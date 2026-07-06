Action collective contre 8 compagnies aériennes pour vols annulés durant la pandémie

Des centaines, voire des milliers de dollars pourraient t'attendre!

Un avion d'Air Canada

Une action collective contre 8 compagnies aériennes, dont Air Canada, pour vols annulés durant la pandémie a été approuvée.

Adam Khan | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as acheté un billet d'avion ou un forfait voyage qui a fini par être annulé pendant la pandémie de COVID-19, sache que la Cour d'appel du Québec a autorisé une action collective contre plusieurs grandes compagnies aériennes et voyagistes. Tu pourrais recevoir un remboursement complet en plus d'un petit bonus.

À lire également : Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche

Les transporteurs en question sont Air Canada, Air Transat, WestJet Sunwing ainsi que leurs filiales.

L'action collective concerne essentiellement les billets d'avion et les forfaits voyage dont le coût n'a jamais été remboursé, ou ne l'a été qu'après un long délai, à la suite d'annulations survenues pendant la pandémie.

Qui est admissible à cette action collective?

Le groupe visé comprend toutes les personnes physiques qui, au Québec, ont acheté un billet d'avion ou un forfait voyage vendu directement par l'une des entreprises visées, soit :

  • Air Transat
  • Transat Tours Canada
  • Air Canada
  • Société en commandite Touram (Vacances Air Canada)
  • WestJet
  • WestJet Vacations
  • Sunwing Airlines
  • Vacances Sunwing

Pour être admissible, ce vol ou ce forfait doit avoir été annulé en raison de la pandémie, et la personne doit soit ne jamais avoir reçu de remboursement, soit avoir été remboursée seulement après un certain délai, en tout ou en partie, par un tiers ou par l'entreprise qui lui a vendu le billet ou le forfait.

Ces personnes sont automatiquement inscrites au recours collectif et aucun formulaire d'inscription n’est nécessaire.

Toutefois, celles qui préfèrent ne pas participer et conserver le droit d'entreprendre leurs propres démarches doivent plutôt s'exclure du recours, selon les directives du document légal, et ce, avant le 1er août prochain.

Combien peut-on réclamer?

Les conclusions recherchées dans cette action collective incluent le remboursement intégral du prix payé pour le billet d'avion ou le forfait voyage annulé, avec intérêts au taux légal, fixé à 5 %.

S'ajoutent à ça deux montants forfaitaires réclamés pour chaque membre du groupe : 250 $ pour troubles et inconvénients, et 250 $ à titre de dommages punitifs, également avec intérêts.

Les personnes qui avaient accepté un crédit voyage plutôt qu'un remboursement pourraient aussi voir la Cour leur permettre d'annuler ce crédit pour réclamer un remboursement complet.

Ces montants demeurent pour l'instant des demandes formulées dans le cadre du recours, et rien n'est garanti tant qu'un jugement final n'aura pas été rendu.

Pour plus d'informations sur l'autorisation de l'action collective, c'est par ici.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
air canada covid-19 action collective air transat recours collectif sunwing westjet Action collective
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Cartes de crédit prépayées : Une action collective est approuvée et tu peux réclamer ton dû

Un maximum de 100 $ qui se prend bien et qui ne demande pas de reçu!

Action collective contre les trains de banlieue : Voici comment réclamer jusqu'à 145 $

L'une des rares fois que tes retards de train te rapportent quelque chose.🤑

Tu peux réclamer jusqu’à 100 $ si tu as acheté des cartes de crédit prépayées au Québec

Même pas besoin de reçu!

Action collective contre l'ARC : certains Canadiens peuvent réclamer jusqu'à 5 200 $

Des milliers de personnes sont admissibles, vérifie si t'en fais partie. 💰

Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon

Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!

Recours collectif des cartes de crédit prépayées : La date pour réclamer MAX 100$ approche

Tic, tac! Plus que quelques jours pour envoyer ton formulaire et tu n'as même pas besoin de reçu! 🤑

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Le montant a même augmenté! 🤑

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances!

Le nouveau « Lagon Tropical » a ouvert près de Laval et voici à quoi ça ressemble (PHOTOS)

Digne d'un resort dans le Sud, sans le prix du billet d'avion! 😍

Le top mondial des meilleurs passeports est sorti et celui du Canada a mauvaise mine

Le passeport canadien ne te mène plus aussi loin que tu pense.

Cet organisateur au IKEA coûte 19,99 $ et c’est un « must » pour ta petite cuisine

À ce prix-là, ça vaut le coup d'oeil!

13 des meilleurs casse-croûtes au Québec pour satisfaire ton « craving » de fruits de mer

C'est l'heure d'offrir un solide « road trip » à tes papilles!

Les aubaines de juillet sont dévoilées chez Costco et voici 14 des meilleurs « deals »

On a fait les calculs pour que tu saches lesquels valent vraiment la peine.

Un requin blanc de plus de 700 livres a été repéré dans le Saint-Laurent ce week-end

Une femelle qui mesure plus de 10 pieds. 🦈