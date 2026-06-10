La carte annuelle de la Sépaq à 30 % de rabais dès aujourd'hui et ça s'annonce coriace
Spoiler : tu ne seras pas tout seul à rafraîchir la page à midi.
Plusieurs l'attendent année après année et, cette fois, c'est officiel : la Sépaq offre sa carte annuelle à 30 % de rabais dès aujourd'hui. Avec une quantité limitée de cartes disponibles, il vaut mieux ne pas traîner.
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Grâce à la mesure Accès nature du ministère de l'Éducation, le gouvernement du Québec subventionne une bonne portion du prix régulier de la carte annuelle Parcs nationaux du Québec. Résultat : tu peux te la procurer à 65,10 $ (taxes incluses) au lieu du plein tarif.
La mise en vente se fait en ligne à partir de ce midi, soit le mercredi 10 juin 2026. Une salle d'attente virtuelle sera en place pour gérer l'affluence sur le site. Tu peux te joindre à la file dès 11 h 30 pour réserver ta place avant le coup d'envoi officiel. Environ 57 400 cartes sont disponibles, et l'offre est valide uniquement en ligne et pour l'achat d'une nouvelle carte.
Dans le passé, la vente a été victime de son propre succès : des dizaines de milliers de personnes en salle d'attente virtuelle et des délais qui s'étiraient pendant des heures.
La carte annuelle donne un accès illimité à tous les parcs nationaux gérés par la Sépaq pendant 12 mois, plus une série d'avantages exclusifs, comme une nuitée en camping gratuite, un laissez-passer d'une journée pour une personne de ton entourage et autre.
Si tu détiens déjà ton abonnement pour l'année, tu peux quand même participer. Tu as la possibilité de choisir une date d'activation entre juin 2026 et mai 2027, ce qui te permet d'éviter tout chevauchement avec ta carte actuelle. Assure-toi de vérifier ta date d'échéance avant de finaliser l'achat. Une pièce d'identité sera demandée à ton arrivée dans un parc.
À noter que les enfants de 17 ans et moins ont accès gratuitement aux parcs nationaux de la province et n'ont pas besoin d'une carte annuelle.
Vente de la carte annuelle Parcs nationaux du Québec
Prix : 65,10 $ (taxes incluses)
Quand : Mise en vente ce mercredi 10 juin 2026 à 12 h, en ligne seulement