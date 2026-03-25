Le versement du Régime de rentes du Québec allant jusqu'à 2 400 $ arrive très bientôt

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De l'argent canadien.

Le versement du Régime de rentes du Québec, dont le montant va jusqu'à 2 400 $, sera versé très bientôt.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Des dizaines de milliers de retraité.e.s québécois.es vont recevoir leur paiement mensuel du Régime de rentes du Québec (RRQ) dans les prochains jours. Selon ton profil de cotisation, le dépôt peut représenter jusqu'à 2 400 $ en un seul versement. Ce n’est donc pas de quoi bouder Retraite Québec.

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Dès ton entrée sur le marché du travail, une portion de ton salaire est automatiquement dirigée vers ce régime public sans démarche de ta part. Ce mécanisme de cotisation obligatoire s'applique à l'ensemble des travailleur.se.s de la province et garantit une source de revenus à la retraite.

Le régime prévoit aussi des protections pour les situations imprévues : une rente d'invalidité pour ceux et celles qui ne peuvent plus travailler, ainsi que des prestations aux proches en cas de décès d'un.e assuré.e.

Combien vas-tu recevoir?

Le montant de ta rente est calculé à partir de trois facteurs principaux : le nombre d'années pendant lesquelles tu as cotisé, tes revenus de travail, et l'âge auquel tu décides de commencer à toucher ta prestation.

Il est possible de demander la rente dès 60 ans, mais cette option entraîne une réduction permanente du montant versé. La prestation pleine est accessible à 65 ans, et attendre jusqu'à 72 ans te donne droit à une rente bonifiée de façon significative.

Voici un aperçu des montants maximaux mensuels applicables en 2026 :

  • 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (64 % du montant de référence)
  • 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (prestation complète à 100 %)
  • 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence)

Ces chiffres sont des plafonds théoriques. Dans les faits, la majorité des bénéficiaires touchent un montant inférieur, calculé en fonction de leur historique de cotisation personnel.

Bon à savoir : si tu continues de travailler après 65 ans, tu n'es plus tenu.e de cotiser au RRQ et ton employeur non plus.

À quelle date ton argent sera-t-il disponible?

Le virement de ce mois-ci est prévu pour le 31 mars. Retraite Québec effectuera le transfert ce jour-là, et la grande majorité des institutions financières créditeront les comptes dès la même date.

Si tu cumules le RRQ avec la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), tu recevras deux dépôts séparés en fin de mois. Un coup de pouce double pour financer tes dépenses courantes et établir ton budget de mai.

Pour connaître le détail de tes prestations ou explorer les autres programmes offerts par Retraite Québec, le site officiel reste la référence incontournable.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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