Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $ versés aux parents du Québec ce mois-ci
Des enfants, ça coûte cher, mais ça rapporte aussi! 💰
Bonne nouvelle pour les parents du Québec, un nouveau dépôt de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) arrive ce mois-ci. Comme toujours, l'Agence du revenu du Canada (ARC) versera directement la prestation aux familles admissibles, et le montant peut faire une belle différence dans le budget de l'automne.
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Pas de surprise du côté des montants en octobre. Ce sont toujours ceux qui ont été indexés en juillet dernier, au début de la nouvelle période de prestations qui court jusqu'en juin 2027.
Les familles dont le revenu net est inférieur à 38 237 $ ont droit au montant maximal pour chaque enfant à leur charge. Celui-ci varie selon l'âge de l'enfant.
- Enfant de moins de 6 ans
- Jusqu'à 679,75 $ par mois
- Enfant de 6 à 17 ans
- Jusqu'à 573,58 $ par mois
Concrètement, des parents de deux jeunes enfants de moins de 6 ans pourraient toucher près de 1 360 $ ce mois-ci, à condition que leur revenu familial reste sous ce seuil.
Et si ton revenu familial est plus élevé?
Gagner plus de 38 237 $ ne te prive pas de l'ACE pour autant. La prestation est plutôt réduite graduellement à mesure que le revenu augmente.
Entre 38 237 $ et 82 847 $, l'ARC retranche un pourcentage de la portion du revenu qui dépasse le premier seuil, et ce pourcentage dépend du nombre d'enfants dans la famille. Au-delà de 82 847 $, la réduction combine plutôt un montant fixe et un pourcentage additionnel.
Résultat, bien des ménages de la classe moyenne reçoivent encore une partie de l'allocation chaque mois.
Le montant versé évolue au fil de la croissance de ton enfant. Un nouveau-né devient admissible à partir du mois qui suit sa naissance ou son inscription auprès de l'ARC.
Lorsque ton enfant fête ses 6 ans, le taux prévu pour les 6 à 17 ans s'applique dès le mois suivant. Le tout dernier paiement est pour sa part versé le mois de son 18e anniversaire.
Y a-t-il des démarches à faire?
Si tu reçois déjà l'ACE par dépôt direct, tu n'as rien à faire. Le montant est calculé automatiquement à partir de ta déclaration de revenus de 2025.
Si tu n'as jamais fait de demande, par exemple après une naissance, tu peux t'inscrire en tout temps dans Mon dossier, sur le site de l'ARC.
Le versement d'octobre de l'allocation canadienne pour enfants sera déposé le mardi 20 octobre 2026.
Pour obtenir une estimation précise selon ta situation, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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