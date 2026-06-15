Ce nouvel aéroport près de Montréal est maintenant ouvert et dessert ces 11 villes au pays

Attends de voir à quoi ça ressemble! 😍

Un avion de Porter. Droite : une borne d'enregistrement à l'aéroport MET.

Le nouvel aéroport métropolitain de Montréal (MET), à Saint-Hubert, reliera 11 nouvelles villes au Canada.

Dennizn | Dreamstime, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est : après des mois d’attente, le jour J est enfin arrivé. Une nouvelle ère du transport aérien vient de commencer alors que l’aéroport métropolitain de Montréal (MET), situé à Saint-Hubert, vient d’être officiellement inauguré. Une dizaine de nouvelles villes au Canada sont maintenant desservies à partir de la Rive-Sud. On fait le point.

À lire également : L’aéroport de Montréal construit une nouvelle section et voici à quoi ça ressemblera

Depuis ce lundi 15 juin, plusieurs Québécois et Québécoises n’ont plus besoin d’aller jouer dans le trafic pour se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau afin de prendre un vol vers Halifax, Toronto ou Vancouver.

À l’instar de nombreuses grandes villes à travers le monde, la métropole se dote ainsi d’un second aéroport afin d’offrir une expérience bonifiée aux voyageurs et voyageuses.

Le principal utilisateur de ce terminal de 21 000 m², qui compte neuf passerelles d’embarquement et 900 sièges dans ses salons d’attente, est le transporteur ontarien Porter Airlines. C’est d’ailleurs cette compagnie qui propose, depuis ce lundi, des vols vers quelque 11 villes d’un océan à l'autre au départ de Saint-Hubert.

Un premier vol inaugural à destination de Vancouver, en Colombie-Britannique, a d'ailleurs quitté le tarmac en matinée.

Il faut dire que la compagnie québécoise Pascan Aviation desservait déjà Saint-Hubert vers plusieurs destinations, dont Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine et Québec, mais à partir de l'ancien terminal de l'aéroport. C'est maintenant chose du passé, puisque toutes ses activités ont été transférées au MET.

Avec ses 40 vols quotidiens, le MET prévoit accueillir près d'un million de voyageurs et de voyageuses dès sa première année d'exploitation. D'ici 2029, ce nombre pourrait grimper à quatre millions par année, soit un achalandage comparable à celui des aéroports d'Ottawa, de Winnipeg et d'Halifax.

Voici les 11 villes maintenant desservies à partir de Saint-Hubert :

Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Fréquence : 27 x par semaine

St. John's (YYT)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier

Vancouver (YVR)

Fréquence : 14 x par semaine

Pearson de Toronto (YYZ)

Fréquence : 20 x par semaine

Edmonton (YEG)

Fréquence : 7 x par semaine

Halifax (YHZ)

Fréquence : 14 x par semaine

Calgary (YYC)

Fréquence : 7 x par semaine

Winnipeg (YWG)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier

Charlottetown (YYG)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier

Hamilton (YHM)

Fréquence : 14 x par semaine

Moncton (YQM)

Fréquence : 7 x par semaine, selon un itinéraire saisonnier

Porter Airlines souligne que le MET sera desservi par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places et des Embraer E195-E2 de 132 places. À bord, aucun siège du milieu n’est proposé.

Le nouvel aéroport en bref

Le MET a été conçu pour offrir une expérience plus simple et plus rapide à sa clientèle. Contrairement à l’aéroport Montréal-Trudeau, il n’est pas nécessaire d’arriver plusieurs heures à l’avance.

Le stationnement se trouve à une vingtaine de mètres de l’entrée principale. Quelques pas plus loin, les bornes d’enregistrement et les comptoirs de dépôt des bagages sont déjà à portée de main.

Une fois l’une des trois files de contrôle de sécurité franchie, les voyageurs et voyageuses se retrouvent dans le salon d’attente, où plusieurs clins d’œil rappellent l’histoire de l’aviation à Saint-Hubert. L’un d’eux souligne notamment le passage du dirigeable R-100 à l’aéroport en 1930.

L’endroit se distingue par son design épuré, son ambiance chaleureuse et sa grande luminosité, rendue possible grâce aux immenses fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. Certaines offrent même une vue sur Montréal.

L’offre commerciale de l’aérogare mise entièrement sur des enseignes d’ici, avec notamment un restaurant Bâton Rouge, un Café Dépôt ainsi qu’une boutique d’articles de voyage.

Pour s’y rendre, une navette express baptisée METbus relie directement la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke à l’aérogare. Le service est assuré toutes les 35 minutes par le Réseau de transport de l’agglomération de Longueuil (RTL).


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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