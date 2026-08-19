Les 10 quartiers les plus cools au Canada sont révélés et deux sont au Québec

Le 514 et le 418 sont TRÈS bien représentés! 😍

Vue sur le château Frontenac, à Québec.Droite : Vue sur le centre-ville de Montréal.

Le magazine Maclean’s a révélé les 10 quartiers les plus cools au Canada et deux se trouvent au Québec.

Nico Meier | Unsplash, Fenil Patel | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Le magazine Maclean's a dévoilé son palmarès des quartiers les plus cools au Canada et, parmi les dix récipiendaires, deux municipalités se trouvent au Québec, l’un à Montréal et l’autre dans la capitale nationale. On te les présente.

À lire également : Montréal chute au classement des meilleures villes du Canada et Ottawa la dépasse

Pour dresser ce palmarès publié le mois dernier, la publication a sondé son équipe de rédaction partout au pays afin de connaître ses quartiers coups de cœur.

Maclean's souligne d’ailleurs que la baisse marquée des voyages de la population canadienne vers les États-Unis, en recul de 42 % depuis un an et demi, pousse davantage de gens à découvrir leur propre pays.

La rédaction a ainsi retenu Saint-Sauveur, dans la Basse-Ville de Québec, et Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal.

À Québec, le magazine met en lumière la transformation de Saint-Sauveur, un ancien quartier ouvrier qui a atteint son sommet démographique pendant la Seconde Guerre mondiale avant de se vider au fil des décennies.

Longtemps négligée, la rue Saint-Vallier grouille maintenant de vie avec ses cafés, ses disquaires et ses salles de spectacle underground, entre autres.

Le magazine souligne aussi l’apport de l’immigration, avec des commerces comme le café colombien Tintico, des épiceries asiatiques et des boutiques spécialisées fréquentées notamment par une importante communauté originaire de pays francophones d’Afrique.

À Montréal, Rosemont-La Petite-Patrie est présenté comme un véritable paradis pour les personnes qui aiment flâner. Maclean's met de l’avant la Plaza Saint-Hubert, ses parcs, dont le parc Dante et son terrain de pétanque, le marché Jean-Talon ainsi que de petites épiceries fines comme Conserva.

Le magazine rappelle également qu’il est permis de boire de l’alcool dans les parcs montréalais dans le cadre d’un pique-nique. Côté sorties, il cite le bar à vin Chez Mamie, la pizzéria Marci’s, le bar sportif Bruno Sports ainsi que les déjeuners salvadoriens d’El Chalateco et de Los Planes.

Voici les 10 quartiers les plus cools au Canada en 2026, selon Maclean’s :

  • Wihkwentowin — Edmonton, Alberta
  • Saint-Sauveur — Québec, Québec
  • Crown Point Hub — Hamilton, Ontario
  • The Forks — Winnipeg, Manitoba
  • Rosemont-La Petite-Patrie — Montréal, Québec
  • Songhees Walkway — Victoria, Colombie-Britannique
  • Inglewood — Calgary, Alberta
  • Lower Lonsdale — North Vancouver, Colombie-Britannique
  • Davenport — Toronto, Ontario
  • The Hydrostone — Halifax, Nouvelle-Écosse


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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