité si c'est complet)*. Les titulaires des cartes cartes platines d’American Express peuvent y entrer gratuitement avec un.e invité.e, tout comme les personnes ayant une carte Aventura CIBC Visa Infinite, Aventura Or CIBC Visa, Visa Infinite Passeport Banque Scotia, Mastercard BMO Ascend World Elite ou une Visa Infinite Privilège*.
* À noter que l'accès au salon est réservé exclusivement à la clientèle admissible d'Air France et de KLM de entre 15 h 30 et 18 h 30.
Salon Feuille d'érable - Air Canada : Il est situé à la porte 52 dans la zone internationale. Lire plus haut pour connaître les accès aux salons d'Air Canada, qui sont les mêmes dans toutes les zones.
Salon Aspire International : Ce dernier, qui vient d'ouvrir ces portes au cours de la dernière année, est tout près du salon Feuille d'érable, soit à côté de la porte d'embarquement 53 en zone internationale. Les accès sont les mêmes que l'autre salon Aspire ci-haut.
Bref, prends quelques minutes pour vérifier les avantages associés à tes cartes de crédit. Celle-ci pourrait te donner accès à certains de ces salons même si elle n'a pas été mentionnée ici : ça vaut vraiment la peine de vérifier les avantages inclus dans ton contrat.
Sinon, si tu voyages souvent, un abonnement Priority Pass ou DragonPass peut rapidement devenir rentable quand on considère que la plupart des lounges offrent repas, collations et boissons à volonté.
En fait, dans bien des cas, payer l'accès à un lounge revient moins cher que de manger dans un resto d'aéroport… sans parler du confort et du calme en bonus!
Évite la zone d'enregistrement
La zone d'enregistrement et de dépôt des bagages peut souvent s'avérer chaotique pendant les périodes achalandées.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Évidemment, voyager avec un simple bagage de cabine peut faire toute la différence. En combinant cette habitude aux astuces mentionnées plus haut, il est parfois possible d'arriver à l'aéroport, de franchir le contrôle de sécurité et de rejoindre sa porte d'embarquement en un temps record. En prime, voyager sans bagage enregistré élimine le risque que la ligne aérienne le perde ou qu'il soit retardé.
Par contre, ce n'est pas toujours possible. Néanmoins, la plupart des compagnies aériennes permettent désormais de s'enregistrer en ligne et d'obtenir sa carte d'embarquement directement sur son téléphone grâce à leur application mobile.
Sur place, il ne te reste qu'à imprimer ton étiquette à bagage en soute, à déposer ta valise à une borne libre-service (si ta compagnie offre ce service) et à filer directement vers le contrôle de sécurité, ou vers YULExpress, si tu prends des notes en lisant ceci.
Bénéficie d'une ligne prioritaire aux douanes canadiennes gratuitement
La voie express de l'agence des services frontaliers à l'aéroport de Montréal.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Les raccourcis à l'aéroport ne se limitent pas au départ. Au retour, alors que tu as juste hâte d'arriver chez toi, il y a un incontournable à utiliser : l'application mobile ArriveCAN. Elle te permet de passer plus rapidement les contrôles frontaliers grâce à une voie réservée aux personnes qui remplissent leur déclaration à l'avance.
Avant ton arrivée au Canada, tu peux soumettre les renseignements demandés directement dans l'application, jusqu'à 72 heures avant l'atterrissage. Une fois à l'aéroport, il ne reste qu'à te diriger vers la ligne prioritaire, à confirmer ou à mettre à jour les informations à une borne électronique, à imprimer le reçu et à le présenter au personnel douanier.
Pendant les périodes les plus achalandées, cette démarche peut réduire considérablement le temps passé à faire la file et te permettre de quitter l'aéroport beaucoup plus rapidement.
Utilise les services de l'équipe de facilitation
Voyager avec des besoins particuliers, c'est possible et accessible, puisqu'une voie dédiée est aménagée au contrôle de sécurité pour les familles et les personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps ou d'assistance. Les équipements y sont adaptés aux articles encombrants : fauteuils roulants, aides à la mobilité, dispositifs médicaux, bagages spécialisés : tout passe sans problème.
