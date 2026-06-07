Ce petit village au bord de l'eau fait partie des plus beaux au Québec et vaut le road trip

Tu peux même trouver des pierres semi-précieuses à la plage!

Une personne au bord de l'eau. Droite : Une vielle usine dans un port au Québec.

Voyage au Québec : Ce petit village fait partie des plus beaux de la province.

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Éditrice Junior

Il serait bien dommage pour les âmes voyageuses qui habitent au Québec de négliger notre belle province quand vient le temps d'organiser des escapades, surtout si les petites bourgades qui ont tout d'une carte postale sont des destinations de rêve à leurs yeux. Tu te reconnais dans cette description? Alors cet été, prévois un voyage à L'Anse-à-Beaufils, un magnifique hameau reconnu par L’Association des plus beaux villages du Québec, niché dans le territoire de la ville de Percé.

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Avec ses airs de quartier maritime, le fleuve et ses petites maisons adorables, c'est un endroit tout indiqué pour te laisser porter par le rythme paresseux des journées estivales.

Ce petit port de pêche typique de la Gaspésie charme instantanément les personnes de passage. Entre le bord de mer, les bateaux qui dansent au gré des vagues et les paysages côtiers à perte de vue, difficile de ne pas ralentir le pas pour profiter du décor.

Si tu visites les environs durant la saison chaude, fais un détour par la plage de l'Anse-à-Beaufils, située à seulement quelques minutes du coeur du village. Reconnue pour ses agates et ses jaspes, deux types de pierres semi-précieuses que l'on peut parfois apercevoir sur le rivage, elle attire autant les amateurs et amatrices de baignade que les adeptes de longues promenades les pieds dans le sable. Même si l'eau demeure plutôt fraîche, elle atteint généralement sa température la plus agréable vers la mi-juillet et en août.

L'un des incontournables du coin reste toutefois La Vieille Usine. Installé entre la rivière et la mer, ce lieu culturel unique rassemble sous un même toit une salle de spectacle, une galerie d'art contemporain, une boutique ainsi qu'un restaurant. L'endroit contribue largement au dynamisme du hameau et offre une programmation qui surprend par sa richesse dans un si petit village.

Que tu sois à la recherche d'un séjour tranquille au bord de l'eau, d'une escapade culturelle ou simplement d'un endroit où admirer quelques-uns des plus beaux paysages de la Gaspésie, L'Anse-à-Beaufils mérite assurément une place sur ta liste de destinations estivales.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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