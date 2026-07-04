6 petites villes magnifiques près de Québec qui valent le road trip cet été
Ton escapade d'un week-end t'attend!
Tu n'as pas tellement de temps pour voyager cet été? Entre le travail, les obligations et l'horaire chargé des vacances, difficile de trouver plusieurs jours de suite à consacrer à un grand voyage. Bonne nouvelle : pas besoin de partir loin ni longtemps pour changer d'air. Un road trip d'un week-end pourrait être l'escapade parfaite pour décrocher malgré tout, sans avoir à poser une semaine complète de congé. Que ce soit pour souffler un peu, explorer de nouveaux coins ou simplement changer de décor le temps de deux jours, une courte escapade peut faire toute la différence.
Afin de t'éviter de longues recherches, on a rassemblé six petites villes qui valent vraiment la visite près de la ville de Québec. De quoi planifier une escapade rapide sans passer des heures à éplucher les options sur le Web.
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Si tu adores les couchers de soleil au bord de l'eau, les bâtiments historiques et les balades en nature, tu devrais trouver tout ce dont tu rêves dans les suggestions suivantes.
L’Ange-Gardien
Région : Capitale-Nationale
Pourquoi tu dois y aller : À moins de 30 minutes du Vieux-Québec, L’Ange-Gardien est le genre de petite ville qui vaut le détour pour décrocher du quotidien. Entre les vues sur le fleuve Saint-Laurent, les routes de campagne, les arrêts gourmands et les activités de plein air, il y a de quoi remplir une belle journée.
Tu peux t'arrêter dans un vignoble pour une dégustation, visiter une ferme locale, pédaler sur la Véloroute Marie-Hélène-Prémont ou simplement profiter des paysages et du bord de l'eau au parc Fillion. Les adeptes de produits du terroir y trouveront aussi de quoi se régaler au fil des découvertes.
Avec son ambiance paisible, son patrimoine bien préservé et ses paysages typiques de la Côte-de-Beaupré, c'est une destination parfaite pour une escapade près de Québec.
Cap-Santé
Région : Capitale-Nationale
Pourquoi tu dois y aller : Envie d'une escapade qui combine patrimoine, nature et bonnes adresses gourmandes? Cap-Santé coche toutes les cases. Cette petite ville située à moins de 40 minutes de Québec invite autant à flâner dans ses rues historiques qu'à admirer les panoramas sur le fleuve Saint-Laurent le long de la Promenade-Fleuve.
Tu peux aussi observer les saumons à la passe migratoire de la rivière Jacques-Cartier, découvrir le talent d'artistes locaux à l'Escale du Roy ou faire une pause dans l'une des adresses gourmandes du village avant de terminer la journée avec une crème glacée.
Son cachet d'époque, ses paysages riverains et son ambiance paisible en font le genre d'endroit où on a envie de ralentir et de profiter du moment.
Deschambault-Grondines
Région : Capitale-Nationale
Pourquoi tu dois y aller : Deschambault-Grondines est le genre de destination qui donne envie de prendre son temps. Bordée par le fleuve Saint-Laurent, cette municipalité de Portneuf séduit autant par ses paysages que par son riche patrimoine et ses bonnes adresses gourmandes.
Tu peux admirer la vue depuis le Cap Lauzon, marcher sur le Sentier de la Fabrique, découvrir le Vieux Presbytère, l'église Saint-Charles-Borromée ou le moulin de Grondines, puis faire le plein de saveurs à la Fromagerie des Grondines ou devant un café de spécialité à La Dinette du Cap. Entre nature, histoire et produits du terroir, c'est une destination parfaite pour ralentir le rythme et profiter d'un road trip estival près de Québec.
Saint-Antoine-de-Tilly
Région : Chaudière-Appalaches
Pourquoi tu dois y aller : Avec son charme champêtre et ses magnifiques vues sur le fleuve Saint-Laurent, Saint-Antoine-de-Tilly est une destination à mettre sur ta bucket list pour ralentir le rythme le temps d'une escapade. Sur place, tu pourras savourer des produits locaux à la Fromagerie Bergeron, t'arrêter pour un repas réconfortant à la crêperie Du Côté de Chez Swann ou flâner parmi les fleurs à la ferme florale Fleuraissance.
Les routes tranquilles, les paysages bucoliques et les berges du fleuve invitent aussi à la marche, au vélo ou simplement à t'installer face à l'eau pour profiter du décor. Pour compléter l'expérience, fais un arrêt à La Maison Normand, un ancien magasin général transformé en charmant gîte-boutique où l'on peut dormir, magasiner ou simplement prendre le temps de découvrir ce lieu rempli de cachet.
Sainte-Anne-de-Beaupré
Région : Capitale-Nationale
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une destination qui combine paysages, patrimoine et bonnes adresses gourmandes, Sainte-Anne-de-Beaupré est un excellent choix à moins de 30 minutes de Québec. En été, tu peux te promener sur le quai pour admirer les magnifiques vues sur le fleuve Saint-Laurent, visiter l'impressionnante basilique ou partir à la découverte des ateliers et galeries du Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré.
Profite-en aussi pour faire une pause dans l'un des cafés ou restaurants du coin, comme Le Marie Beaupré ou la buvette Coquette, avant de compléter ton escapade avec une randonnée ou une balade en télécabine au Mont-Sainte-Anne, situé tout près.
Stoneham-et-Tewkesbury
Région : Capitale-Nationale
Pourquoi tu dois y aller : Tes vacances idéales riment avec plein air, spa et paysages de montagne? Stoneham-et-Tewkesbury est une destination à ajouter à ta liste. À quelques minutes de Québec, tu peux partir en randonnée dans le parc national de la Jacques-Cartier ou au parc du Mont Wright, explorer les sentiers et la faune des Marais du Nord, faire du vélo de montagne à Empire 47 ou profiter du lac Saint-Charles en kayak, en canot ou en planche à pagaie.
Après une journée bien remplie, détends-toi au populaire Nordique spa Stoneham ou fais une pause gourmande dans l'une des bonnes adresses du village, comme La Souche ou Pascal le Boulanger. Que tu sois en quête d'aventure, de paysages à couper le souffle ou simplement d'un week-end pour décrocher, Stoneham-et-Tewkesbury a tout ce qu'il faut pour une escapade estivale réussie.