Le personnel est là pour accompagner quiconque en a besoin, sans jugement et sans précipitation. Du côté des médicaments et équipements médicaux (implants, orthèses, seringues, etc.), la limite habituelle de 100 ml ne s'applique pas. Il suffit de les identifier clairement dans tes bagages et, si nécessaire, d'avoir un document explicatif sous la main pour faciliter l'échange avec les agent.e.s.
Et si le détecteur de métaux ou le scanner corporel n'est pas une option pour toi, une fouille manuelle peut être demandée à la place.
Vérifie si tu as droit à un bagage gratuit
Avant de payer pour ton bagage enregistré, regarde deux fois : tu y as peut-être déjà droit gratuitement.
Du côté d'Air Canada, certaines cartes de crédit TD Aéroplan t'offrent ton premier bagage gratuit, et le titulaire de la carte n'est pas le ou la seul.e à en profiter : jusqu'à huit personnes sur la même réservation y ont droit aussi, tant que le vol part sur Air Canada. Les cartes admissibles sont la TD Aéroplan Visa Infinite, la TD Aéroplan Visa Infinite Privilège et la TD Aéroplan Visa Affaires.
Chez WestJet, le premier bagage enregistré est gratuit pour les membres Récompenses WestJet (Argent, Or, Platine), les détenteurs de la Mastercard World Elite de WestJet RBC et ceux et celles qui voyagent avec un tarif EconoFlex, Premium ou Affaires.
Bref, ça vaut la peine de vérifier ta carte ou ton statut avant d'arriver au comptoir : tu pourrais économiser des dizaines de dollars sans rien faire.
Accède aux avantages des membres Aéroplan
Gratuit à l'inscription, le programme Aéroplan est l'un des meilleurs alliés pour les Canadiens et Canadiennes qui voyagent. Chaque dollar dépensé avec une carte partenaire se transforme en points échangeables contre des vols, des nuits d'hôtel, des locations de voiture, des cartes-cadeaux, notamment à l'aéroport.
Mais Aéroplan, c'est plus que des points à la caisse. Selon ton niveau de statut, tu peux débloquer des avantages concrets sur tes vols Air Canada : accès à des files prioritaires, entrée dans les salons aéroportuaires, voire des surclassements.
Et si tu veux faire travailler tes points au quotidien, pense à connecter ton compte Aéroplan à tes autres applications. Starbucks, Marriott Bonvoy, Uber, Park'N Fly, Amazon... tous ces partenaires te permettent d'accumuler des points sur des dépenses que tu ferais de toute façon. Petit exemple concret : chaque trajet Uber vers ou depuis un aéroport te rapporte un point par dollar dépensé. Ça s'additionne vite.
Obtiens un service accéléré grâce au programme NEXUS (voyage aux États-Unis)
Les personnes qui voyagent régulièrement aux États-Unis pourraient vraiment bénéficier du programme NEXUS. Il permet de passer plus rapidement aux douanes et aux contrôles de sécurité, autant au Canada qu'aux États-Unis grâce à des files réservées aux membres, que ce soit à l'aéroport, aux postes frontaliers terrestres ou aux bornes électroniques.
Actuellement, le coût est de 120 $ US pour une adhésion de cinq ans (soit environ 165 $ CA, donc un peu moins de 35 $ par année).
Encore mieux : plusieurs cartes de crédit canadiennes offrent un crédit NEXUS. Donc, si tu achètes l'adhésion avec cette dernière, ils te sont partiellement remboursés. C'est notamment le cas de la carte BMO éclipse Visa Infinite Privilege et la carte Mastercard BMO Ascend World Elite (jusqu'à 200 $ de crédit), la carte Aventura CIBC Visa Infinite (jusqu'à 160 $ de crédit), la carte Visa Infinite TD Aéroplan, la carte Prestige Aéroplan American Express, carte Platine - ou Platine entreprise - American Express (jusqu'à 100 $ de crédit).
Un seul bémol : contrairement à la majorité des trucs de pro de cette liste, le processus ne se fait pas en claquant des doigts. Après la demande en ligne, il faut attendre l'approbation conditionnelle, puis passer une entrevue avec les douaniers canadiens et américains.
Mais une fois ta carte en main? Fini les files d'attente aux aéroports et aux frontières. Et ça, ça vaut largement l'attente si tu voyages souvent chez nos voisins du sud.
