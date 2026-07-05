Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés ce mois-ci et voici quand
Une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances!
Si tu comptes parmi les nombreuxses personnes dans la province qui touchent la prestation mensuelle du Régime de rentes du Québec (RRQ), un dépôt de Retraite Québec s'en vient ce mois-ci. Selon ta situation, la somme à recevoir pourrait grimper jusqu'à 2 400 $.
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Pour celles et ceux qui découvrent le marché du travail, un rappel s'impose : le RRQ est un régime public financé par des cotisations prélevées à même le salaire.
Dès ton tout premier emploi au Québec, tu y contribues automatiquement, sans aucune démarche d'inscription à faire. Le régime ne sert d'ailleurs pas uniquement à la retraite : il prévoit aussi une protection en cas d'invalidité et un soutien pour les proches lors d'un décès.
D'où vient le montant de ta rente?
Le montant auquel tu as droit n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Il repose sur trois éléments combinés : le nombre d'années pendant lesquelles tu as cotisé, les revenus de travail déclarés au fil de ta carrière, et l'âge choisi pour commencer à toucher tes prestations.
Il est possible de faire une demande dès 60 ans, mais la rente sera alors réduite de façon permanente. En attendant jusqu'à 65 ans, tu reçois le montant plein calculé selon tes cotisations accumulées. Et en patientant jusqu'à 72 ans, ta prestation mensuelle sera considérablement bonifiée.
Voici les plafonds mensuels applicables en ce moment :
- Dès 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (64 % du montant de référence);
- À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (rente complète);
- À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence).
Il s'agit toutefois de plafonds théoriques. En pratique, la grande majorité des prestataires touchent un montant moins élevé, proportionnel à ce qu'ils et elles ont réellement cotisé durant leur vie active.
Aussi, si tu as atteint l'âge vénérable de 65 ans et que tu travailles toujours, cotiser au RRQ devient facultatif, tant pour toi que pour ton employeur.
Le versement de ce mois-ci sera effectué par Retraite Québec le 31 juillet. La plupart des institutions financières créditent les comptes dès cette date.
Pour vérifier tes droits ou consulter l'ensemble des programmes offerts, rends-toi sur le site officiel de Retraite Québec.
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