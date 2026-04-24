Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 395 $ seront versés très bientôt et voici quand
À temps pour bien finir le mois financièrement!
Tu fais partie des centaines de milliers de personnes qui touche une somme issue du Régime de rentes du Québec (RRQ)? Bonne nouvelle : le versement d’avril arrive très bientôt, et selon ton historique de cotisation, le montant déposé directement dans ton compte peut aller jusqu’à 2 395 $ en un seul virement.
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Géré par Retraite Québec, le RRQ est un régime public financé par les cotisations retenues automatiquement sur les salaires. Dès le premier emploi occupé en province, chaque travailleuse et travailleur y cotise sans avoir de démarche à effectuer.
Le régime couvre aussi d’autres situations. Il prévoit notamment une aide financière en cas d’invalidité et des prestations pour les proches en cas de décès.
Combien vas-tu recevoir?
Le montant de ta rente dépend de trois facteurs : la durée pendant laquelle tu as cotisé au régime, les revenus accumulés tout au long de ta carrière, et l’âge auquel tu as commencé à toucher tes prestations.
Il est possible de faire une demande dès 60 ans, mais le montant sera réduit par rapport à la rente complète. C’est à 65 ans qu’on y accède à 100 %.
Et pour celles et ceux qui choisissent d’attendre jusqu’à 72 ans avant de soumettre leur demande, le versement mensuel peut atteindre son plafond le plus élevé.
Voici les montants maximaux en vigueur ce mois-ci :
- 60 ans : jusqu’à 964,90 $ par mois (64 % du montant de référence)
- 65 ans : jusqu’à 1 507,65 $ par mois (rente à 100 %)
- 72 ans : jusqu’à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence)
Ces chiffres correspondent aux plafonds théoriques du régime. Dans la réalité, la grande majorité des prestataires reçoivent un montant inférieur, calculé en fonction des cotisations réellement accumulées au fil du temps.
À noter aussi : si tu continues de travailler après 65 ans, la cotisation au RRQ devient facultative, autant pour toi que pour ton employeur.
Quelle est la date exacte du versement?
Pour avril 2026, Retraite Québec procédera au virement le 30 avril. La plupart des institutions financières créditent les comptes dès cette journée-là.
Tu reçois à la fois le RRQ et la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)? Deux dépôts distincts pourraient alors apparaître en fin de mois — une bonne occasion de planifier ton budget de mai à l’avance.
Pour consulter le détail de tes droits ou découvrir tous les programmes auxquels tu as accès, rends-toi sur le site officiel de Retraite Québec.
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