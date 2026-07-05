Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances!

Une personne âgée qui tient de l'argent.

Jusqu'à 2 400 $ seront versés ce mois-ci avec le Régime de rentes du Québec !RRQ) de Retraite Québec.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu comptes parmi les nombreuxses personnes dans la province qui touchent la prestation mensuelle du Régime de rentes du Québec (RRQ), un dépôt de Retraite Québec s'en vient ce mois-ci. Selon ta situation, la somme à recevoir pourrait grimper jusqu'à 2 400 $.

À lire également : 7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir en juillet

Pour celles et ceux qui découvrent le marché du travail, un rappel s'impose : le RRQ est un régime public financé par des cotisations prélevées à même le salaire.

Dès ton tout premier emploi au Québec, tu y contribues automatiquement, sans aucune démarche d'inscription à faire. Le régime ne sert d'ailleurs pas uniquement à la retraite : il prévoit aussi une protection en cas d'invalidité et un soutien pour les proches lors d'un décès.

D'où vient le montant de ta rente?

Le montant auquel tu as droit n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Il repose sur trois éléments combinés : le nombre d'années pendant lesquelles tu as cotisé, les revenus de travail déclarés au fil de ta carrière, et l'âge choisi pour commencer à toucher tes prestations.

Il est possible de faire une demande dès 60 ans, mais la rente sera alors réduite de façon permanente. En attendant jusqu'à 65 ans, tu reçois le montant plein calculé selon tes cotisations accumulées. Et en patientant jusqu'à 72 ans, ta prestation mensuelle sera considérablement bonifiée.

Voici les plafonds mensuels applicables en ce moment :

  • Dès 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (64 % du montant de référence);
  • À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (rente complète);
  • À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence).

Il s'agit toutefois de plafonds théoriques. En pratique, la grande majorité des prestataires touchent un montant moins élevé, proportionnel à ce qu'ils et elles ont réellement cotisé durant leur vie active.

Aussi, si tu as atteint l'âge vénérable de 65 ans et que tu travailles toujours, cotiser au RRQ devient facultatif, tant pour toi que pour ton employeur.

Le versement de ce mois-ci sera effectué par Retraite Québec le 31 juillet. La plupart des institutions financières créditent les comptes dès cette date.

Pour vérifier tes droits ou consulter l'ensemble des programmes offerts, rends-toi sur le site officiel de Retraite Québec.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
régime de rentes du québecrrqretraite québecretraite au quebecgouvernement du québecprestations et crédits
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrivent cette semaine et voici quand

Salut, la belle fin de mois! 🤑

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui a de quoi faire sourire! 🤑

Jusqu'à 2 400 $ versés ce mois-ci avec le Régime de rentes du Québec : Voici quand

Un bon petit montant pour arrondir les fins de mois!

Le versement du Régime de rentes du Québec allant jusqu'à 2 400 $ arrive très bientôt

Ça finit bien le mois! 🤑

12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en juillet 2026

Prépare ta liste d'achat!

Des images de l'arrestation d'All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, publiées

Il avait entrepris de faire retirer ses tatouages pour compliquer son identification. 😮

Le top mondial des meilleurs passeports est sorti et celui du Canada a mauvaise mine

Le passeport canadien ne te mène plus aussi loin que tu pense.

Costco offre une trouvaille pratique et luxueuse pour 65 % moins chère que sur Amazon

Attention : tu pourrais te créer un nouveau besoin!

6 petites villes magnifiques près de Québec qui valent le road trip cet été

Ton escapade d'un week-end t'attend!

Cette activité unique au Québec te fait pédaler sur des rails au milieu de jolis paysages

Juste OUI! 🚲

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Le montant a même augmenté! 🤑

7 crédits d'impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci

Ton porte-monnaie se portera mieux après tous ces versements!💰

Cette auberge au Québec te plonge dans une ambiance tropicale le temps d'une journée

Décrocher au bord de l'eau, c'est OUI!

Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois d'août 2026 au Québec

Voici à quoi t'attendre pour clore l'été en beauté (ou presque). ☀️