Profite d'un service accéléré au contrôle de sécurité (voyage aux États-Unis)
Moins connu que NEXUS, le programme TSA Pre✓ est pourtant un avantage non négligeable pour quiconque prend l'avion vers les États-Unis. Géré par le département américain de la Sécurité intérieure, il donne accès à des voies de sécurité accélérées dans des centaines d'aéroports aux États-Unis, peu importe que ton vol soit intérieur ou international.
La bonne nouvelle pour les Canadien.ne.s : si tu détiens déjà une carte NEXUS, tu y as automatiquement accès. Pas besoin de t'inscrire séparément. Concrètement, ça veut dire que tu passes à la sécurité sans retirer tes chaussures, ta ceinture ou ton manteau, et sans sortir ta trousse de liquides de ton bagage. À Montréal-Trudeau, une file dédiée TSA PreCheck est disponible directement dans la zone de précontrôle américain.
Bref, si NEXUS te fait économiser du temps à l'arrivée, TSA PreCheck s'occupe du départ.
Profite de tous les avantages offerts par ta carte de crédit sans exception
Ta carte de crédit cache peut-être plus d'avantages que tu ne le crois à l'aéroport.
La Visa Infinite Privilege, par exemple, ouvre la porte à pas mal de privilèges à Montréal-Trudeau : files prioritaires aux contrôles de sécurité, accès aux salons VIP Odyssée Desjardins et Air France KLM, et 10 % de rabais sur le service de voiturier de l'aéroport.
Les cartes de crédit Aéroplan donnent aussi accès à plusieurs de ces avantages. Avant ton prochain départ, ça vaut la peine de relire les bénéfices associés à ta carte, car tu pourrais être agréablement surpris.e!
Habille-toi en VIP, pour être plus VIP
Oui, c'est superficiel, et personne ne le dira officiellement, mais plusieurs ancien.ne.s employé.e.s de compagnies aériennes et voyageurs et voyageuses se sont confié.e.s sur les forums anonymes, tels Reddit et Quora, ou sur divers blogs de voyage. Ces personnes sont plutôt unanimes sur un point : une tenue soignée peut jouer en ta faveur.
L'idée, c'est que dans les situations ambiguës, soit un surclassement de courtoisie à attribuer ou un embarquement anticipé à offrir, par exemple, le personnel aurait tendance à choisir la personne qui « fait professionnelle ». Pas par snobisme, mais parce que ça colle à l'image « haut de gamme » que la compagnie veut projeter en classe affaires. Les critères officiels restent bien sûr le statut de fidélité, la disponibilité des sièges et les aléas opérationnels. Mais quand deux personnes sont à égalité? La tenue peut faire la différence.
Au-delà des surclassements, une apparence soignée envoie un signal implicite de respect des codes de la cabine : peu de chance de pieds nus sur l'accoudoir du voisin, pas de vidéos TikTok à plein volume, une hygiène irréprochable. Dans un espace aussi confiné qu'un avion, où les autres passagers et passagères ont parfois payé très cher pour leur siège, ce genre de détail compte plus qu'on ne le pense.
Pas besoin de monter à bord en complet. Mais un look propre et un minimum d'effort vestimentaire pourraient t'ouvrir des portes... discrètement.
Fais preuve de gentillesse et tu auras peut-être de belles surprises
C'est un hack qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux : offrir un petit quelque chose aux agentes et agents de bord en montant dans l'avion. Une carte-cadeau, des sucreries, un mini sac-cadeau avec des collations ou autre… Certaines personnes demandent même en ligne combien de sacs il faut apporter pour couvrir toute l'équipe!
Soyons clairs : ça doit se faire sans attente, juste pour faire plaisir. Le personnel de bord travaille fort et un geste gentil, ça fait toujours du bien. Mais soyons honnêtes : quand l'équipe a des petits privilèges à distribuer (une couverture supplémentaire, un verre de vin, des collations en extra, un surclassement de dernière minute), elle va pas mal plus souvent les offrir à ses chouchous qu'à la personne qui se plaint depuis l'embarquement.
Bref : un sourire, un « merci » sincère, un peu de patience quand ça brasse… c'est gratuit, ça part du bon pied, et qui sait, ça pourrait te valoir un petit extra. La gentillesse, ça revient souvent par où c'est parti.
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